Il Sekai Taikai di Cobra Kai è un vero torneo?

Nella prima parte dell’ultima stagione di Cobra Kai, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ha descritto con serietà il Sekai Taikai come il suo “canto del cigno del karate”. Quello che era iniziato come una competizione liceale si è ora evoluto in prestigiosi tornei internazionali in sei stagioni, e il Sekai Taikai è chiaramente diventato il canto del cigno di Cobra Kai. Dal modo rispettoso in cui i personaggi pronunciano i loro nomi ai dettagli meticolosi della competizione, è facile credere che il Sekai Taikai sia un vero e proprio torneo di arti marziali miste nella Stagione 6, Parte 2.

Il Sekai Taikai di “Cobra Kai” è reale?

Nel mondo di Cobra Kai, il Sekai Taikai è il torneo finale a cui un combattente di karate competitivo vuole partecipare. Anche se Daniel aveva precedentemente insistito sul fatto che il Miyagi-do non era stato creato per competere nelle gare, i suoi studenti hanno già partecipato al famigerato All Valley Tournament: il Sekai Taikai è semplicemente su una scala infinitamente più grande. Daniel e Johnny (William Zabka) fondono i loro dojo e i loro stili di insegnamento per formare un dojo unito, il Miyagi-do, e partecipano alla competizione globale con una squadra di sei studenti.

I primi turni del Sekai Taikai prevedono eventi di squadra che aiutano il dojo a progredire fino ai turni di campionato a cui partecipano i capitani dei dojo. Questo tipo di struttura è presente in molti tornei di arti marziali miste della vita reale, dove vengono utilizzati sistemi di punteggio e qualifiche simili. Per questo motivo, il Sekai Taikai potrebbe non essere una vera competizione, ma attinge ai principi dei tornei reali per garantire un livello di credibilità e verosimiglianza.

Il Cobra Kai distingue ogni dojo nel Sekai Taikai

Oltre all’organizzazione specifica dei round e dei punti, Cobra Kai si concentra anche sulla valorizzazione dei 16 dojo partecipanti, assicurandosi che siano distinguibili a prescindere dalla brevità del tempo trascorso sullo schermo. Il co-creatore Josh Heald ha dichiarato a Netflix Tudum che il team voleva assicurarsi che “vedessimo una fetta di karate nei vari punti lontani del nostro mondo”. Il modo più diretto per farlo è stato attraverso i colori delle uniformi, ognuna distinta in modo da poterle distinguere facilmente, associando i loro colori ai comportamenti generali dei dojo: il giallo Dublin Thunder, sempre pronto per una rissa, dell’Irlanda o il rosso Tiger Strike, troppo aggressivo, della Russia.

Queste sfumature sono presenti anche nei loro stili di combattimento, che differiscono leggermente per riflettere le pratiche delle loro culture. Questa continuità viene mantenuta anche quando gli studenti combattono semplicemente sullo sfondo, dove gli stunt performer producono sconfitte o vittorie esagerate per dare a ogni dojo un certo fascino. In questo modo, ci vengono offerti brevi scorci di ciascuno dei 16 dojo, creando un’atmosfera internazionale alla competizione.

Cobra Kai crea un’atmosfera internazionale nella sesta stagione

Come dice anche Heald nella suddetta intervista: “Volevamo essere sicuri di mantenere la promessa di una competizione internazionale di arti marziali”. Durante la produzione, Cobra Kai ha fatto tutto il possibile per creare fattori di differenziazione tra i dojo e creare un’atmosfera globale in senso visivo. I colori, i movimenti e il linguaggio del corpo giocano tra loro per costruire un ambiente così diverso. Ma nella post-produzione, questo viene fatto anche attraverso la musica, poiché ogni volta che un dojo combatte sullo schermo, viene scandito dal proprio tema musicale ispirato alla sua cultura. Ancora una volta, questo distingue subliminalmente i dojo, creando un’aria vivace e multiculturale per il Sekai Taikai.

Seguire la sola struttura di una competizione internazionale di karate non sarebbe stato sufficiente a renderla credibile. Aggiungendo le idiosincrasie di ogni dojo e curando un’atmosfera globale, non solo si rende la Sekai Taikai più realistica, ma si aumenta anche la pressione e la posta in gioco legata a questo canto del cigno della competizione. L’approccio riflessivo e ponderato di Cobra Kai alla scrittura, alla produzione e al montaggio del torneo fa sì che, anche se il Sekai Taikai non è reale, lo sembri davvero.

Cobra Kai Stagione 6, Parte 2 è disponibile in streaming su Netflix.