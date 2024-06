Eric: la spiegazione del finale della serie tv Netflix

Eric di Netflix, con Benedict Cumberbatch nella sua ultima apparizione televisiva, cerca di raggiungere molti obiettivi con il suo finale pieno di speranza. Creata da Abi Morgan di Sex Traffic, Eric risolve i molti misteri generati dal suo finale, affrontando al contempo i molti temi che esplora.

Ambientata nella New York degli anni ’80, la serie thriller porta sullo schermo molte delle realtà più dure del periodo che riflette, mantenendo alta la posta in gioco fino alla fine. Seguendo Benedict Cumberbatch nei panni di un padre sconvolto che lotta con l’alcolismo e con problemi di salute mentale, Eric tratta i misteri in questione con la stessa importanza con cui tratta i temi che mette in evidenza.

Benedict Cumberbatch è un padre allo sbando in Eric

Eric prende il via dall’improvvisa scomparsa dell’unico figlio del creatore del famoso programma per bambini Good Day Sunshine, Vincent Anderson (Cumberbatch). Vincent è il figlio del magnate immobiliare di New York, Robert Anderson, ed è noto per i suoi modi eccentrici, considerati il segno di un genio.

In passato Vincent ha avuto problemi di salute mentale. Di conseguenza, ha anche un rapporto turbolento con la moglie Cassie (Gaby Hoffmann). La mattina della scomparsa del figlio di Vincent, Edgar (Ivan Morris Howe), Vincent lascia che Edgar vada a scuola da solo dopo una notte agitata con Cassie. Quando la notizia della scomparsa di Edgar si diffonde a New York, il detective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) del dipartimento Persone Scomparse prende in mano le indagini. Prima di prendere in mano le indagini, Ledroit si occupava costantemente di un locale notturno chiamato The Lux, gestito da Alexander Gator (Wade Allain-Marcus), già sospettato di aver incoraggiato attività pedofile nel suo precedente locale.

Dopo la scomparsa di Edgar, Vincent entra in una spirale e inizia a perdersi nell’alcol per il senso di colpa di aver permesso a Edgar di camminare da solo il giorno della sua scomparsa. D’altro canto, Cassie inizia a perdere le speranze nonostante i continui sforzi. La scoperta della maglietta di Edgar sporca di sangue porta Cassie a credere che potrebbe non incontrare mai più suo figlio, mentre Vincent è fermamente convinto che suo figlio sia solo scappato.

Vincent cerca di far inserire in Good Day Sunshine un pupazzo di nome Eric, ideato da Edgar, nella speranza che questo gesto riporti a casa suo figlio. Tuttavia, l’alcolismo sfrenato e la condotta generale di Eric lo fanno licenziare dallo show. Inoltre, Cassie e gli altri iniziano a credere che Vincent abbia di nuovo bisogno di cure mediche.

Cosa è successo al figlio di Vincent, Edgar?

Mentre Vincent e Ledroit continuano a cercare Edgar, si scopre che Edgar non è morto. Al contrario, lo si vede tenuto prigioniero da Yuusuf Egbe (Bamar Kane), un senzatetto che vive nelle colonie illegali situate nei tunnel della metropolitana. Il giorno della scomparsa, Edgar ha iniziato a seguire Yuusuf invece di andare a scuola. Edgar ha voluto conoscere Yuusuf, che ha visto affiggere graffiti per strada.

Raya (Alexis Molnar), un’amica di Yuusuf che lotta contro la tossicodipendenza, suggerisce di vendere Edgar a TJ (Orlando Norman), che fa il pappone ai ragazzi del club di Gator, il Lux. Tuttavia, Yuusuf rifiuta l’idea e decide di fare un accordo con Cassie dopo aver visto la ricompensa messa in palio per Edgar. Purtroppo, l’affare va storto quando il nonno di Edgar, Robert (John Dorman), avverte la polizia di New York della chiamata di Yuusuf. Quando l’identità di Yuusuf viene rivelata dalla polizia di New York in televisione, Yuusuf è costretto ad affidare a Raya la responsabilità di portare Edgar a Cassie, senza sapere che Raya intende vendere Edgar a TJ.

Vincent usa la marionetta di Eric per trovare Edgar

Dopo aver scoperto che Lennie (Dan Fogler) ha rovinato completamente Eric dopo aver licenziato Vincent dallo show, Vincent quasi abbandona ogni speranza di riportare indietro Eric. Ma vedendo i disegni fatti da Edgar sulle pareti del seminterrato del vicino George Lovett (Clarke Peters), Vincent si rende subito conto che si tratta in realtà di una mappa che potrebbe suggerire il luogo in cui Edgar potrebbe essere andato. Seguendo il suo istinto, Vincent inizia a seguire la mappa e raggiunge i tunnel della metropolitana. Ma prima di riuscire a localizzare Edgar, il trambusto creato dalla polizia che fa irruzione nei tunnel per liberare le colonie illegali impedisce a Vincent di trovare Edgar.

Nel caos creato dall’incursione, Raya e Edgar cercano di fuggire dai tunnel. Per una sfortunata coincidenza, sia Raya che Edgar scivolano dalla scala che stavano salendo e Raya annega nell’acqua. In qualche modo, Edgar riesce a fuggire dal tunnel e a raggiungere una tavola calda. Dopo aver intravisto Edgar nel tunnel, Vincent si convince che suo figlio è davvero vivo.

Nel suo ultimo tentativo, Vincent ruba il costume di Eric e dirotta il palco durante una protesta trasmessa in televisione. Infine, Vincent coglie l’occasione per fare un appello al figlio e scusarsi per i suoi errori. Alla fine del messaggio, Vincent sfida Eric a una gara per raggiungere casa, seguendo un rituale tra padre e figlio. Dopo aver visto Vincent in televisione, Eric corre fuori dal locale per raggiungere casa sua. Infine, Vincent e Edgar si ricongiungono, poiché Vincent ha ormai imparato quanto sia importante, a volte, lasciare che gli altri vincano.

Eric si conclude con un appello alla società

Mentre indagava sulla scomparsa di Edgar, il detective Ledroit ha continuato a indagare sulla scomparsa del quattordicenne Marlon Rochelle (Bence Orere), un ragazzo scomparso l’anno precedente. Attraverso le sue indagini, Ledroit giunge alla conclusione che l’“8” menzionato dal Vice Detective Kennedy (Bobby Schofield) nel primo episodio era in realtà proprio Marlon. La moglie del partner di Kennedy, il detective Nokes (Amy Louise Pemberton), rivela a Ledroit che Nokes ha avuto un ruolo nella morte accidentale di Kennedy. Ledroit scopre anche che Marlon ha visitato il Lux.

Grazie all’aiuto di Gator, Ledroit riesce a mettere le mani sul filmato dell’ultima volta che Marlon è stato visto vivo. Si scopre che TJ, alle spalle di Gator, ha assunto Marlon minorenne al club. TJ ha abilmente rimosso il nastro delle telecamere a circuito chiuso dai registri. Ma dopo essere stato minacciato da Gator, TJ consegna il nastro, che Gator passa a Ledroit. Guardando il nastro, Ledroit trova l’ultimo pezzo del puzzle che stava cercando con ansia.

Con un colpo di scena scioccante, l’episodio finale di Eric rivela che Marlon è stato sfruttato sessualmente al Lux pochi istanti prima della sua morte. Il filmato mostra il vicesindaco Costello (Jeff Hephner) impegnato in attività sessuali con Marlon prima che il detective Nokes entri in scena e picchi Marlon a morte per aver incontrato Costello senza il loro consenso. Come mostrato nell’episodio 1, Nokes e Kennedy erano soliti frequentare il Lux per pescare denaro in cambio del silenzio sui molti segreti del club. In cambio di non smascherare Costello e sabotare la sua carriera politica, Nokes ottiene che il cognato di Costello, Bruno Di Bari (Gerard Monaco), proprietario della Hudson Sanitation Company, ripulisca il corpo.

Dopo aver scoperto la verità dietro la scomparsa di Marlon, Ledroit non rinuncia a fare giustizia e decide di ritenere responsabili tutte le persone coinvolte, compreso il suo superiore, il capitano Cripp (David Denman). Nell’ultimo tentativo di aiutare la madre di Marlon, Cecile (Adepero Oduye), a ricongiungersi con il figlio, Ledroit si mette alla ricerca del corpo di Marlon nell’enorme discarica in cui è stato gettato.

Alla fine di Eric, Vincent torna a occuparsi di Good Day Sunshine come mente creativa dello show. Riconosce anche che Cassie è andata avanti con il suo nuovo partner Sebastien (José Pimentão). Lentamente ma costantemente, Vincent continua a tentare di ricostruire un rapporto con Edgar, nonostante il suo rapporto teso con il padre. Ledroit trova finalmente il tempo di elaborare il lutto per il suo amante William (Mark Gillis), morto a causa dell’HIV, dopo aver adempiuto ai suoi doveri di poliziotto. La madre di Marlon, Cecile, spera che la società cambi affinché la morte di un altro bambino come Marlon non avvenga mai o passi inosservata. Il finale di Eric è un appello affinché la società cambi in meglio, in sintonia con la citazione di Leo Tolstoj “Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso”, che si sente più volte nel corso della serie.