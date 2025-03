Yellowjackets – stagione 3, episodio 4, la spiegazione del finale: cosa è successo a Lottie?

La terza stagione, episodio 4, di Yellowjackets porta la storia dell’adulta Lottie Matthews (Simone Kessell) in una direzione scioccante. Nel finale della seconda stagione di Yellowjackets, Lottie viene internata e perde la comunità spirituale che aveva costruito. Nella terza stagione, Lottie rientra nella società e cerca di crearsi un nuovo percorso. Anche se Callie Sadecki (Sarah Desjardins) le ha sparato la prima volta che si sono incontrate, Lottie è stata attratta da Callie, e Callie è altrettanto affascinata da lei.

La relazione tra Lottie e Callie non va bene a Shauna Sadecki (Melanie Lynskey). Il fatto che Lottie abbia dato a Callie la collana d’oro con il cuore di Jackie è il punto di rottura per Shauna, che la convince a cacciare Lottie da casa sua. Senza Callie al suo fianco nella linea temporale attuale di Yellowjackets, le motivazioni e le azioni di Lottie sono ancora più ambigue. Il mistero si intensifica quando l’episodio 4 termina con Misty Quigley (Christina Ricci) e il pubblico che scopre che Lottie è stata assassinata.

Chi ha ucciso Lottie nel finale della terza stagione, episodio 4?

Il sospettato più probabile della morte di Lottie è la persona che ha perseguitato Shauna. Il finale della terza stagione, episodio 2, di Yellowjackets lascia intendere che la stalker sia Melissa (Jenna Burgess). Nell’episodio 4 Lottie recita delle scuse mentre parla da sola allo specchio. Potrebbe essere andata a trovare Melissa per scusarsi di quello che è successo nella natura selvaggia, o forse per qualcosa che le è successo dopo che sono state salvate. Se è così, Melissa non ha risposto bene alle scuse di Lottie e invece l’ha uccisa.

Un’altra possibilità è che sia stata Taissa Turner (Tawny Cypress) ad uccidere Lottie. Taissa crede che il cancro di Van Palmer (Lauren Ambrose) sia andato in remissione grazie ai sacrifici fatti alla natura selvaggia. Van l’ha dissuasa dall’uccidere un uomo come sacrificio nell’episodio 4, ma dopo aver visto la mano di Van tremare mentre comprava dei soft pretzel, Taissa potrebbe aver preso in mano la situazione e ucciso Lottie. Taissa potrebbe non aver voluto che Lottie morisse, ma la sua altra metà, quella più spietata che mangia la terra e prende il sopravvento quando è sonnambula, non avrebbe avuto scrupoli ad uccidere Lottie.

Cosa significa il disegno di Travis dopo il processo per Yellowjackets Stagione 3

Dopo il processo che ha dichiarato l’allenatore Ben Scott (Steven Krueger) colpevole dei suoi crimini, l’adolescente Lottie (Courtney Eaton) si avvicina a Travis Martinez (Kevin Alves). Lei vede che lui ha un disegno che sembra raffigurare un uomo sdraiato a terra mentre è circondato da tre donne. Lottie chiede a Travis cosa sia il disegno, e lui risponde: “È il risultato”. Questo sembra prefigurare come l’allenatore Ben sarà punito all’indomani del suo processo. La terza stagione ha mostrato che Travis ha un legame con la natura, che ora si traduce nel suo disegno.

Il disegno di Travis preannuncia il destino dell’allenatore Ben e il ruolo violento che gli altri avranno in esso.

Il disegno potrebbe confermare la oscura teoria dell’allenatore Ben che ruota attorno al fatto che venga mangiato vivo dai sopravvissuti adolescenti. Il gruppo ha abbastanza cibo e non deve più ricorrere al cannibalismo per sopravvivere. Tuttavia, con l’adolescente arrabbiata e pericolosa Shauna (Sophie Nélisse) che diventa gradualmente più potente, potrebbe guidare l’attacco per mangiare Coach Ben. Lei lo incolpa per aver bruciato la capanna e per averla abbandonata quando stava partorendo. Il disegno di Travis predice il destino di Coach Ben e il ruolo violento che gli altri avranno in esso.

Perché Lottie, Akilah e Travis cambiano davvero idea sul coach Ben Per Shauna

Il cambiamento di voto di Lottie, Travis e Akilah (Nia Sondaya) è fondamentale per ottenere la maggioranza dei due terzi per il verdetto sul Coach Ben. La prima a cambiare il proprio voto è Lottie, perché vede la rabbia palpabile di Shauna e l’influenza che esercita sul gruppo. Ora che la natura selvaggia non parla più attraverso Lottie, quest’ultima è alla ricerca del suo successore spirituale. Durante la votazione, Lottie sembra ricevere un’intuizione dalla natura e pensa che ora stia parlando attraverso Shauna, quindi decide di cambiare il suo voto.

Travis e Akilah sono gli altri individui che Lottie ora crede abbiano uno stretto legame con la natura e entrambi si fidano di lei. Una volta visto che Lottie cambia il suo voto, seguono il suo esempio. Lottie, Travis e Akilah sono diventati un trio affiatato che si rivela utile a Shauna per ottenere ciò che vuole. Shauna non crede nel potere della natura selvaggia come loro. Tuttavia, avere il sostegno del trio può aiutare Shauna ad acquisire ulteriore potere, permettendole potenzialmente di detronizzare Natalie Scatorccio (Sophie Thatcher) nella terza stagione di Yellowjackets.