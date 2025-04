Thunderbolts*: guida al cast e ai personaggi del film

In seguito, Bucky fu soprannominato “Lupo Bianco” dagli abitanti del Wakanda, che lo aiutarono a riabilitarsi e a iniziare a cancellare gli effetti che anni di esistenza come arma umana avevano avuto sull’eroe. Bucky aiutò poi Sam Wilson a trasformarsi nel nuovo Capitan America dell’ MCU , e apparirà in Thunderbolts * come membro chiave della nuova squadra.

Sebastian Stan ha debuttato nei panni di Bucky Barnes in Captain America: Il Primo Vendicatore del 2011, come amico d’infanzia di Steve Rogers, che aveva combattuto al fianco di Capitan America come membro degli Howling Commandos. Dopo essere apparentemente caduto verso la morte, Bucky fu fatto prigioniero dall’Hydra e trasformato nel Soldato d’Inverno , un super soldato e un letale assassino, sebbene si sia liberato da questo condizionamento dopo gli eventi di Captain America: Civil War .

È stata finalmente liberata in Black Widow e ha contribuito a liberare le altre donne mentre distruggeva la Stanza Rossa, sebbene da allora sia finita sotto il controllo di Valentina, che l’ha mandata a uccidere Clint Barton in Hawkeye . Dopo aver scoperto la verità sul sacrificio di Vedova Nera in Avengers: Endgame , Yelena ha risparmiato la vita a Barton, eppure in qualche modo si è ritrovata a unirsi ai Thunderbolts* nella Fase 5.

In Black Widow , Natasha Romanoff si è riunita alla sua famiglia adottiva, inclusa la sorella, Yelena Belova interpretata da Florence Pugh . Sia Romanoff che Yelena sono state addestrate nella Stanza Rossa per diventare assassine della Vedova Nera e, mentre Romanoff si univa allo SHIELD, Yelena ha trascorso anni a seguire gli ordini del Generale Dreykov.

Sebbene sia stato licenziato da questa ambita posizione, Valentina ha reclutato Walker e lo ha trasformato in U.S. Agent. Con il siero del super soldato nelle vene, è un’aggiunta forte, seppur instabile, a Thunderbolts* .

Wyatt Russell ha debuttato in The Falcon and the Winter Soldier nei panni di John Walker, l’uomo che ha assunto il soprannome di Capitan America in seguito al ritiro di Steve Rogers e al rifiuto di Sam Wilson di accettare il ruolo. Sebbene Walker sembrasse il candidato perfetto per diventare Capitan America, il suo temperamento, il suo ego e il suo orgoglio lo hanno portato a diventare una versione distorta dell’eroe patriottico, arrivando persino a colpire a morte un Flag Smasher con lo scudo.

Ad Alexei fu somministrata una versione del siero del super soldato durante la Guerra Fredda e combatté per anni nell’esercito sovietico. Dopo che il suo alleato, il generale Dreykov, lo fece incarcerare, Alexei cercò vendetta, aiutando le figlie a eliminare la Stanza Rossa in Black Widow . Red Guardian è uno dei tre super soldati del team Thunderbolts , quindi l’equilibrio di potere sarà interessante da esplorare.

Ghost è stata presa sotto l’ala protettiva dell’allora dipendente dello SHIELD Bill Foster, ma non è stata né vista né menzionata da Ant-Man and the Wasp . Con Laurence Fishburne pronto a riprendere il ruolo di Foster per la seconda stagione di What If…? , è fantastico vedere John-Kamen tornare come Ghost per Thunderbolts* . Con un nuovo look elegante, Ghost sembra avere un controllo molto migliore dei suoi poteri rispetto ad Ant-Man and the Wasp , il che indica che sembra essere stata impegnata dalla sua ultima apparizione.

Inizialmente ritenuta un’antagonista unica per Ant-Man and the Wasp , Ava Starr, alias Ghost , è pronta a tornare nell’ MCU in Thunderbolts* . Hannah John-Kamen ha debuttato come antagonista nella Fase 3 dell’ MCU , rivelando di aver acquisito la capacità di rendersi intangibile e di generare enormi quantità di energia dopo un incidente quantistico che l’ha resa orfana da bambina.

Figlia del generale Dreykov, Taskmaster è il terzo personaggio di Black Widow ad avere un ruolo in Thunderbolts* . Dopo essere stata presumibilmente uccisa da Natasha Romanoff per garantirle la defezione dallo SHIELD, Antonia Dreykov viene trasformata in Taskmaster.

Julia Louis-Dreyfus ha debuttato nei panni della misteriosa Contessa Valentina Allegra de Fontaine (“Val”) in The Falcon and The Winter Soldier, reclutando John Walker per uno scopo sconosciuto. La sua successiva apparizione è stata durante la scena post-credits di Black Widow, in cui invia Yelena Belova ad assassinare Clint Barton, alias Occhio di Falco.

Tuttavia, è stato Black Panther: Wakanda Forever a iniziare finalmente a spiegare chi sia Val, rivelando che non è solo l’ex moglie di Everett Ross, interpretato da Martin Freeman, ma anche la direttrice della CIA nell’MCU. Questo suggerisce che i Thunderbolts siano una squadra finanziata dal governo, sebbene non sia ancora chiaro quale sia lo scopo effettivo di Val per la squadra.