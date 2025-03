S.W.A.T. 8, episodio 13, il finale spiegato da Anna Enger Ritch e Annie Ilonzeh: “Ciò che sigilla l’accordo è…”.

L’ottava stagione di S.W.A.T., episodio 13, ha finalmente dato a Zoe Powell e Devin Gamble un episodio tutto per loro. Le uniche due donne della Squadra 20 sono partite per un’escursione nell’episodio, solo per imbattersi in un’operazione di droga illegale gestita da un pericoloso cartello. L’episodio è servito a creare un legame tra i due personaggi e ha segnato una svolta nel rapporto di Gamble con la Squadra 20 nel suo complesso.

Era uno sviluppo che l’attrice Anna Enger Ritch, nel ruolo di Anna, e l’attrice Annie Ilonzeh, nel ruolo di Lola, stavano aspettando da tempo. S.W.A.T. ha sempre trovato il modo di dare nuove opportunità ai suoi personaggi (come si vede in questa clip dell’episodio 12 dell’ottava stagione di S.W.A.T.), ma questo particolare sviluppo era atteso da tempo. Anche se la squadra più grande è intervenuta per sostenere Gamble e Powell, l’episodio era incentrato soprattutto sulle due donne.

ScreenRant ha intervistato Anna Enger Ritch e Annie Ilonzeh sul loro lavoro nella stagione 8, episodio 13 di S.W.A.T. Ritch e Ilonzeh hanno parlato del fatto di poter finalmente dedicare un episodio alla relazione tra i loro due personaggi e di quali sviluppi della storia hanno cambiato di più le carte in tavola. Le due hanno anche scherzato sulle loro speranze per la stagione 9 di S.W.A.T..

Anna Enger Ritch e Annie Ilonzeh parlano della prima trama incentrata sulle donne dell’ottava stagione di S.W.A.T.

Anna Enger Ritch: L’apertura, quando vediamo Powell e Gamble che fanno un’escursione insieme.

Annie Ilonzeh. Sì. Eravamo tipo: “Finalmente”. Non ci sono molte donne nella S.W.A.T. nel mondo reale, e poi ci capita di avere due donne nella stessa squadra che non sono mai state in coppia in questo universo S.W.A.T. Continuavamo a dire agli sceneggiatori e ai produttori, a chiunque volesse ascoltarci: “Gamble e Powell devono parlare. [Devono] davvero essere in contatto. È quello che farebbero due donne se si trovassero in una squadra, soprattutto in un mondo dominato dagli uomini”.

Anna Enger Ritch: [Sarebbero] uscite insieme, cose del genere.

Annie Ilonzeh: E loro hanno ascoltato. Hanno detto: ‘C’è qualcosa in arrivo’. E non hanno rovinato nulla, quindi quando finalmente abbiamo aperto la pagina e l’abbiamo vista subito, abbiamo pensato: “Oh mio Dio, sì”. E poi ha continuato a crescere in modo esponenziale man mano che leggevamo.

Questo episodio è una storia incentrata sulle donne davvero eccezionale. I vostri personaggi sono in minoranza, ma affrontano il cartello per salvare questo gruppo di donne. Come vi siete sentite a farne parte, in questo senso?

Anna Enger Ritch: È stato stimolante. Mette in mostra donne forti, capaci e strategiche in ambienti e situazioni ad alta pressione in cui non avevamo le risorse che normalmente avremmo quando siamo al lavoro con la nostra squadra 20. Mostra davvero quanto possono essere capaci le donne.

Annie Ilonzeh: Abbiamo davvero fatto girare la testa a qualcuno, e tutto è iniziato dall’alto. Il nostro regista era Gary Brown. È un regista fantastico e ci ha davvero lasciato prendere il comando. È super collaborativo, [e] ha davvero rispettato il nostro approccio, la nostra voce e il modo in cui vedevamo le cose. Da lì ho iniziato a vedere la troupe far davvero girare la testa alla gente e dire: “Oh, questo è davvero diverso”.

Di solito vedi Hondo prendere il comando ed è lui a fare da punta di diamante, “Come supereremo questo caso? Come gestiremo questa missione?” e [questa volta] sono stati Gamble e Powell. Anche Annie e Anna hanno visto che ci siamo assunti questa responsabilità [quando] non avevamo mai ricoperto quelle posizioni prima. Ho davvero visto la gente girare la testa, ed è stato davvero bello.

Anna Enger Ritch: Speriamo che questo si rifletta sullo schermo e ispiri le giovani donne interessate alle forze dell’ordine o a qualsiasi altra professione dominata dagli uomini, che normalmente sarebbero scoraggiate perché non si sentono forti, capaci o emancipate. Idealmente, questo è ciò che i nostri personaggi stanno facendo nello show, perché l’arte imita la vita e ha un impatto enorme se glielo permettiamo.

“La famiglia è davvero reale”: Ilonzeh e Ritch raccontano come l’episodio ha cambiato la percezione dei loro personaggi

Gran parte dell’episodio è incentrato sul rifiuto di Gamble di accettare le cure

Entrando nella trama, Annie, Gamble è in una situazione difficile a seguito di queste accuse. Sono curioso di sapere se puoi fornire qualche ulteriore informazione sul motivo per cui inizialmente è disposta a lasciare la squadra piuttosto che difendersi.

Annie Ilonzeh: Penso che alla fine sia scoppiato il vaso e lei ne abbia avuto abbastanza e c’è quell’approccio pessimistico [in cui] la famiglia non può davvero essere una famiglia, [tipo] “Non ci credo”. Non essendo cresciuta con un certo livello di lealtà e sostegno e forse con una famiglia funzionante… per lei è diverso. È molto strano. Quindi, quando la Squadra 20 ripete più volte: “Ti copriamo le spalle. Siamo qui per te”, è quasi come se parlassero una lingua diversa ed è davvero difficile da credere.

Direi che il volo la colpisce un po’ e lei si mette le scarpe e corre. Poi, verso la fine di questo episodio, viene messa alla prova da uno dei suoi migliori amici e colleghi, e capisce. Capisce quando Powell le dice senza mezzi termini: “Ci siamo noi, ragazza, dai, torna qui”.

Anna Enger Ritch: Ero nella stessa posizione quando [Powell] ha iniziato nella Squadra 20. Street era il suo mentore e le ha letteralmente sbattuto in testa che la famiglia non è solo sangue, che quando si entra a far parte di questa squadra e di questa Squadra 20, è una cosa seria. È una benedizione far parte di una squadra che ti sostiene in un modo che, molto spesso, la famiglia non farebbe.

Quella discussione che hanno nel bel mezzo dell’episodio è stata davvero una grande svolta per loro. Anna, pensi che Powell sia stata influenzata da qualcosa che Gamble ha detto sul fatto che lei fosse codipendente, o [ha] semplicemente lasciato che le scivolasse addosso?

Anna Enger Ritch: Ci sono stati momenti, anche solo come Anna, un’attrice, e Annie, un’attrice, che recitavano in quella scena, in cui non ho potuto fare a meno di essere personalmente colpita dalle parole che stava dicendo. C’era del vero in questo, per molti versi era un po’ codipendente. C’è stato un momento in cima alla collina in cui Powell ha detto: “Dobbiamo scendere dalla collina, dobbiamo chiamare i rinforzi e dobbiamo fare questo…” e Gamble ha risposto: “Powell, noi siamo l’aiuto”.

Quindi sì, l’ha presa sul personale, ma anche il fatto che siamo parte di una squadra è molto più forte dell’aspetto individuale, e Powell lo ha capito durante la sua esperienza con la 20-Squad. Questo l’ha colpita in un modo che sta cercando di trasmettere anche a Gamble.

Fortunatamente, dopo la chiamata radio, la squadra ce l’ha fatta. Che impatto pensi che abbia avuto su ciascuno dei vostri personaggi? Ho avuto l’impressione che la reazione di entrambi fosse leggermente diversa.

Annie Ilonzeh: Beh, Powell aveva ragione. Gamble aveva un’idea precisa di come avrebbero affrontato la situazione, e questo dimostra che sì, la 20-Squadra è la tua squadra, ma è anche la tua famiglia, e loro ce la faranno. È davvero sconvolgente per Gamble. È come se tutto ciò che tutti loro hanno predicato a Gamble fosse vero.

Anna Enger Ritch: So esattamente di cosa stai parlando. Ora che ci penso, Gamble aveva ancora quell’esitazione, e per Powell era come dire: “Certo”. Continuerai a vedere il viaggio di Gamble nel corso della serie con quella situazione di tira e molla.

Annie, pensi che sia stato proprio quel momento a far capire a Gamble: “Voglio fare tutto il possibile per essere reintegrata e far parte di questa famiglia”?

Annie Ilonzeh: Penso che quando Powell e Gamble erano da sole nel bosco e dovevano non solo salvarsi, ma anche salvare le altre dodici donne che erano in pericolo, inizia a farsi strada la consapevolezza che la Squadra 20 è il posto giusto, ma è davvero in quel momento in cui si fanno vedere e l’elicottero si avvicina vorticosamente che lei alza lo sguardo e dice: “Oh mio Dio, sono loro”. Ciò che suggella l’accordo è Powell che va dritto alla giugulare quando torniamo al quartier generale e non si scusa.

C’è anche una scena davvero bella tra Gamble e Hondo in cui lui le dice che la sostiene, e lei risponde: “Significa più di quanto immagini”. Puoi condividere i suoi pensieri in quel momento?

Annie Ilonzeh: La famiglia è davvero importante e può essere affidabile e sicura. Lei non ha avuto questa esperienza [perché] suo padre l’ha delusa più di quanto abbia fatto lui, e anche suo fratello, [che] l’ha delusa e si è schierato con il padre qua e là. E anche i cugini. Sanno che è una S.W.A.T. Anche se non era ancora nella 20-Squad, è stata una S.W.A.T. per 10 anni a Oakland, e per [loro] essere ancora coinvolti in attività criminali e continuare a rovinare il suo rapporto… la famiglia non è affidabile.

[Per lei] la famiglia non è sinonimo di funzionalità o lealtà. È sinonimo di disfunzionalità, lacerazione e frantumazione. E quando [Hondo] dice: “Ti abbiamo presa”, dopo che Powell l’aveva già colpita duramente con questo, significa molto per lei. Chiude il cerchio. È come quella coperta calda che ti avvolge quando hai freddo. Le dà così tanto conforto.