Creature Commandos, la spiegazione dell’episodio 7: come il finale prepara l’universo DC di James Gunn

L’episodio 7 di Creature Commandos conclude la prima stagione della nuova serie animata del DCU, ponendo fine al conflitto in Pokolistan, anticipando un nuovo capitolo della Task Force M e rivelando le origini e la storia di Nina Mazursky, alias la Sirena. La resa dei conti è arrivata per la principessa Ilana Rostovic e la verità viene finalmente svelata in quest’ultimo episodio. Tuttavia, il finale di stagione non è privo di colpi di scena.

Come già visto nel precedente episodio 6 di Creature Commandos, la Task Force M è riuscita a ricomporsi nella sua missione di uccidere la Principessa Rostovic, dopo che Amanda Waller le ha mostrato la visione di Circe di un futuro in cui il monarca del Pokolistan scatena la Terza Guerra Mondiale e una massiccia presa di potere globale. Tuttavia, Rick Flag ed Eric Frankenstein hanno recentemente scoperto delle prove che suggeriscono che la visione potrebbe essere stata falsa. Tenendo questo in mente, ecco il nostro riassunto e la ripartizione del finale dell’ episodio 7 diCreature Commandos mentre la verità viene finalmente rivelata.

Powered by

Creature Commandos – Episodio 5 – Spoiler e anticipazioni principali sulla storia

L’episodio 7 diCreature Commandos rivela le origini di Nina Mazursky, confermando che è nata con i polmoni fuori dal corpo e pieni di liquido, anche se il padre scienziato Edward ha costruito un dispositivo temporaneo per tenerla in vita.

Eric Frankenstein viene mostrato mentre prende un taxi per il Castello Rostovic per riunirsi con la Sposa, mentre Nina si chiede se la Task Force M stia facendo la cosa sbagliata cercando di uccidere la Principessa Ilana.

La Task Force M scopre un filmato di sicurezza che ritrae Clayface con la principessa giorni prima.

Eric arriva e viene colpito più volte dalla Sposa (e successivamente sputato).

Lily, la madre di Nina, se ne va a causa della scarsa qualità della vita di Nina. In seguito, Edward trasforma il DNA di Nina, trasformandola nella “Sirena” con pinne e branchie, in modo che abbia bisogno dell’acqua per respirare.

La Task Force M trova un punto d’ingresso nel cortile del castello, mentre Ilana si rifiuta di rannicchiarsi e va a fare la sua nuotata mattutina.

Weasel non vuole uccidere Princess, perché è stata gentile con lui e gli ricorda la ragazza che ha cercato di salvare.

Nina frequenta la scuola ma viene ostracizzata e vittima di bullismo, tanto che scappa di casa per vivere nelle fogne e nei fiumi.

Flag si risveglia dal coma e dice ad Amanda Waller che si sbagliava sulla Principessa. Questo motiva la Waller e John Economous a indagare e a scoprire la verità su McPherson e Clayface, portandoli a credere che Circe stesse mentendo.

La Task Force M convince Nina a uccidere la Principessa sott’acqua durante la sua nuotata.

Nina viene documentata a Star City e inizia una caccia pubblica alla cattura della Sirena. Quando viene catturata, Edward cerca di farsi largo tra la folla per raggiungere Nina e viene ucciso dalla polizia.

Weasel cerca di salvare la Principessa, avvertendola della presenza di Nina sott’acqua. Dopo una lotta, la Principessa uccide Nina prima che Waller chiami per annullare il colpo.

La Sposa si incontra con Illana in seguito, capendo che Circe stava dicendo la verità, ma che Ilana aveva usato Clayface per far sembrare la visione meno credibile, in quanto vuole davvero iniziare la Terza Guerra Mondiale.

La Sposa uccide la Principessa per vendicare la morte di Nina prima di lasciare il Pokolistan con il Dottor Fosforo e Weasel.

John Economos mostra alla Sposa la sua nuova squadra: Dottor Fosforo, She-Bat, quello che sembra essere Aten o Khalis, Weasel, un G.I. Robot potenziato e King Shark.

La scena post-credits di Creature Commandos conferma che Eric Frankenstein è ancora vivo.

Spiegazione del finale dell’episodio 7 di Creature Commandos

Grazie al filmato di sicurezza che mostra Clayface con Rostovic giorni prima e che la Task Force M ha trovato durante l’irruzione iniziale, la Sposa sceglie di seguire il suo istinto e la sua forte convinzione che la visione di Circe fosse effettivamente vera e che Illana abbia davvero intenzione di iniziare la prossima guerra mondiale. Avendo ingaggiato Clayface per fingersi il professor Mcpherson e rendere meno credibile la sua conferma della visione, Illana sperava di allontanare ogni sospetto su di lei e sui suoi piani per la nazione finché non fosse stato troppo tardi. Detto questo, non era questo il motivo principale per cui la Sposa decise di premere il grilletto e piantare una pallottola nella testa della principessa.

Sebbene l’oscura visione del futuro di Circe sia stata certamente d’aiuto, la Sposa conferma, poco prima di uccidere Ilana, che sta uccidendo la principessa soprattutto perché ha ucciso Nina. Mazursky era l’unico amico della Sposa e l’unico mostro della Task Force M che possedeva una qualche forma di gentilezza. Per questo motivo, vedere la Sposa che esce dal castello e torna a Belle Reve con le lacrime agli occhi è davvero straziante, rendendo la morte di Nina ancora più tragica di quanto non fosse già.

La spiegazione del roster del nuovo commando delle creature del DCU

A prescindere dalle sue motivazioni personali, alla fine dell’episodio 7 di Creature Commandos viene rivelato che la Waller ha deciso di ricompensare la Sposa convertendo una delle ali di Belle Reve in uno spazio dedicato alla Task Force M. Allo stesso modo, John Economos conferma che questo include anche i nuovi membri della squadra della Sposa. Mentre il Dottor Phosphorus e Weasel fanno ancora parte della Task Force M dopo la missione in Pokolistan, sembra che la Waller abbia aggiunto anche alcune nuove reclute.

Nella scena finale dell’episodio 7 di Creature Commandos a Belle Reve, il Dottor Phosphorus viene mostrato mentre gioca a ping-pong con quella che sembra essere Francine Langstrom alias She-Bat (moglie del cattivo di Batman Man-Bat). She-Bat è stata brevemente mostrata in episodi precedenti di Creature Commandos. Allo stesso modo, sullo sfondo della nuova struttura della Task Force M viene mostrata una mummia che lavora a maglia. Potrebbe trattarsi di Aten, una mummia esperta di comunicazioni presente in alcuni dei primi roster dei Creature Commandos sulla pagina, oppure di Khalis II, una mummia medico presente nella versione New 52 della squadra.

Accanto a Weasel è presente anche una versione aggiornata di G.I. Robot, che la Waller ha fatto ricostruire (con un corpo molto più grande). Ultimo ma non meno importante è Nanaue, alias King Shark, un’aggiunta sorprendente ma molto eccitante e appropriata alla Task Force M dopo il suo coinvolgimento nella Task Force X visto in Suicide Squad del 2021. Mentre King Shark è stato doppiato da Sylvester Stallone nel film live-action di James Gunn, nell’ episodio 7 diCreature Commandos è invece doppiato da Diedrich Bader.

La spiegazione del destino e il futuro dei Creature Commandos

Risvegliatosi dal coma dopo lo scontro con Clayface, Rick Flag si è svegliato giusto il tempo di avvertire la Waller. Per questo motivo, è fortemente implicito che Flag alla fine si riprenderà dalle sue ferite. Tuttavia, il suo lavoro con la Task Force M potrebbe terminare ora che la Sposa sembra essere a capo della squadra. Allo stesso modo, il Rick Flag di Frank Grillo ha un futuro nei prossimi progetti del DCU, essendo stata confermata la sua apparizione in live-action sia in Superman del 2025 che nella seconda stagione di Peacemaker .

La spiegazione della scena post-credits dell’episodio 7 di Creature Commandos

Anche se breve, c’è una scena post-credits alla fine dell’episodio 7 di Creature Commandos, che conferma che Eric Frankenstein è sopravvissuto ai ripetuti spari (e agli sputi) della Sposa. Per questo motivo, è logico che Eric sarà senza dubbio incluso nella seconda stagione diCreature Commandos per cercare di riunirsi al suo “amore” ancora una volta. Nel frattempo, la scena post-credits lo mostra con il suo informatore gitano che gli dà da mangiare una zuppa “che fa cadere i passeri”.