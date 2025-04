Harry Potter e la Pietra Filosofale: i dettagli del libro che vorremmo vedere nella serie HBO

Il remake di Harry Potter della HBO porterà ancora una volta sullo schermo la storia di Harry Potter e la Pietra Filosofale, ma questa volta alcuni momenti del libro, trascurati nell’adattamento per il cinema, dovranno essere inclusi. Ad esempio, speriamo tutti che Pix il Poltergeist venga aggiunto al remake di Harry Potter, o che la storia completa di Norberto venga finalmente raccontata. Tuttavia, alcuni dei dettagli più importanti vengono raramente discussi.

La prima stagione della nuova serie di Harry Potter della HBO coprirà gli eventi del primo libro nella sua interezza. Max ha già annunciato che la prima stagione sarà composta da otto episodi, il che significa che avremo circa otto ore per farci raccontare il primo anno completo di Harry a Hogwarts. Considerando che il rispettivo film dura 152 minuti, la cosa è piuttosto entusiasmante. Non c’è molto motivo per cui si debbano di nuovo perdere alcuni dettagli dei libri di Harry Potter, compresi questi momenti minori de “La Pietra Filosofale“.

Il punto di vista di Vernon Dursley sul giorno della caduta di Voldemort

La prospettiva di un Babbano ci ha introdotto gradualmente al mondo magico

L’inizio del primo capitolo di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” è raccontato dal punto di vista di Vernon Dursley. È stata una scelta piuttosto strana, quindi non sorprende che la Warner Bros. abbia scelto di saltare quella parte della storia. Il primo film di Harry Potter, invece, è partito subito con Silente che accompagna il giovane Harry alla porta dei Dursley. Sebbene ciò sia logico, il punto di vista del signor Dursley sarebbe prezioso per il remake.

Nel libro di Harry Potter e la Pietra Filosofale lo spettatore viene introdotto gradualmente al Mondo Magico attraverso il punto di vista del signor Dursley. È un Babbano, ma il suo capitolo rivela lentamente che sa segretamente che esiste un mondo magico al suo interno. Dato che il remake di Harry Potter della HBO fa ricominciare il ciclo dall’inizio, ha senso lasciare che Vernon svolga nuovamente questo ruolo. Inoltre, questo sarebbe un modo nostalgico per dare il via alle cose.

Hagrid menziona Sirius Black per la prima volta

Questo dettaglio contribuisce alla continuity dell’intera serie

Ora sappiamo tutti che Sirius Black è un personaggio importante nella storia di Harry. Tuttavia, quando abbiamo letto per la prima volta il suo nome in Harry Potter e la Pietra Filosofale, non avevamo idea che si trattasse di qualcosa di più di un riferimento superficiale. Quando Hagrid atterra al numero 4 di Privet Drive per lasciare Harry a Silente, accenna al fatto di aver ricevuto la motocicletta volante da un giovane Sirius Black. Questo dettaglio diventa importante in seguito, ma i film di Harry Potter lo hanno omesso.

Hagrid non ha bisogno di entrare nei dettagli nel remake di Harry Potter della HBO, ma sarebbe significativo se la serie includesse la breve rivelazione del personaggio sulla provenienza della sua motocicletta volante. In definitiva, il fatto che Hagrid abbia visto Sirius Black quella notte è significativo all’interno della storia, e anche un riferimento sottile contribuirebbe alla coesione della serie TV di Harry Potter.

I primi incontri di Draco e Harry a Diagon Alley e sull’Hogwarts Express

Draco non sapeva chi fosse Harry all’inizio

Nel film La Pietra Filosofale, Harry incontra Draco Malfoy per la prima volta a Hogwarts. Draco sapeva esattamente chi fosse Harry, ed è per questo che si è avvicinato a lui e gli ha offerto la sua amicizia. Questo andava bene per i film, ma poiché il remake di Harry Potter della HBO ha il lusso di avere più tempo, sarebbe stato meglio includere anche le precedenti interazioni tra Harry e Draco.

Nei libri, Harry incontra Draco per la prima volta a Diagon Alley. Il giovane Malfoy non ha idea di chi sia Harry e inizia subito a chiacchierare dei suoi vari pregiudizi. Questa è la prima esposizione di Harry all’odio verso i Babbani, e lo mette immediatamente in imbarazzo. Più tardi, Draco si presenta a Harry sull’Espresso per Hogwarts, questa volta capendo chi sia Harry. Sebbene questo incontro sia simile alla versione cinematografica, il luogo è importante perché è parallelo all’incontro tra James Potter e Severus Piton.

La Canzone del Cappello Parlante

È una Tradizione di Hogwarts

All’inizio di ogni anno a Hogwarts, il Cappello Parlante canta una canzone. È una tradizione nei libri di Harry Potter, ma i film l’hanno completamente omessa. Sebbene Harry non abbia assistito alla canzone annuale (aveva l’abitudine di perdersi la festa di inizio anno scolastico), ha avuto la fortuna di sentire il Cappello Parlante cantare la sua canzone in La Pietra Filosofale. Durante quell’anno, il Cappello ha spiegato in modo piuttosto semplice la sua origine e funzione, e questo sarebbe prezioso per il remake di Harry Potter della HBO.

Sebbene le istruzioni del Cappello Parlante sarebbero utili per i nuovi spettatori nella prima stagione di Harry Potter, il motivo principale per cui dovrebbero essere incluse è che stabilirebbero la tendenza per il futuro. Più avanti nella serie, il Cappello Parlante inizia a dare avvertimenti su ciò che gli studenti di Hogwarts affronteranno quell’anno.

Il sogno di Harry durante la sua prima notte a Hogwarts

Il sogno di Harry ha diversi livelli

Harry ha fatto diversi sogni importanti nel corso della saga di Harry Potter, ma uno dei più intriganti è stato quello che ha vissuto la sua prima notte a Hogwarts. Dopo la festa di inizio anno, Harry si addormenta piuttosto velocemente nonostante l’eccitazione. Tuttavia, alla fine fa un incubo in cui indossa il turbante del Professor Raptor. La cosa inizia a sussurrare a Harry, dicendogli che avrebbe fatto bene nella Casa di Serpeverde. Il sogno lo turba, ma ovviamente c’era molto di più.

Ora sappiamo che il sogno di Harry era segretamente un indizio sul Professor Raptor. Harry avrebbe poi scoperto che Lord Voldemort viveva sotto il turbante e che il cattivo sussurrava davvero a chi lo indossava. Questo dettaglio è ancora più cruciale considerando l’arco narrativo generale di Harry Potter. Sebbene si tratti di un momento apparentemente poco importante, il primo sogno di Harry a Hogwarts è stato il nostro primo indizio sul frammento dell’anima di Voldemort che viveva dentro di lui.

Il duello di mezzanotte di Harry e Draco

Un pizzico di inganno a Hogwarts

Nel libro Harry Potter e la pietra filosofale, Draco sfida Harry a un duello magico a mezzanotte. Tuttavia, si scopre che si tratta di una trappola. Draco non si presenta al duello, con l’intenzione di trarre Harry in inganno per fargli infrangere le regole della scuola. Questa non era una scena particolarmente importante, quindi è comprensibile che il film l’abbia tagliata. Tuttavia, il duello di mezzanotte di Harry potrebbe fare miracoli per il suo personaggio nella serie TV.

Nel primo film di Harry Potter, Harry era un po’ silenzioso e apparentemente innocente. Era certamente coraggioso, ma non abbiamo visto i molti suoi difetti presenti nel libro. Harry è impulsivo, malizioso, sfacciato e desideroso di dimostrare il suo valore. La sua preparazione per rispondere alla sfida di Draco potrebbe dimostrare tutto questo nel remake di Harry Potter. Inoltre, offrirebbe l’opportunità di vedere Harry praticare la magia, cosa che non è mai accaduta nel film La Pietra Filosofale.

La completa interazione di Harry con i centauri nella Foresta Proibita

I centauri hanno segretamente prefigurato il finale di Harry ne I Doni della Morte

Il primo film di Harry Potter includeva l’escursione di Harry nella Foresta Proibita e l’interazione con il centauro Fiorenzo, ma tralasciava tutte le parti più importanti. Nel libro, Fiorenzo viene affrontato dal resto del suo branco dopo aver salvato Harry. Lo rimproverano per essersi intromesso, affermando che le stelle avevano già dettato come avrebbe dovuto svolgersi il destino del ragazzo. Ai centauri, a quanto pare, è proibito interrompere eventi che l’universo stabilisce debbano accadere.

All’epoca non significava molto. Tuttavia, dopo che Voldemort aveva tecnicamente ucciso Harry nella Foresta Proibita in Harry Potter e i Doni della Morte, la conversazione di Fiorenzo aveva acquisito molto più senso. I centauri avevano capito che Harry era destinato a sacrificarsi al Signore Oscuro proprio in quel luogo, e pensavano che Fiorenzo si fosse messo di mezzo. È un momento chiave di prefigurazione, un parallelo troppo ghiotto perché la serie TV di Harry Potter possa ometterlo.

Tutti gli ostacoli a protezione della Pietra Filosofale

Il numero esatto di protezioni è davvero importante

Harry, Ron e Hermione che superano gli ostacoli a protezione della Pietra Filosofale è uno dei momenti più importanti del primo libro, e il film Harry Potter e la Pietra Filosofale è riuscito in modo davvero notevole ad adattare la sequenza. La gigantesca partita a scacchi è stata indimenticabile, ma per rendere questo momento davvero speciale, le altre protezioni hanno dovuto essere ridotte. Se questo era accettabile per i film, lo stesso non sarà vero per il remake della HBO.

Le protezioni a guardia della Pietra Filosofale sono un’altra caratteristica dei libri di Harry Potter che è diventata ancora più significativa in seguito. C’erano sette protezioni in totale, e Harry, Ron e Hermione hanno avuto ognuno il proprio momento di gloria superandole. Si tratta di un parallelo alla caccia agli Horcrux del Trio, più avanti nei Doni della Morte. Questi sottili dettagli poetici fanno tutti parte del fascino dei libri di Harry Potter. Ora, finalmente abbiamo la possibilità di vederli portati sullo schermo.