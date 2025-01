Daredevil: Rinascita sarà “meno introspettivo” e “lamentoso” rispetto alla serie Netflix

Daredevil: Rinascita non sarebbe stato sempre così strettamente legato a Daredevil di Netflix. Tuttavia, nell’ambito della revisione creativa dello show, i Marvel Studios si sono resi conto che i fan lo desideravano e hanno proceduto a riportare in scena diversi attori e personaggi familiari.

Non ci aspettiamo che il revival sia troppo legato a ciò che è venuto prima e, in un’intervista a SFX, lo showrunner Dario Scardapane ha ammesso che ci saranno alcune modifiche molto specifiche.

“C’è più divertimento nei momenti con questi personaggi e molto meno approfondimento rispetto a prima ”, ha detto a proposito di come Daredevil: Born Again rispetto al suo predecessore. “La serie precedente, al suo meglio, era fantastica. Nel peggiore dei casi, si trattava di due personaggi in una stanza che parlavano di cosa fosse un eroe. Mi sembrava che fosse già stato fatto”.

“Non mi sto prendendo delle fregature ”, ha aggiunto Scardapane. “È solo che non volevo sentire i personaggi lamentarsi della loro sorte nella vita. Volevo vederli fare delle cose”.

In Daredevil ci sono stati alcuni grandi esempi di questo – chi potrebbe mai dimenticare la conversazione sul tetto dell’Uomo senza Paura con il Punitore? – ma non ha torto a dire che, a volte, quei momenti erano tra i più deboli della serie.

Riflettendo sul periodo in cui è stato showrunner di The Punicher, Scardapane ricorda che “uno dei nostri editti era la lunghezza delle scene. C’erano queste lunghe scene di cinque pagine in cui i personaggi si confrontavano per fare spazio tra queste enormi sequenze d’azione. Il modo in cui le cose si sono evolute da allora, ci permette di realizzare grandi sequenze d’azione a un ritmo molto più sostenuto”.

“Sento che il Daredevil di Netflix, che conosco nel sangue, era molto più noir, mentre questo show è più una storia di crimini di New York”, ha continuato. “Ha elementi de I Soprano e di King Of New York. C’è un feeling con i classici polizieschi degli anni ’90”.

“Ha un ritmo e una portata che, per molte ragioni, Netflix non è stata in grado di fare. Erano molto cupi, dal punto di vista cinematografico, non necessariamente dal punto di vista della storia, anche se c’erano alcuni elementi cupi. Noi siamo molto più dark ”, ha promesso Scardapane prima che venissero fatti gli inevitabili paragoni con i DC Studios e The Penguin della HBO.

“È davvero strano. Lavori nel vuoto e poi esce qualcosa che ti fa dire ‘Oh, wow’. Direi che per molti versi Il Pinguino è il nostro diretto concorrente. Tuttavia, noi siamo ancora più radicati, meno stilizzati, più radicati nel presente. Ho amato il Pinguino. Siamo un po’ più veloci, più cattivi, più puliti nella nostra narrazione”.

In seguito ha dichiarato che Daredevil: Born Again “ è quanto di più lontano sia mai stato fatto da uno show Disney Plus ”, e ha fatto alcune dichiarazioni e promesse audaci sullo show prima del suo debutto. Tuttavia, questo è tutto ciò che i fan vogliono sentire, quindi se lui e i Marvel Studios hanno fatto bene, è un’ottima notizia per questo personaggio e per il suo posto nel MCU.

Ci saranno sicuramente alcuni fan scontenti delle osservazioni di Scardapane sulla serie di Netflix, anche se sembra che le lunghe scene di dialogo fossero un mandato della vecchia Marvel Television, probabilmente per risparmiare sulle scene d’azione e per gonfiare gli episodi in modo da rispettare i tempi previsti da Netflix, che allora erano di circa 50 minuti.

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Rinascita

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.