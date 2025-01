Shameless, la spiegazione del finale: la morte di Frank e ciò che accade agli altri Gallagher

Undici stagioni di caos per la famiglia Gallagher si concludono con il finale di Shameless, in cui si assiste alla morte di Frank Gallagher dopo il suo addio alla sua chiassosa progenie. Creata da John Wells, Shameless ha debuttato nel 2011, raccontando la storia del clan Gallagher, che cresce (più o meno) fino a diventare adulti responsabili con un lavoro, una famiglia e una lunga serie di precedenti penali. Dopo 11 stagioni, la serie ha dovuto chiudere in modo soddisfacente le varie sottotrame dell’ampio cast. Sebbene il momento della morte di Frank Gallagher si sia fatto attendere, il suo arco narrativo legato al COVID-19 non è l’unico elemento conclusivo dell’undicesima stagione di Shameless.

L’episodio finale si apre con la famiglia che trova Frank quasi morto sul divano, dopo un tentato suicidio per overdose di eroina. A parte Liam, a nessuno sembra importare se Frank vive o muore. Sebbene molti fan sperassero in un ritorno di Fiona per il finale di Shameless, il personaggio appare solo nei flashback, mentre Frank ripercorre i momenti salienti della sua vita. Nel corso dell’episodio, le condizioni di Frank peggiorano fino a quando non soccombe al COVID-19 e muore.

Tuttavia, mentre la storia di Frank giunge al termine, si ha la sensazione che le vite del resto della famiglia Gallagher siano appena iniziate. Il finale di Shameless si chiude in modo diverso per ciascun membro della famiglia, con alcuni personaggi che sembrano avviarsi verso un futuro migliore, mentre altri restano intrappolati nelle loro vecchie abitudini.

Frank Gallagher è morto a causa della COVID-19

Sebbene la morte di Frank Gallagher non fosse una sorpresa, considerando il suo stile di vita autodistruttivo, pochi avrebbero potuto prevedere che sarebbe stato vittima di una pandemia. Shameless si conclude con la diagnosi di demenza alcolica per Frank, una condizione che porta a un rapido deterioramento delle sue facoltà mentali, causando dimenticanze e confusione. Rassegnato al suo destino e desideroso di andarsene alle sue condizioni, Frank si inietta una massiccia overdose di eroina nel penultimo episodio della serie, lasciando una lettera per la sua famiglia. Tuttavia, il messaggio passa inosservato a tutti tranne che a Franny, che si limita a disegnarci sopra con i suoi pastelli.

Nonostante sia sopravvissuto all’overdose, Frank dimostra di avere i giorni contati, e l’infezione da COVID-19 non fa altro che accelerare il suo declino. Emblematicamente, Frank arriva persino a farsi tatuare sul petto, a caratteri cubitali, la scritta “NON RICOSTRUIRE”, creando confusione tra il personale dell’ospedale, che si interroga sulla validità legale di tale istruzione.

La sua morte per COVID-19 sembra, in un certo senso, un epilogo appropriato per un uomo che si considerava un elemento intrinseco della città di Chicago, tanto quanto le sue strade e i suoi edifici. Frank Gallagher ha vissuto e si è lasciato consumare dalla città che ha sempre chiamato casa, e il suo finale riflette il caos e l’imprevedibilità che hanno definito la sua vita.

La pandemia sarà ricordata come un momento cruciale nella storia di Chicago, e ora Frank Gallagher ne fa parte, anche se in modo piuttosto cupo. Prima di essere portato in ospedale, Frank si reca nella chiesa dove un tempo faceva il chierichetto e si sofferma a guardare la statua di Gesù. Questo momento richiama una scena simile della prima stagione, in cui Frank si recava nella stessa chiesa per cercare risposte dopo la morte di Monica. Anche se Fiona non è tornata per il finale, il viaggio finale di Frank attraverso Chicago è stato comunque un omaggio alla sua memoria.

Il primo luogo che Frank visita è Patsy’s Pies, la tavola calda dove lavorava Fiona (interpretata da Emmy Rossum). Con la memoria ormai compromessa, il suo istinto lo porta a cercare la figlia maggiore. Durante le sue ultime ore di vita, Frank confonde l’infermiera al suo capezzale con Fiona, e le ultime parole che pronuncia prima di morire di COVID-19 sono dedicate proprio a lei:“Hai pianto molto da bambina. Sei sempre arrabbiata… Ma così bella.”

Lip Gallagher vende la casa dei Gallagher

La storia di Lip Gallagher in Shameless è stata avvincente, straziante e spesso frustrante. Come dice Frank nel suo discorso di addio nel finale:

“Lip, sei intelligente come una frusta. È solo che non riesci a toglierti dalla tua strada.”

Fin dall’inizio dello show, Lip sembrava avere le migliori possibilità di uscire dalla povertà. Brillante in matematica, ingegneria e scienza, era stato accettato al MIT, ma aveva poi frequentato il Politecnico di Chicago grazie a una borsa di studio.

A differenza di Fiona, Lip non ha dovuto portare l’onere di fare da genitore ai suoi fratelli, avendo così più opportunità di perseguire i suoi sogni. Tuttavia, Shameless non è mai stato uno show incentrato sulla fuga dalla povertà. Mostrare Lip che vive il sogno meritocratico americano, sollevandosi dal South Side solo grazie alla sua intelligenza, avrebbe tradito l’essenza della serie. Shameless non parla di come sfuggire alla povertà, ma di come lottare per sopravvivere al suo interno, con tutti i compromessi e le difficoltà che essa comporta.

Alla fine di Shameless, Lip ha deciso di vendere la casa dei Gallagher per soli 75.000 dollari, una cifra ben lontana dai 250.000 dollari che gli erano stati offerti da un costruttore, prima di insistere troppo e perdere l’affare. Lip è ancora bloccato sulla soglia della povertà e lavora come fattorino per mantenere la fidanzata Tami e il figlio Freddie. Inoltre, Tami rivela che potrebbe essere di nuovo incinta e lei e Lip discutono sulla necessità di abortire, dato che riescono a malapena a mantenere il figlio che hanno già.

Da fuori, il finale della storia di Lip in Shameless potrebbe non sembrare un successo, ma la sua conversazione finale con Ian mette da parte l’incessante serie di sfortune e decisioni sbagliate per sottolineare con certezza tutto ciò che di buono Lip ha fatto. A differenza di Frank, Lip è un padre devoto che lavora duramente per mettere cibo in tavola e un tetto sopra la testa di Freddie. Ian dice anche a Lip che il resto dei ragazzi Gallagher lo vede come la cosa più vicina a un padre e si offre di lasciare che Lip prenda la sua parte della vendita della casa per sistemarsi nella sua nuova vita con Tami.

Lip può aver perso il sogno della ricchezza e della sicurezza del lavoro, ma ha mantenuto la cosa più importante per lui per tutta la serie fino al finale di Shameless: la sua famiglia, che sia di sangue o meno.

Ian Gallagher e Mickey stanno pensando di mettere su famiglia

Il percorso accidentato di Ian verso la vita matrimoniale in Shameless è stato caratterizzato da molteplici reati, una significativa permanenza in prigione, una fuga attraverso il confine messicano e innumerevoli pugni tirati. Eppure, alla fine della serie, Ian e Mickey sembrano essere più vicini a una vita sicura e sistemata. L’undicesima stagione diShameless vede l’orgoglioso “barbaro” del South Side Mickey confrontarsi con la realtà della vita matrimoniale, mentre lui e Ian si trasferiscono in un lussuoso appartamento del West Side, iniziano a gestire la loro legittima attività di sicurezza e prendono in considerazione la possibilità di avere dei figli.

Ian suggerisce loro di prendere una culla, innescando una conversazione sulla possibilità di avere figli.

Nel finale di Shameless, Ian e Mickey vanno a casa di Kev e V per scegliere i mobili per il loro appartamento e Ian suggerisce di prendere una culla, innescando una conversazione sulla possibilità di avere figli. Mickey è contrario all’idea, ammettendo di temere di essere un cattivo padre. I suoi timori sono comprensibili, dato che Terry Milkovich si dimostra un padre violento.

La morte di Terry, avvenuta all’inizio dell’undicesima stagione, fa parte del percorso che porterà Mickey a liberarsi psicologicamente dalle parti peggiori della sua eredità. Nonostante sia stato trattato in modo terribile da Terry, Mickey ha fatto di tutto per assicurarsi che suo padre fosse curato dopo essere rimasto paralizzato e lo ha pianto dopo la sua morte. Nel penultimo episodio, Ian e Mickey accettano un compromesso tra il tentativo di avere una vita migliore e il rimanere fedeli alla loro eredità del South Side, con l’esempio principale che a Mickey è permesso fare pipì in piscina ma non è permesso rubare ai vicini.

La questione della paternità, però, è molto più difficile nel contesto della loro storia. Ian e Mickey hanno avuto entrambi dei padri terribili e il loro ultimo tentativo di fare i genitori – quando vivevano con il figlio di Svetlana e Mickey, Yevgeny – è finito male. Mickey è ancora riluttante alla fine della serie, ma vengono ventilate un paio di possibilità: adottare uno dei tanti bambini trascurati dei Milkovich o adottare il secondo figlio di Tami e Lip.

Debbie Gallagher sta iniziando una vita da criminale (e Franny è con lei)

Nell’incipit dell’episodio pilota di Shameless, Frank descrive Debbie come “mandata da Dio” e un “angelo totale”. Nel finale di Shameless, tuttavia, la sua opinione su di lei è cambiata. “Mi ricordi tua madre, e non in senso positivo”, dice. Come Ian, Monica soffriva di depressione bipolare ma, a differenza di Ian, non era in grado di seguire un programma farmacologico costante e, per questo, finiva per essere largamente assente dalla vita dei suoi figli mentre passava da un’avventura all’altra.

Nel finale di Shameless, il futuro di Debbie sembra essere il più a rischio di un disastro imminente tra tutti i figli dei Gallagher.

Nell’undicesima stagione di Shameless, Debbie mostra i segni di essere una madre altrettanto povera per Franny: la lascia da sola, senza un’assistenza confermata per i bambini, per darsi all’alcol e alle droghe, e inizia una relazione con Heidi, un’ex detenuta violenta che saluta Debbie puntandole una pistola e minacciando di sparare a sua figlia se non avesse collaborato. Il futuro di Debbie sembra essere il più a rischio di un imminente disastro nel finale di Shameless tra tutti i figli dei Gallagher.

La ragazza va in giro con Heidi per aiutarla a trovare un’auto da rubare e finisce per dover fuggire velocemente da un uomo che brandisce un fucile con Franny in macchina. Più tardi, Heidi annuncia che partirà per commettere altri crimini in Texas e invita Debbie e Franny a venire con lei. La puntata si conclude con Debbie Gallagher che mette in dubbio la sua decisione, ma con la vendita di casa Gallagher e i suoi precedenti di decisioni impulsive, probabilmente cercherà guai. Come dice Frank nella sua lettera di addio: “Buona fortuna nella vita. Ne avrai bisogno”.

Carl Gallagher cerca ancora di essere un buon poliziotto

Nella svolta più sorprendente della prima stagione di Shameless, Carl ha finito per diventare un agente di polizia e per occuparsi del controllo dei parcheggi dopo essere stato cacciato da diversi dipartimenti. Probabilmente è una buona cosa. Se Carl Gallagher deve essere armato, allora distribuire multe per divieto di sosta è probabilmente il posto più sicuro per il giovane Gallagher.

Nella stagione 11 di Shameless, Carl è stato ripetutamente frustrato dal suo lavoro di poliziotto, che non era il ruolo di giustizia ricco di azione che aveva sperato. Dapprima è stato affiancato dall’agente Tipping, che si rifiutava di rispondere a qualsiasi chiamata che sembrasse lontanamente rischiosa. Poi è stato affiancato dall’agente Janes, che sembrava la figura dura di mentore che Carl stava cercando, finché non è emerso chiaramente che usava il suo potere per atti di inutile crudeltà.

Anche il periodo trascorso con una coppia di detective della Buoncostume è finito male, quando Carl ha capito che erano corrotti fino al midollo e che gestivano un racket in cui facevano chiudere gli spacciatori di cannabis legali per sostenere il mercato nero. La storia di Carl come poliziotto è stata un continuo viaggio nella disillusione. Si rende conto che la realtà dell’essere un agente di polizia non è affatto così bella come la dipingono i telefilm e i film.

Si impegna quindi a usare la sua posizione per aiutare i più poveri del suo quartiere e chiedere conto ai ricchi, ma viene subito respinto per aver cercato di smuovere le acque. Come commento alla corruzione e alla brutalità della polizia nella vita reale, la storia di Carl mette in evidenza la difficoltà di cercare di essere un “poliziotto buono” in un sistema che si è rotto. Nel suo ruolo di infimo che distribuisce multe per divieto di sosta, mette in atto una piccola protesta contro la gentrificazione del South Side distribuendo multe per divieto di sosta ai ricchi, ma l’agente Tipping lo avverte che presto anche questo gli sarà tolto.

Di tutti i fratelli Gallagher di Shameless, la storia di Carl è quella più incompiuta, anche in un finale pensato per lasciare una storia aperta. Ciò è dovuto in gran parte a una sottotrama in cui è stato violentato da una ragazza di nome Tish, che ha fatto sesso con lui senza preservativo nonostante le sue proteste. Dopo un periodo di tempo non molto chiaro, incontra di nuovo Tish e scopre che è incinta, ma non si sa se Carl sia il padre.

Liam Gallagher si trasferisce da Lip dopo la fine di Shameless

Liam Gallagher è molto stanco per la sua età, il che è comprensibile dato che non ha avuto nulla che assomigli a un genitore da quando Fiona ha lasciato la famiglia Gallagher. Quando ha saputo dell’intenzione di Lip di vendere la casa dei Gallagher, la prima ipotesi di Liam è stata che sarebbe rimasto senza casa e che non avrebbe ricevuto alcun aiuto dai suoi fratelli, così ha iniziato a prepararsi in modo proattivo alla vita di strada.

Sebbene sia una commedia dark, l’episodio è anche un triste segno di come il più giovane dei Gallagher sia stato lasciato indietro dagli altri, che si sono concentrati sulle proprie vite. Quando un assistente sociale gli ha chiesto chi fosse il suo genitore o tutore legale, Liam sembrava non averne idea. Questo vuoto potrebbe essere il motivo per cui Liam ha finito per avvicinarsi a Frank nell’ultima stagione di Shameless. Frank è il padre biologico di Liam e Liam si è rivolto a lui nella sua ricerca di una figura genitoriale, poiché Frank è tecnicamente suo padre, anche se non ha altre qualifiche.

Naturalmente, è successo che Liam ha finito per comportarsi più come un genitore nella loro relazione. Dopo aver scoperto la diagnosi di demenza di Frank, Liam lo ha portato a fare una gita di un giorno per rivivere i giorni di gloria di Frank e cercare di farlo tornare in sé. E quando Frank si sveglia dall’overdose e si allontana da casa, Liam è l’unico Gallagher che va a cercarlo.

Quando Lip scopre che il fratellino ha paura di rimanere senza casa, rassicura Liam che può venire a vivere con lui…

Tuttavia, quando Lip scopre che il suo fratellino ha paura di rimanere senza casa, rassicura Liam che può venire a vivere con lui. L’offerta è complicata dal fatto che Lip non ha ancora una nuova casa dove trasferirsi e teme di non potersi permettere di mantenere un altro bambino con il reddito suo e di Tami. La situazione di Liam è preoccupante, ma anche realistica. L’insicurezza e l’instabilità delle famiglie sono problemi fondamentali per i bambini che vivono sulla soglia della povertà; un rapporto del 2014 (via Washington Post) ha rilevato che ogni anno negli Stati Uniti 2,5 milioni di bambini si trovano senza casa.

Cosa succede a Kevin e Veronica alla fine di Shameless

I personaggi di Shameless hanno combattuto per anni una battaglia persa contro la gentrificazione del South Side, e Kevin e Veronica sono due personaggi che resistono fino alla fine. La pandemia di coronavirus ha causato un anno di incertezza: l’Alibi Room è stato sottoposto a un ciclo di chiusure e riaperture fino a quando i proprietari non hanno perso la cognizione del fatto che dovessero essere chiusi o aperti.

Per compensare il rallentamento del traffico pedonale, Kev e V hanno orientato la loro attività verso la vendita legittima di cannabis, il che è bastato a tenere a galla la bettola preferita del South Side.

Ma un viaggio a Louisville ha fatto capire che lì era possibile una vita migliore.

Al di fuori del lavoro, V è entrata nel mondo della politica con la speranza di motivare gli elettori neri a lottare contro la gentrificazione e l’aumento degli affitti alle urne – solo per scoprire che molti dei residenti neri del quartiere si erano già trasferiti. Quando la madre di Veronica, Carol, annunciò che si sarebbe unita all’esodo e si sarebbe trasferita a Louisville, nel Kentucky, V si oppose con veemenza al progetto. Ma un viaggio a Louisville ha fatto capire che lì era possibile una vita migliore.

La città offre un panorama politico in cui Veronica potrebbe fare la differenza; un lavoro da barista in cui Kev potrebbe guadagnare molto di più rispetto a quanto l’Alibi aveva guadagnato; e una comunità nera in crescita che include Carol e molti degli amici della famiglia Fisher. Inoltre, con la scomparsa di Fiona e l’intenzione del resto dei Gallagher di trasferirsi, i legami che un tempo ancoravano Kev e V al South Side si indeboliscono sempre più nel corso delle ultime due stagioni di Shameless.

Nel finale di Shameless, Kevin e Veronica cercano di trovare un acquirente per The Alibi Room con atteggiamenti contrastanti. V è del tutto insensibile a ciò che viene fatto del bar, mentre Kev cerca invano di mantenerlo intatto. Arriva un’offerta che, tra il mutuo residuo e le tasse, lascia loro la modesta somma di circa 30.000 dollari.

Veronica è alle prese con la decisione se accettare l’affare o aspettare un’offerta migliore che potrebbe non arrivare mai. L’agente Tipping, presente alla festa di anniversario di Ian e Mickey, suggerisce a Carl che potrebbero mettere insieme i loro soldi, comprare l’Alibi e trasformarlo in un bar per poliziotti per salvarlo dal destino di studio di yoga o centro abbronzatura. La serie si conclude con la speranza che l’Alibi possa sopravvivere in questo modo, ma non lo garantisce.

Il significato della scena finale e della canzone finale di Shameless

La scena finale di Shameless chiude il cerchio della serie. La primissima scena dell’episodio pilota vedeva i Gallagher, Kev e V, e i loro vicini del South Side organizzare un raduno improvvisato intorno a un’auto in fiamme, mentre Frank Gallagher presentava i membri della sua famiglia con la voce fuori campo. Nel finale, gli avventori dell’Alibi escono fuori a godersi la vista di una Tesla in fiamme, in un ultimo e provocatorio dito medio alla gentrificazione del quartiere.

I festeggiamenti si concludono cantando “The Way We Get By” degli Spoon, suonata alla fine dell’episodio pilota. Il testo della canzone – che fa riferimento allo sballarsi sui sedili posteriori delle auto, al commettere piccoli crimini, alle feste, ai balli e al sesso – descrive un modo di sopravvivere per una generazione priva di speranza e di direzione.

La scena finale di Shameless a metà dei titoli di coda

Non sarebbe stato un finale di Shameless in character senza la tradizionale scena di mid-credits. Anche se Frank Gallagher si immagina di sorgere su Chicago mentre dice addio alla sua famiglia, le sue azioni nelle ultime 11 stagioni non lasciano presagire nulla di buono per le sue possibilità di entrare in Paradiso. Frank ha una fine adeguatamente indecorosa quando un paio di addetti all’obitorio spingono il suo corpo nella camera di cremazione lamentandosi dell’odore.

Un attimo dopo aver chiuso le porte a Frank Gallagher, un’esplosione li fa saltare dall’altra parte della stanza e, guardando nella camera, la trovano vuota, tranne che per le fiamme. L’inceneritore emette un’urna con il nome, la data di nascita e di morte di Frank, il che significa che è andato dritto all’inferno per chiudere il finale dell’undicesima stagione di Shameless.

È giusto che Shameless si concluda con una nota così incentrata su Frank. Nonostante i suoi peccati gli abbiano fatto guadagnare un posto in basso, per il pubblico è stato il perno della serie, il centro corrotto su cui si regge il mondo di Shameless . Da parte sua, William H. Macy si è comprensibilmente commosso quando Shameless è finito, e si è rivolto ai fan su Twitter quando è andato in onda l’ultimo episodio, citando il finale di Shameless e la morte di Frank Gallagher come un evento spartiacque.

Ci sarà una stagione 12 di Shameless?

Con l’uscita di scena di Frank Gallagher alla fine della stagione 11 di Shameless, è difficile immaginare che la serie torni per un’altra stagione senza di lui. Purtroppo, la dodicesima stagione di Shameless è fuori discussione, poiché la cancellazione dello show è stata annunciata nel gennaio 2020. L’undicesima stagione è arrivata alla fine dopo i ritardi causati dalla pandemia, ma la decisione di terminare Shameless è rimasta in sospeso. Showtime ha ritenuto che Shameless avesse fatto il suo corso in 11 stagioni e che fosse meglio chiudere in bellezza. Lo showrunner John Wells ha ammesso di essere deluso da questa decisione, ma ha anche affermato in modo toccante che Shameless non finirà mai veramente:

“È una famiglia, e la cosa che ha funzionato meglio nello show – al di là della capacità di fare satira, ridere e avere momenti drammatici – è che queste persone si preoccupano l’una dell’altra e dipendono l’una dall’altra. E, in qualche modo, la serie si concluderà con loro che sono ancora quella famiglia. Non importa quanto siano incasinati, tutti vorremmo averli come famiglia. Sono solidali, si preoccupano l’uno dell’altro e sono sempre pronti a prendersi a pugni, ma saranno sempre insieme, sopravvivendo insieme “ (via Bustle).

Con un finale così emozionante, l’undicesima stagione di Shameless sembra davvero il momento giusto per concludere la serie, ma è anche confortante sapere che, almeno nella mente di Wells, i personaggi continuano a vivere e i loro temi continuano a risuonare. Tuttavia, al momento, le loro vite non si vedranno sullo schermo nella dodicesima stagione di Shameless .

Il finale di Shameless era strano senza Fiona

Anche se Fiona è stata mostrata nei flashback durante tutti i momenti del finale di serie di Frank Gallagher, è stato comunque strano non averla intorno. Fiona Gallagher era una colonna portante dello show prima dell’uscita di scena di Emmy Rossum nella nona stagione e, sebbene Shameless fosse un cast corale, spesso si sentiva come il personaggio principale. Anche la Fiona di “Shameless”nel Regno Unito ha abbandonato presto lo show, ma è uscita nel corso della seconda stagione, avendo poco tempo per affezionarsi come il pubblico ha fatto con l’iterazione di Emmy Rossum.

Anche se è stato bello che il finale di Shameless abbia incluso Fiona in qualche modo, sarebbe stato meglio se fosse apparsa in carne e ossa per assistere alla scena della morte di Frank Gallagher. Tuttavia, il motivo per cui Emmy Rossum non è potuta tornare per il finale è stato lo stesso per cui Frank Gallagher è morto: la pandemia COVID-19.

Secondo quanto riferito, il problema è stato il tempismo della pandemia e la Rossum non ha potuto girare a Chicago e in California, per poi tornare a New York per una quarantena di due settimane. Quindi, anche se Fiona non era presente nel finale di Shameless , il suo impatto sulla serie si è fatto sentire e almeno il pubblico ha potuto rivederla nei flashback.

Shameless ha avuto un finale adeguato?

È difficile dire se Shameless abbia davvero ottenuto il finale che meritava, dato che le reazioni all’episodio conclusivo dell’undicesima stagione sono state incredibilmente contrastanti. Da un lato, ci sono stati diversi momenti che sono sembrati incredibilmente giusti per la serie, come la morte di Frank Gallagher e il trasferimento di Liam da Lip. Tuttavia, ci sono stati anche altri momenti che sono stati giudicati incredibilmente deludenti sia dai fan che dai critici, in particolare il fatto che Emmy Rossum non sia tornata per un cameo nel ruolo di Fiona Gallager.

Nel complesso, la maggior parte delle recensioni dell’ultimo episodio di Shameless sono state deludentemente negative. Molti critici hanno sottolineato una netta mancanza di chiusura per molti dei personaggi, con le storie di molti dei fratelli Gallagher che sembravano ancora incompiute quando i titoli di coda scorrevano per l’ultima volta. Molti hanno anche visto gli ultimi momenti di Shameless come un evidente promemoria di quanto fosse buono lo show durante le prime stagioni rispetto a quelle finali, un sentimento ben riassunto dalla recensione di Miles McNutt per AV Club:

Ho guardato questo finale con tutta la tensione di volere disperatamente che lo show tornasse a essere quello che era una volta, coesistendo con la mia frustrazione per lo show che è diventato.

Tuttavia, il finale di Shameless non è stato universalmente visto come inferiore alla media. Diversi critici, così come molti spettatori, hanno ritenuto che il finale caotico e ambiguo si adattasse perfettamente al tono di tutto ciò che lo aveva preceduto. Lo scrittore di The Pioneer Jordan Colbert, per esempio, ha fatto eco alle opinioni di molti altri critici e di molti fan online con la sua valutazione equilibrata ma complementare:

Nel complesso, il finale di Shameless si è rivelato perfettamente imperfetto, proprio come la famiglia Gallagher nel corso della serie.

C’è sicuramente una forte argomentazione che suggerisce che l’ultimo episodio di Shameless non è stato all’altezza dell’eredità dello show. Tuttavia, se analizzato un po’ più a fondo, si può anche sostenere che il finale dell’undicesima stagione è stato tutto quello che doveva essere. L’ambiguità ha senso da un certo punto di vista, poiché il finale di Shameless non era la fine della storia dei fratelli Gallagher, ma semplicemente la fine di Franks.

Il cast di Shameless si è riunito un paio di volte dopo la fine della serie

Come spesso accade quando una serie di lunga durata giunge al termine, il cast di Shameless è diventato eccezionalmente affiatato nel corso degli anni. La fine della serie non ha quindi significato la fine dei rapporti che si sono creati, come dimostrano le varie reunion che si sono susseguite da quando lo show è terminato diversi anni fa. I fan sono stati entusiasti nell’autunno del 2023 quando Cameron Monaghan, Ethan Cutkosky ed Emma Kenney (Ian, Carl e Debbie) si sono riuniti per un video su TikTok. Cutkosky era vestito da chef in un video, che potrebbe riferirsi a The Bear e all’ex co-star Jeremy Allen White.

Nel frattempo, durante lo sciopero SAG-AFTRA del 2023, Jeremy Allen White, Shanola Hampton e Steve Howey sono stati visti insieme ai picchetti. Questo sarebbe stato sufficiente per i fan, ma la riunione è cresciuta quando Noel Fisher, Layla Alizada, Isidora Goreshter e Zach McGowan si sono uniti a loro e la Hampton ha immortalato il tutto sul suo feed Instagram. Anche se Emmy Rossum non è potuta tornare per il finale della serie, ha scattato una foto con Cutkosky nel 2023, mostrando un’altra reunion. Il legame tra il cast di Shameless sembra destinato a vivere per sempre.