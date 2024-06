I 10 migliori film dello Studio Ghibli non diretti da Hayao Miyazaki, in ordine di importanza

Lo Studio Ghibli è stato fondato quasi 40 anni fa ed è stato a lungo tenuto in grande considerazione per i film anime che ha prodotto dal 1985 in poi. Hayao Miyazaki è il nome più importante associato all’azienda, essendo uno dei suoi co-fondatori e avendo diretto il maggior numero di lungometraggi durante la sua attività, anche se non è l’unico regista a essere dietro ai film prodotti dallo Studio Ghibli.

Anche uno degli altri co-fondatori, Isao Takahata, ha girato film per lo Studio Ghibli e ci sono molti altri registi di rilievo, tra cui Goro Miyazaki, figlio di Hayao Miyazaki. I film diretti da Hayao Miyazaki sono tutti fantastici (ovviamente), ma per evidenziare il lavoro degli altri registi dello Studio Ghibli, questi film sono tra i migliori usciti dallo studio che non hanno avuto Hayao Miyazaki come regista (anche se ha avuto crediti di co-scrittura e/o produzione per alcuni di essi).

La collina dei papaveri di Goro Miyazaki (From Up on Poppy Hill, 2011)

Se il miglior film sulle Olimpiadi di Tokyo del 1964 resta il documentario Tokyo Olympiad, From Up on Poppy Hill è un’interessante storia “pre-olimpica”. È ambientato nel 1963 e coinvolge gli studenti che lottano per salvare la loro sede scolastica dalla distruzione, mentre i preparativi per le Olimpiadi – con tutti gli sviluppi edilizi che ne conseguono – minacciano il loro status quo.

Per gli standard dei film anime, il film è molto concreto e, mentre molti film dello Studio Ghibli si immergono in territori più fantastici, la natura “terrena” di From Up on Poppy Hill può essere in qualche modo rinfrescante. Il suo approccio è un po’ “slice of life”, con un’atmosfera abbastanza rilassata per gran parte della narrazione, con piccole esplosioni di dramma qua e là, tra cui una potenziale storia d’amore che sicuramente non va nella direzione che la maggior parte delle persone si aspetta…

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento di Hiromasa Yonebayashi (2010)

Hiromasa Yonebayashi è la persona più giovane ad aver diretto un lungometraggio per lo Studio Ghibli: il suo debutto è stato il sottovalutato Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento, uscito l’anno in cui ha compiuto 37 anni. Yonebayashi ha lasciato gli Studi Ghibli per lavorare allo Studio Ponoc nel 2015, ma ha diretto due film per lo Studio Ghibli e il suo lavoro come animatore per lo studio potrebbe essere visto fino al 2023, con The Boy and the Heron (che è stato in produzione per un po’).

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento è un altro film tranquillo, un po’ rilassato e delicatamente fantastico dello Studio Ghibli, che racconta il legame tra un ragazzino e una ragazzina, anch’essa minuscola, che vive nella casa del ragazzo (di dimensioni normali) con la sua famiglia. È bello da vedere e c’è un innegabile fascino/novità nel vedere una rappresentazione del mondo normale da una prospettiva molto irregolare.

La ricompensa del gatto (The Cat Returns)

La ricompensa del gatto è quasi un sequel di un altro film dello Studio Ghibli del 1995 (di cui parleremo più avanti), anche se definirlo uno spin-off sarebbe più corretto. È forse il film dello Studio Ghibli con più gatti in assoluto (mi dispiace, Il mio vicino Totoro e il tuo cat-bus), con la storia di una ragazzina che salva un gatto che finisce per essere il sovrano di un Regno dei Gatti, dove viene naturalmente trasportata.

È un film che evoca un mondo fantastico particolarmente strano, anche per gli standard dello Studio Ghibli, e anche se dura solo 75 minuti, a volte può sembrare un po’ selvaggio e travolgente. La breve durata e il collegamento con un altro film (anche se non altrettanto valido) fanno sì che Il ritorno del gatto risulti un po’ debole rispetto ad altri film dello Studio Ghibli, ma è comunque solido per quello che è, e rimane innegabilmente creativo e distintivo.

La tartaruga rossa (La Tortue rouge)

Ecco qualcosa di un po’ diverso: La tartaruga rossa è stato prodotto in parte dallo Studio Ghibli e in parte da un gruppo di società francesi, ma ha anche un regista olandese: Michael Dudok de Wit. Un’altra caratteristica che contraddistingue La tartaruga rossa è la mancanza di dialoghi, che rende le cose più tranquille e universali che mai, con l’ambientazione del film su un’isola deserta.

Il protagonista è un uomo che cerca di sopravvivere sull’isola in questione e La tartaruga rossa mostra il tipo di legame che inizia ad avere con gli animali che popolano il luogo. Per un po’ è un film rilassante, grazie all’approccio rilassato alla narrazione e alla mancanza di dialoghi, ma si dimostra disposto a diventare più emotivo quando necessario. Alla fine, si tratta di un film lento, ma ben equilibrato e indubbiamente gratificante.

I sospiri del mio cuore (Whisper of the Heart)

Yoshifumi Kondō è purtroppo scomparso nel 1998, a soli 47 anni e con un solo film da regista a suo nome: I sospiri del mio cuore (Whisper of the Heart). Questo film è stato in un certo senso ripreso con Il ritorno del gatto del 2002, ma Sussurro del cuore è senza dubbio il film più forte tra i due e rimane un film dolceamaro, se si pensa a cos’altro Kondō avrebbe potuto dirigere se avesse potuto continuare a lavorare per lo Studio Ghibli con il passare degli anni.

Come potrebbe essere chiaro, la trama della maggior parte dei film dello Studio Ghibli non è sempre necessaria da dettagliare, ma in linea di massima I sospiri del mio cuore (Whisper of the Heart) parla di amore, di trovare se stessi in modo creativo e delle meraviglie della narrazione. È un film con un buon cuore e un’animazione ancora più grande, visivamente abbagliante e forse anche tra i migliori film anime di tutti i tempi.

Pioggia di ricordi (Only Yesterday, 1991)

Da questo momento in poi, abituatevi a vedere il nome di Isao Takahata, perché è abbastanza incontrovertibile dire che è stato il secondo regista più acclamato e prolifico dello Studio Ghibli, dopo Hayao Miyazaki. I suoi film sono un po’ più difficili da individuare e definire rispetto a quelli di Miyazaki, ed è possibile affermare che ha cercato di cambiare il suo stile in modo significativo da un film all’altro, con alcuni film che apparivano diversi dal punto di vista dell’animazione e una gamma abbastanza ampia di generi saltati da un progetto all’altro.

Solo ieri, per esempio, è un altro dramma da Studio Ghibli, e c’è anche una buona dose di romanticismo. Dal punto di vista narrativo, il film è presentato in modo ambizioso, con una giovane donna che salta tra i ricordi del suo passato e del suo presente, entrambi i quali si informano l’un l’altro in modi interessanti, rendendo questo film incredibilmente efficace – e alla fine commovente – incentrato sul personaggio.

La storia della Principessa Splendente (The Tale of the Princess Kaguya)

La storia della Principessa Splendente (The Tale of the Princess Kaguya) è stato l’ultimo film diretto da Isao Takahata per lo Studio Ghibli, scomparso all’età di 82 anni, cinque anni dopo l’uscita del film. Il regista ha potenzialmente tenuto per ultimo il suo film più grande, più ambizioso e, innegabilmente, più lungo: La storia della principessa Kaguya ha un’animazione insolita e audace e dura ben 137 minuti.

La storia di The Tale of Princess Kaguya è incentrata su una bambina trovata all’interno di un gambo di bambù e sulle varie vicende che le accadono nel corso di una vita drammatica, da outsider a causa della sua misteriosa origine/scoperta. È difficile descrivere ciò che rende il film efficace sia dal punto di vista visivo che narrativo; è meglio guardarlo da soli e cercare di immergersi nel mondo unico che il film offre.

Pom Poko (1994)

Nessuna immersione profonda nei film meno conosciuti dello Studio Ghibli sarebbe completa senza uno sguardo a Pom Poko, un film drammatico/fantasy/quasi di guerra su procioni con caratteristiche anatomiche, diciamo, interessanti. La sua gamma di generi e la sua volontà di essere più che bizzarro lo rendono lontano dal film dello Studio Ghibli più accessibile, ma guadagna punti per essere uno dei più creativi.

È molto più comico di alcuni dei film già citati diretti da Isao Takahata, e certamente meno intenso/realistico dei suoi lavori più noti per lo Studio Ghibli (di cui parleremo presto). Pom Poko affronta temi seri, in particolare le questioni ambientali e il modo in cui l’umanità spesso si scontra con le popolazioni animali nelle aree urbane. Non riesce a bilanciare perfettamente la serietà con la goffaggine, ma è da ammirare l’obiettivo che si prefigge in un solo film e la sicurezza con cui affronta le idee e le sequenze, per quanto a volte siano fuori dal comune.

Quando c’era Marnie (When Marnie Was There)

Quando c’era Marnie (When Marnie Was There) è stato un commovente film sull’adolescenza prodotto dallo Studio Ghibli e il secondo dei lungometraggi di Hiromasa Yonebayashi per la compagnia prima di lasciare lo Studio Ponoc. Per quanto buono fosse Il mondo segreto di Arrietty, Quando c’era Marnie (When Marnie Was There) rappresenta un miglioramento su tutta la linea ed è stato accolto con favore tanto da ricevere una nomination come miglior film d’animazione agli Academy Awards.

Il film racconta di una ragazzina che si trasferisce in un nuovo posto e che stringe un legame con un’altra ragazza, una ragazza molto misteriosa che, in alcuni momenti, sembra non esistere. Coprendo le difficoltà della crescita e mantenendo un po’ di mistero e di fantasia attraverso l’insolito personaggio di Marnie, Quando c’era Marnie (When Marnie Was There)è un film creativo e di grande impatto emotivo, che si colloca tra i film dello Studio Ghibli più forti in assoluto.

