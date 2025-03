Black Mirror – Stagione 7: svelato il primo trailer!

Ai fan di Black Mirror viene detto di “perdere la testa” e la realtà nelle “sei storie elettrizzanti” che verranno lanciate a breve per la Stagione 7 dell’epica antologia di Charlie Brooker su Netflix. Oggi è infatti stato presentato un trailer con un gran numero di star, oltre alle prime immagini, alla data di lancio del 10 aprile e al nuovo cast, tra cui Will Poulter e Asim Chaudhry che tornano per la loro seconda volta in Black Mirror dopo aver recitato nello speciale interattivo del 2018, Bandersnatch.

A loro si aggiungono i nuovi membri del cast Michele Austin (Hard Truths), Ben Bailey Smith (David Brent: Life on the Road), Josh Finan (Say Nothing), James Nelson-Joyce (The Outlaws), Jay Simpson (Pride & Prejudice, The Holiday) e Michael Workéyè (This Is Going to Hurt). Tra i protagonisti della prossima stagione vi sono anche Peter Capaldi, Awkwafina, Paul Giamatti, Rashida Jones, Chris O’Dowd e Issa Rae.

Nel trailer, il pubblico ha la possibilità di vedere in anteprima una serie di episodi diversi, caratterizzati dall’atmosfera e dal tono stravolgente tipici di Black Mirror. Per il momento Netflix non si è espressa sugli episodi specifici, oltre a confermare il sequel dell’episodio della quarta stagione USS Callister, che vedrà il ritorno di attori del calibro di Cristin Milioti e Jimmy Simpson, ma non di Jesse Plemons o Michaela Coel. Quella puntata, vincitrice di un Emmy, seguiva un programmatore dotato che simulava un’avventura spaziale simile a Star Trek, utilizzando il DNA dei suoi colleghi per creare cloni digitali senzienti con conseguenze terrificanti.

Black Mirror – Stagione 7 arriverà dunque su Netflix il 10 aprile.