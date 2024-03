L’attesissima serie fantascientifica Il problema dei 3 corpi (qui la recensione) è finalmente disponibile su Netflix. Composta da 8 episodi, questa porta gli spettatori nel mondo immaginato dallo scrittore Liu Cixin – sui cui libri si basa la serie – dove una misteriosa razza aliena svela il proprio futuro arrivo sul pianeta terra con l’obiettivo di conquistarlo e sostituirsi così alla razza umana. Per riuscirvi, interferiscono con il lavoro di un gruppo di brillanti fisici e scienziati potenzialmente in grado di sviluppare strategie per contrastare tale invasione.

Questo perché questi alieni non arriveranno sulla Terra prima di 400 anni, tempo durante il quale gli umani potrebbero riuscire a sviluppare le tecnologie adatte per sconfiggere gli invasori. L’ultimo episodio, Impenetrabili, si conclude con un finale aperto, lasciando dunque immaginare che ci sarà almeno un’altra stagione con cui portare avanti questo racconto. Ma, stando a quanto narrato nei tre romanzi della serie, cosa dobbiamo aspettarci da una seconda stagione?

Il problema dei 3 corpi: cosa aspettarsi dalla seconda stagione?

Come di consueto, Netflix sta ancora valutando se rinnovare Il problema dei 3 corpi per una seconda stagione. Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma dato che la serie è subito divenuta una delle più viste del momento sulla piattaforma, c’è da aspettarsi che il rinnovo venga confermato. Nell’attesa, possiamo dunque già prevedere come proseguirà la trama, seguendo la storia proposta dai libri. Se la stagione 2 di Il problema dei 3 corpi si farà, questa si concentrerà di certo su come gli Impenetrabili (Wallfacer, in originale) definiranno la loro strategia per la guerra contro l’invasione aliena.

Dopotutto, questo è l’obiettivo principale del secondo libro della serie, La materia del cosmo: nella sua trama, i quattro Impenetrabili (uno in più rispetto alla serie TV) sviluppano i loro piani in modo indipendente. Gli alieni San-Ti non sono in grado di leggere nelle loro menti e per questo nominano tre umani come “Wallbreakers”, persone che analizzano le informazioni registrate dai sophon e cercano di capire i piani segreti degli Impenetrabili nella ricerca di una soluzione all’invasione aliena.

La battaglia di intelligenza tra Impenetrabili e Wallbreakers nel libro va alla fine a favore degli alieni: le strategie di tre dei quattro Impenetrabili vengono neutralizzate, e l’unico che può ancora definire un piano di successo è il personaggio che ispira Saul Durand (nel libro, corrisponde all’astronomo Luo Ji). Egli fornisce a quel punto precise istruzioni agli umani e poi entra in ibernazione, chiedendo di essere rianimato se accadrà qualcosa di particolare. Il racconto, dunque, si sposta in avanti di secoli, con la flotta aliena ora più vicina alla Terra.

Ci si può dunque aspettare che la seconda stagione preveda dunque l’elaborazione delle strategie degli Impenetrabili, come anche i piani dei San-Ti per cercare di fermarli. A guidare gli umani traditori ci sarà probabilmente Tatiana, che viene mostrata per l’ultima volta nella prima stagione mentre è intenta a provare uno dei caschi di realtà virtuale forniti dai San-Ti. Non sappiamo cosa le sia stato mostrato, ma dall’espressione di gioia sul suo viso possiamo immaginare che le verrà chiesto di prepare il terreno per l’arrivo di quelli che la ragazza considera ormai degli dei salvifici.

In ultimo, da una seconda stagione ci si può aspettare questo salto in avanti di secoli, considerando che per giungere sulla terra i San-Ti impiegheranno circa 400 anni. Ciò permetterebbe di avvicinarsi al momento del loro arrivo, presentando dunque uno scenario futuristico in cui i protagonisti dovranno compiere ulteriori passi verso la certezza di poter impedire l’invasione. Come saprà chi ha letto i 3 libri, alla fine si giunge all’effettivo arrivo degli alieni, alla battaglia per la sopravvivenza e al suo esito. Idealmente, questi ultimi eventi potrebbero però verificarsi in una terza stagione.

