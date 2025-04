Il Signore degli Anelli: alcuni membri del cast originale parlano di un loro ritorno nel franchise

La permanenza di Peter Jackson nella Terra di Mezzo non si è ancora conclusa e il cast originale dei film de Il Signore degli Anelli ha rivelato se sarebbe disposto a tornare nel franchise. Nel maggio del 2024, è infatti stato rivelato che una serie di nuovi film spinoff erano in preparazione, con l’imminente The Hunt for Gollum che sarebbe stato il primo film live-action del franchise dopo la trilogia de Lo Hobbit. Mentre la regia del nuovo film del franchise è stata affidata a Andy Serkis (anche interprete di Gollum), Jackson sarà produttore insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens.

Ora, all’AwesomeCon di quest’anno, Joe Deckelmeier di ScreenRant ha ospitato un panel con i membri originali del cast, Liv Tyler (Arwen), John Rhys-Davies (Gimli), Sean Astin (Samwise) e Orlando Bloom (Legolas). Alla domanda se sarebbero disposti a tornare nel franchise per uno dei futuri film spinoff, gli ex co-protagonisti hanno avuto reazioni diverse alla possibilità di riprendere i loro personaggi. La prima a rispondere è stata la Tyler, che ha ammesso che: “Farei qualsiasi cosa per tornarci. Scrivo sempre a Fran [Walsh] e Philippa [Boyens]. Gli chiedo: “Ehi, c’è la possibilità di riavere Arwen?”.

“È stato un dono per le nostre vite. È difficile riassumerlo a parole, ma è stato un dono così profondo. Farei qualsiasi cosa per poterlo rivedere, sentire di nuovo, ma ora lo viviamo nei nostri cuori e nelle nostre menti“. Nel frattempo, sia Astin che Rhys-Davies sono stati più cauti nelle loro risposte, con il secondo che ha suggerito che, pur volendo tornare, preferirebbe non dover indossare di nuovo le protesi di Gimli. Astin, invece, ha affermato: “L’idea di rifare Sam… Quando l’abbiamo fatto la prima volta, non avevo idea di quale fosse il rapporto della letteratura con quel personaggio”.

“Per me si trattava solo di quello che stavamo facendo e di cercare di capire le idee, di collegarmi a livello emotivo. Ora, dopo 25 anni in cui le persone sono venute a parlare del significato di questo libro, di come sia stato utile nella loro vita, di come abbiano superato un momento difficile e di come abbia riunito la loro famiglia, e di tutti i milioni di cose che vengono dette su di esso, mi chiedo cosa significhi provare ad andare in uno spettacolo in cui si dovrebbe essere centrati e presenti e concentrati su ciò che si sta facendo, con quel tipo di [pressione]. Non so come sarebbe”.

Per quanto riguarda Bloom, ha dichiarato che, sebbene sarebbe impossibile replicare la “magia del momento” originale, sarebbe entusiasta di interpretare nuovamente Legolas per la terza volta, dopo che gli era stato chiesto di riprenderlo per la trilogia de Lo Hobbit. “Penso sempre che se Pete dice “Salta”, io rispondo “da che altezza?”. È buffo perché penso che gli elfi attraversino molte volte questo mondo perché non hanno età. Ho partecipato a Lo Hobbit ed è stato davvero interessante rivisitare quel contesto. È stata un’esperienza molto diversa da quella degli Anelli. È stato un periodo bellissimo, ma l’idea di tornare indietro è come… “Assolutamente, chi non vorrebbe tornare in quel posto?”.

“Ma, naturalmente, la magia di quel momento non è qualcosa che si possa ripetere. Il tempo, l’età, il luogo in cui ci trovavamo; il luogo in cui si trovava l’universo, il mondo, il pianeta, è impossibile da ricreare. Ma credo nell’idea di interpretare questi personaggi? Essere nello spazio mentale di Legolas è fantastico. La mia ADHD sparisce, sono concentrato. Ed è una cosa che abbraccerei sempre, perché è questo stato folle e meditativo di essere onnisciente e onniveggente, che è una sensazione fantastica“.

Quando si svolgerà Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum?

Il mondo costruito da Tolkien ne Il Signore degli Anelli è vasto e comprensivo, con molte storie lasciate in sospeso attraverso la Prima, la Seconda e la Terza Era. Descrivendo la regia del prossimo film come “un sogno che si avvera“, Andy Serkis ha rivelato che il progetto è quello di raccontare le storie non sfruttate di questo mondo. “Abbiamo iniziato a parlarne circa otto mesi fa“, ha ricordato l’attore. “Dicevano: ‘Andy vogliamo davvero rinvigorire la Terra di Mezzo. Ci sono così tante storie nuove che vogliamo coinvolgere“.

Dato che Gollum incontra la sua fine tra le fiamme del Monte Fato verso la fine de Il ritorno del Re, è lecito aspettarsi che il film si svolgerà prima di quegli eventi, idealmente anche prima che Frodo intraprenda il suo viaggio. Questo suggerisce che personaggi iconici come Aragorn, Boromir, Gandalf e Legolas potrebbero tornare in qualche modo, come suggerisce Serkis. Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nella trilogia originale, si è stato invitato a riprendere il ruolo, e anche Ian McKellen è stato contattato per tornare nel ruolo di Gandalf.

