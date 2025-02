Il colore delle magnolie: guida al cast e ai personaggi della quarta stagione

Il colore delle magnolie ha appena debuttato su Netflix con la quarta stagione in cui vediamo di ritorno gran parte del cast originale. Basato sulla serie di libri Sweet Magnolias di Sherryl Woods, l’adattamento televisivo segue tre migliori amiche, Maddie Townsend, Dana Sue Sullivan e Helen Decatur, che vivono e lavorano nella città immaginaria di Serenity, nella Carolina del Sud. Ogni donna si trova in un momento molto diverso della propria vita quando inizia la serie e Il colore delle magnolie copre le rispettive storie d’amore, rotture e cambiamenti di carriera mantenendo al centro il loro legame di amicizia.

Il cast della stagione 4 di Il colore delle magnolie dovrà affrontare le conseguenze del finale della stagione 3 ed è composto principalmente da volti noti, fatta eccezione per il recast di Katie Townsend, la figlia più piccola di Bill e Maddie. Sfortunatamente, Il colore delle magnolie ha detto addio alla signorina Frances di Cindy Karr nella stagione 2 quando il personaggio è tragicamente scomparso. Ma tutto sommato, ci sono un sacco di sorprese in serbo per i protagonisti!

JoAnna Garcia Swisher nel ruolo di Maddie Townsend

Personaggio: JoAnna Garcia Swisher guida il cast della stagione 4 di Il colore delle magnolie nel ruolo di Maddie Townsend. Maddie ha lottato per crescere i suoi tre figli dopo la separazione da Bill, ma si fa coinvolgere in una nuova storia d’amore con l’allenatore di baseball di Tyler, Cal. Apre anche The Corner Spa con il suo gruppo di amici. Sfortunatamente, Maddie scopre che Cal ha seri problemi di rabbia nella seconda stagione e nella terza stagione la coppia ha dovuto affrontare vari problemi relazionali dopo il suo arresto.

Attrice: Swisher ha iniziato nella serie Nickelodeon Are You Afraid of the Dark? nel ruolo di Sam. Swisher ha avuto la sua grande occasione interpretando Cheyenne Hart-Montgomery in Reba. È anche nota per aver interpretato Sandy Sue nel film satirico Not Another Teen Movie, Megan in The Internship e Christy in American Pie 2. Oltre a recitare in Il colore delle magnolie, Swisher ha recentemente interpretato Becky nel film natalizio Christmas with the Campbells e Lindsey Johnson nel film per la TV As Luck Would Have It.

Brooke Elliott nel ruolo di Dana Sue Sullivan

Personaggio: Brooke Elliot interpreta Dana Sue Sullivan nel cast della quarta stagione di Il colore delle magnolie. Dana Sue è la chef del locale più in voga di Serenity, Sullivan’s, e ha trascorso la seconda stagione a riconciliarsi con il marito Ronnie. Mentre i due sembrano felici ora che sono di nuovo insieme, una figura misteriosa del loro passato è tornata nel finale della seconda stagione, ma la terza stagione ha visto Dana Sue e Ronnie rinnovare i loro voti. Donna Sue ha anche utilizzato i soldi lasciatile da Miss Francis per Serenity stessa.

Attrice: Elliot ha debuttato sul grande schermo interpretando una comparsa in What Women Want. Ha ricevuto il plauso della critica per aver interpretato Jane Bingum in Drop Dead Diva, vincendo un premio Women’s Image Network e molti altri riconoscimenti. Elliot ha recentemente interpretato Nancy in un episodio di Dolly Parton’s Heartstrings e Chrissy Kessler nel film natalizio A Country Christmas Harmony. Ha ottenuto un grande successo con Il colore delle magnolie e non lascerà lo schermo molto presto.

Heather Headley nel ruolo di Helen Decatur

Personaggio: il personaggio di Heather Headley in Il colore delle magnolie è Helen Decatur, l’ultimo membro del gruppo di amici protagonisti. Helen è un’avvocatessa affermata che è stata in un triangolo amoroso per la terza stagione. Mentre si è divertita a uscire con il sous chef di Dana Sue, Erik Whitley, il finale della seconda stagione ha visto Ryan fare la proposta di matrimonio. Tuttavia, la terza stagione ha visto la cosa risolta quando Ryan ha rotto con lei e lei sembrava pronta a dare a Erik una seconda possibilità. Helen ha anche acquistato una villa che ha trasformato in The Corner Spa con Maddie e Dana Sue.

Attrice: Headley è molto nota sia sul palcoscenico che sullo schermo. Ha ottenuto la sua grande occasione doppiando Nala nel film d’animazione originale Il Re Leone. Headley è meglio conosciuta per aver interpretato la cantante Rosa Negra in Dirty Dancing: Havana Nights e Clara Ward in Respect. Ha vinto un Tony Award come migliore attrice protagonista in un musical per il suo ruolo in Aida e ha sette album al suo attivo come artista solista. Non è estranea alla televisione e ha interpretato la dottoressa Clara Jamison in She’s Gotta Have It e ha avuto un’apparizione in Chicago Med come Gwen Garrett.

Justin Bruening nel ruolo di Cal Maddox

Personaggio: Justin Bruening interpreta Cal Maddox nel cast della stagione 4 di Il colore delle magnolie. Allenatore di baseball di Tyler e interesse amoroso di Maddie, Cal purtroppo si è lasciato sopraffare dalla rabbia nella stagione 2. È stato licenziato dal consiglio scolastico e poi arrestato per una rissa al Sullivan’s. La serie vedrà una delle migliori storie d’amore vacillare mentre lui e Maddie cercano di rimettere insieme i pezzi. I problemi di rabbia di Cal sono continuati nella stagione 3 e la quarta stagione tratterà la relazione di Maddie con lui.

Attore: Bruening ha iniziato apparendo nel video musicale di Britney Spears per “Boys” prima di ritrovarsi in vari ruoli da guest. È noto soprattutto per piccole apparizioni in programmi TV, ma il suo ruolo di successo è senza dubbio quello di Jamie Martin nella serie ABC All My Children. È apparso anche in popolari programmi televisivi come Hawaii Five-O, CSI: NY e Lucifer. Bruening ha interpretato di recente Chase Weston nel film per la TV Reindeer Games Homecoming e Warren in Vanished: Searching for My Sister.

Chris Klein nel ruolo di Bill Townsend

Personaggio: Chris Klein si unisce al cast di Il colore delle magnolie nel ruolo di Bill Townsend. Bill è l’ex marito donnaiolo di Maddie e padre dei loro tre figli Tyler, Kyle e Katie. Bill è il medico locale di Serenity, che ha avuto una relazione con l’infermiera Noreen, che ha portato alla nascita della loro figlia Rebecca nella seconda stagione. Il colore delle magnolie ha rivelato che i genitori di Isaac sono in realtà Bill e Peggy. Alla fine della terza stagione, Bill sembrava pronto a migliorare se stesso quando si è scusato con Maddie per tutto ciò che aveva fatto.

Attore: Chris Klein è stata una star emergente negli anni ’90, con il suo debutto come Paul Metzler nella commedia romantica Election. Klein è rapidamente diventato una stella nascente quando è stato scelto per il suo ruolo più riconoscibile dopo Election come Oz nella serie American Pie. Klein è noto per aver interpretato Jack Geoghegan in We Were Soldiers e Dusty Dinkleman nella commedia di Ryan Reynolds Just Friends. Ha anche interpretato la parte di Orlin Dwyer/Cicada nella serie TV The Flash e ha interpretato Ben McGrath in Benchwarmers 2: Breaking Balls.

Dion Johnstone nel ruolo di Erik Whitley

Personaggio: il personaggio di Dion Johnstone in Il colore delle magnolie è Erik Whitley. Erik è uno dei personaggi più simpatici della serie. È il sous chef di Dana Sue al Sullivan’s e spesso fa da mentore a Isaac. Lui e Helen hanno condiviso una dolce storia d’amore nella seconda stagione. Tuttavia, con l’improvvisa apparizione e la proposta di Ryan, la loro relazione è presto finita. Detto questo, Helen e Ryan si sono finalmente lasciati per sempre nella terza stagione e sembra che lui potrebbe tornare con lei nella quarta stagione.

Attore: Dion Johnstone è apparso per la prima volta sullo schermo come Natty Bookman nella serie TV classica di culto originale di Disney Channel So Weird. Da allora ha avuto una carriera piuttosto brillante, ma ha ottenuto la sua più grande occasione con Il colore delle magnolie. Johnstone è noto soprattutto per aver interpretato Calibano in The Tempest, l’ingegnere di volo Timmins in The Core e per aver interpretato Craig Brooks nella serie di breve durata Star Falls. Tra i crediti più contemporanei di Johnstone ci sono l’apparizione come Andre in un episodio di Jane, Brady nel film TV Baking Spirits Bright ed Evan in Harland Manor.

Brandon Quinn come Ronnie Sullivan

Personaggio: Brandon Quinn interpreta Ronnie Sullivan nel cast di Il colore delle magnolie. Promosso a personaggio fisso della serie, Ronnie è il marito separato di Dana Sue e il padre di Annie, con cui Dana Sue fa ammenda nella seconda stagione. La coppia è forte. Tuttavia, una figura misteriosa del loro passato ha minacciato di scuotere il gioco nella terza stagione. Fortunatamente, sono sopravvissuti a questo tumulto e la coppia ha rinnovato i voti nuziali alla fine della terza stagione.

Attore: Brandon Quinn è apparso per la prima volta sullo schermo come Charlie Murphy nel cortometraggio Express: Aisle to Glory. Oltre al ruolo di Gabe Duncroft in The Fosters, Il colore delle magnolie può essere considerato il grande successo dell’attore. Quinn è più ampiamente riconosciuto per aver interpretato Thompson McIntyre nella serie TV Rebel e Tommy Dawkins nella serie soprannaturale Big Wolf on Campus. Più di recente, Quinn può essere visto interpretare Ellis in On a Wing and a Prayer, Danny in Die Hart e Drake nel film TV Cloudy With a Chance of Christmas.

Carson Rowland nel ruolo di Tyler Townsend

Personaggio: Carson Rowland si unisce al cast della quarta stagione di Il colore delle magnolie nel ruolo del figlio maggiore di Maddie e Bill, Tyler. Mentre Tyler ha iniziato come un prodigio del baseball, si è rotto un braccio e lotta con la decisione di continuare a praticare questo sport a lungo termine. Tyler affronta anche lotte sentimentali nella terza stagione, poiché esce con CeCe ma prova sempre più sentimenti per la figlia di Dana Sue, Annie. Sembra, all’inizio della quarta stagione, che Ty e Annie potrebbero essere una storia d’amore finale per la serie.

Attore: Carson Rowland è relativamente nuovo sullo schermo, ha ottenuto il suo primo ruolo nel 2015, interpretando Riley Sturgis nella serie Tweet: The Series. Il colore delle magnolie è il suo primo ruolo di successo. Oltre a recitare nella serie Netflix, Rowland è nota per aver avuto un arco narrativo in Pretty Little Liars: Original Sin come Chip Langsberry, una breve apparizione in American Housewife come Will Hansen e per aver recitato nella serie di podcast Ghost Tape. Di recente, Rowland è apparsa come Matty nel cortometraggio After, Jessie nel cortometraggio Run e Slippy nel film Santa in Training.

Logan Allen come Kyle Townsend

Personaggio: il personaggio di Logan Allen in Il colore delle magnolie è Kyle Townsend, il figlio di mezzo di Maddie e Bill che è stato coinvolto in un grave incidente d’auto alla fine della prima stagione. Kyle è interessato al teatro e inizialmente era interessato alla figlia di Dana Sue, Annie. Tuttavia, ha iniziato a frequentare Nellie, ma non si sa come si sentirà riguardo all’interesse di suo fratello per la sua ex fiamma durante la terza stagione. La quarta stagione sembra pronta a concentrarsi di più su Kyle e il suo eccentrico gruppo di amici.

Attore: Logan Allen è apparso per la prima volta sullo schermo interpretando un compagno di classe nel cortometraggio del 2014 Birthday Boy prima di ottenere la sua grande occasione interpretando Kevin Ryan in Bernie and the Dolphin. Allen ha ripreso il ruolo di Kevin per Bernie and the Dolphin 2 ed è anche noto per aver interpretato Harold nel segmento “The Companion” della serie horror Creepshow e Vinnie per un piccolo arco in Talia in the Kitchen. Molti potrebbero anche riconoscere l’attore Logan Allen per aver interpretato Jake in tre episodi di Stranger Things.

Anneliese Judge nel ruolo di Annie Sullivan

Personaggio: Anneliese Judge interpreta Annie Sullivan nel cast di Il colore delle magnolie, la figlia adolescente di Ronnie e Dana Sue. Annie è una fotografa di talento che ha una relazione complicata con i fratelli Townsend. Mentre baciava Tyler, finì per uscire con il figlio del sindaco Jackson. Tuttavia, tra Kyle che sviluppava dei sentimenti per lei e il disprezzo del sindaco per le Sweet Magnolias, Annie era sotto molta pressione nella terza stagione, ma sembra diretta verso una storia d’amore finale con Ty nella quarta stagione.

Attrice: Nata a Pinehurst, nella Carolina del Nord, Judge ha avuto la sua grande occasione con Il colore delle magnolie, poiché in precedenza aveva interpretato Jessica solo in Where’s Rose. Presto la vedremo nel cortometraggio Theo nel ruolo di Lexi. Per quanto riguarda la sua carriera di attrice, Il colore delle magnolie è davvero il suo unico ruolo importante.

Cast e personaggi secondari della quarta stagione di Il colore delle magnolie

Jamie Lynn Spears nel ruolo di Noreen Fitzgibbons: Jamie Lynn Spears riprende il ruolo di Noreen nel cast di Il colore delle magnolie, inizialmente amante di Bill e ora madre di suo figlio. Spears è meglio conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella serie di Nickelodeon Zoey 101, ma ha anche avuto ruoli in Miss Guided, All That e Crossroads.

Ella Grace Helton nel ruolo di Katie Townsend: l’attrice Ella Grace Helton ha sostituito Bianca Berry Tarantino nel ruolo di Katie Townsend, la figlia più piccola di Maddie e Bill, nonché sorella di Tyler e Kyle. Helton ha interpretato Jessa Phillips in Hubie Halloween ed è anche apparso in Witching Hour e United We Fall.

Simone Lockhart nel ruolo di Nellie Lewis: Simone Lockhart interpreta Nellie nel cast della stagione 4 di Il colore delle magnolie, la ragazza di Kyle. Lockhart ha anche interpretato Anna in Jungle Cruise e può essere vista in un episodio di Manhunt.

Harlan Drum nel ruolo di CeCe Matney: Harlan Drum riprende il ruolo di CeCe in Il colore delle magnolie, la ragazza di Tyler che potrebbe non prendere troppo bene il suo crescente legame con Annie. Drum ha precedentemente interpretato Sophie in Grace Point, Anna in Hightown e Brooklyn nella serie reboot di MacGyver.

Sam Ashby nel ruolo di Jackson Lewis: Sam Ashby interpreta Jackson nel cast di Il colore delle magnolie, l’amante sfortunato di Annie e figlio del sindaco. Ashby ha recitato in Legacies nel ruolo di Connor, ma è anche apparso in The Desperate Riders, Queens e Heartstrings di Dolly Parton.

Chris Medlin nel ruolo di Isaac Downey: Chris Medlin torna nei panni del beniamino del pubblico Isaac in Il colore delle magnolie, un cuoco del ristorante Sullivan’s di Dana Sue che ha recentemente scoperto la sua problematica parentela. La serie Netflix è probabilmente il suo ruolo rivelazione, ma l’attore fa parte del cast originale di Mean Girls the Musical e Diana.

Caroline Lagerfelt nel ruolo di Paula Vreeland: Caroline Lagerfelt interpreta Paula Vreeland nel cast di Il colore delle magnolie, la madre di Maddie Townsend e nonna di Tyler, Kyle e Katie. Lagerfelt ha precedentemente avuto ruoli in Gossip Girl, Minority Report e Law & Order: Organized Crime.