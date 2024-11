Venom: The Last Dance, nuovi concept art svelano quanto sia terrificante Knull

Knull, il presunto arcicattivo dell’Universo Spider-Man della Sony, avrebbe potuto essere molto più terrificante in Venom: The Last Dance se avesse avuto un aspetto un po’ più simile a quello delle concept art recentemente rivelate. Come noto, Knull è il dio delle tenebre e uno dei cattivi più terrificanti della Marvel, sia per l’aspetto che per la potenza. Sfortunatamente, è rimasto fuori dallo schermo per la maggior parte del film, anche se al pubblico è stato concesso uno sguardo leggermente più chiaro sul cattivo nella scena post-credits del film, che ha anche anticipato il suo ritorno in futuro.

Il concept artist Karl Lindberg ha ora recentemente svelato un concept art originale di Knull su ArtStation e su Instagram (li si può vedere a questo link), dimostrando che il suo volto rivelato alla fine di Venom: The Last Dance avrebbe potuto essere molto più terrificante. Le immagini introducono molto più rosso nella combinazione di colori di Knull, che siede su un trono che evoca le tonalità minacciose del simbionte Carnage. Dato che il suo volto è stato pesantemente oscurato nel film, è difficile dire se assomiglia molto alla concept art, ma in tal caso sarà un’aggiunta terrificante all’SSU.

Questi concept art di Knull, rispetto alla versione utilizzata nel live-action, sembrano leggermente più fedeli al personaggio dei fumetti. È difficile dire con certezza se il Knull della Sony brandisca una versione rossa della Necrosword, chiamata in modo fuorviante All-Black, ma nelle inquadrature in cui lui e la sua spada appaiono su Klyntar i colori sono davvero pochi, a parte un paio di bagliori arancioni (anche negli occhi di Knull alla fine) e un’illuminazione blu pallido. Questa potrebbe essere stata una scelta di design piuttosto saggia da parte della Sony per sottolineare le origini abissali di Knull.

Il simbolo cremisi tipicamente impresso sul petto di Knull è invece notevolmente assente nella concept art, sostituito da riflessi rossi. Condivide questa caratteristica – o la sua mancanza – con Venom. Il fatto che Venom non sfoggi il simbolo del ragno nel live-action è dovuto al fatto che non è associato a Spider-Man, mentre il simbolo di Knull dovrebbe assomigliare a un drago, due dei primi simbionti da lui creati. Questo potrebbe suggerire che la Sony stia evitando del tutto i draghi di Knull. In alternativa, lo studio potrebbe anche voler evitare qualsiasi allusione a Spider-Man, dato che il simbolo di Knull sembra un ragno.

Tutto quello che c’è da sapere su Venom: The Last Dance con Tom Hardy

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei personaggi più grandi e complessi della Marvel, per l’ultimo film della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom e Eddie.

Il film è interpretato da Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e Rhys Ifans. Kelly Marcel dirige una sceneggiatura da lei scritta, basata su una storia di Hardy e Marcel. Il film è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker. Venom: The Last Dance è uscito nelle sale il 24 ottobre.

