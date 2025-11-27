Stranger Things – Stagione 5, guida al cast: Tutti i nuovi personaggi e quelli già noti nella stagione finale della serie

Stranger Things ha lanciato questa notte la quinta stagione, che vedrà l’arrivo di nuovi volti nel cast della serie. Netflix offre alcune delle migliori serie TV di tutti i tempi, tra cui la serie di fantascienza di successo dei fratelli Duffer, Stranger Things. Dal suo debutto nel 2016, Stranger Things è stata una delle serie più popolari e di successo di Netflix.

Stranger Things riporta il pubblico agli anni ’80 per seguire un gruppo di bambini, adolescenti e adulti nella città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana. Le loro storie iniziano quando gli scienziati dell’Hawkins Lab aprono un varco verso una dimensione sconosciuta, lasciando entrare dei mostri nel mondo umano. Dal laboratorio fugge anche Eleven, una bambina con poteri telepatici e psicocinetici.

Stranger Things – stagione 5 dovrebbe risolvere i più grandi misteri della serie e portare le storie dei suoi personaggi principali a una conclusione soddisfacente. Per questo, la stagione 5 riporterà i personaggi sopravvissuti della stagione 4 insieme a quelli nuovi, alcuni dei quali interpretati da attori leggendari.

Millie Bobby Brown nel ruolo di Eleven/Jane Hopper

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Eleven prende il nome dal numero che le è stato assegnato come cavia nel laboratorio Hawkins, sotto la supervisione del dottor Brenner, che lei chiama “papà”. I poteri di Eleven sono il risultato di quegli esperimenti e lei li ha usati per chiudere i portali verso l’Upside Down, sconfiggere i mostri e comunicare attraverso il Vuoto.

Eleven è stata adottata da Hopper e le è stato dato il nome di “Jane Hopper”, e dopo essersi trasferita in California con i Byers, lei (e i Byers) sono tornati a Hawkins. La stagione 4 ha rivelato che Eleven ha bandito Henry Creel nell’Upside Down, quindi la stagione 5 vedrà il loro scontro finale.

Film e serie TV di rilievo dell’attore: Prima di Stranger Things, Brown ha recitato nella serie drammatica Intruders e ha avuto alcuni ruoli in serie come Once Upon a Time in Wonderland e Grey’s Anatomy. Dopo Stranger Things, Brown ha interpretato Madison in Godzilla: King of the Monsters, il personaggio principale in Enola Holmes e nel suo sequel, e Michelle in The Electric State.

Jamie Campbell Bower nel ruolo di Vecna

Debutto nella serie: Stagione 4

Personaggio: Henry Creel è stato il primo soggetto di test del Laboratorio Hawkins, poiché era nato con potenti ma letali abilità soprannaturali che il dottor Brenner ha cercato di replicare sugli altri soggetti. Eleven ha involontariamente bandito Creel nell’Upside Down, dove ha gradualmente perso la sua umanità, sia fisicamente che mentalmente.

Creel è diventato la creatura che i ragazzi ora chiamano Vecna, la mente dietro al Mind Flayer e al resto delle creature dell’Upside Down. Vecna è stato ferito dalla squadra di Nancy alla fine della quarta stagione di Stranger Things e tornerà per vendicarsi nella quinta stagione.

Film e serie TV degni di nota dell’attore: Bower ha debuttato sul grande schermo in Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street nel ruolo di Anthony Hope, per poi interpretare Caius in la saga di Twilight, il giovane Gellert Grindelwald in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, e Jace Wayland in The Mortal Instruments: City of Bones.

In TV, Bower ha interpretato Re Artù nella serie TV storica Camelot e Christopher Marlowe nella serie storica Will.

Noah Schnapp nel ruolo di Will Byers

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Will Byers è stato rapito da un Demogorgon nella stagione 1 di Stranger Things, evento che ha dato il via alla serie. Will è stato salvato da sua madre Joyce e da Jim Hopper, ma nella seconda stagione è stato rivelato che aveva un legame con il Mind Flayer, che lo possedeva.

Sebbene la sua famiglia lo abbia liberato dal potere del Mind Flayer, la quarta stagione ha lasciato intendere che c’è ancora un legame tra lui e il Mind Flayer. Will è tornato a Hawkins alla fine della quarta stagione con la sua famiglia dopo essersi trasferito in California alla fine della terza stagione.

Film e serie TV di rilievo dell’attore: Schnapp ha debuttato come attore nel film del 2015 Bridge of Spies, dopodiché ha doppiato Charlie Brown in The Peanuts Movie e ha interpretato Tommy in Hubie Halloween.

Finn Wolfhard nel ruolo di Mike Wheeler

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Mike Wheeler è il migliore amico di Will e il leader del gruppo. Nella stagione 1 ha nascosto Eleven a casa sua e ha instaurato un forte legame con lei, con cui ha avuto una relazione nelle stagioni 3 e 4. Mike ha fatto visita ai Byers e a Eleven in California nella stagione 4, rimanendo così coinvolto nel caos californiano e nel salvataggio di Eleven dalla struttura Nina.

Film e serie TV degni di nota dell’attore: Stranger Things è stato il primo grande progetto di Wolfhard, dopo il quale ha interpretato il giovane Richie Tozier in It e It Capitolo Due, Trevor in Ghostbusters: Afterlife e Ghostbusters: Frozen Empire, e ha doppiato Candlewick in Pinocchio di Guillermo del Toro.

Gaten Matarazzo nel ruolo di Dustin Henderson

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Dustin è un amico di Will, Mike e Lucas, ed è diventato un caro amico di Steve nella seconda stagione e di Eddie nella quarta. Dustin è un membro chiave della banda di Hawkins, e la sua ragazza, Suzie, li ha aiutati a sconfiggere i russi nella terza stagione. Dustin dovrà affrontare un trauma nella quinta stagione dopo aver visto Eddie morire nell’Upside Down.

Film e serie TV importanti dell’attore: Stranger Things è il ruolo più importante di Matarazzo fino ad oggi, dopo il quale ha condotto Prank Encounters e doppiato Sig Greebling in Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy.

Caleb McLaughlin nel ruolo di Lucas Sinclair

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Lucas è un amico di Will, Mike e Dustin. Lucas ha iniziato a frequentare Max nella terza stagione e, insieme a Dustin e Steve, ha salvato Max dal primo attacco di Vecna. Lucas era presente quando Venca ha attaccato nuovamente Max, ma è stato aggredito da Jason Carver. Purtroppo, Lucas ha visto Vecna uccidere quasi Max, lasciandola cieca e in coma.

Film e serie TV degni di nota dell’attore: Prima di Stranger Things, McLaughlin ha avuto ruoli minori in serie come Law & Order: Special Victims Unit e Shades of Blue. Altri progetti nella filmografia di McLaughlin sono The Book of Clarence, The Deliverance e Ultra City Smiths.

Sadie Sink nel ruolo di Max Mayfield

Debutto nella serie: Stagione 2

Personaggio: Max si è trasferita a Hawkins con la sua famiglia nella stagione 2 e si è unita al resto del gruppo. Nella stagione 3, il suo fratellastro Billy è stato posseduto dal Mind Flayer e lei ha assistito alla sua morte allo Starcourt Mall. Il trauma di questo evento l’ha resa un bersaglio di Vecna nella stagione 4, che l’ha resa cieca e in coma.

Film e serie TV di rilievo dell’attrice: Prima di Stranger Things, Sink ha interpretato Suzanne Ballard in American Odyssey e, dopo essersi unita al gruppo di Hawkins, ha interpretato Ziggy Berman in Fear Street Part Two: 1978 e Part Three: 1666, O’Dessa Galloway in O’Dessa e apparirà in Spider-Man: Brand New Day. Sink ha recitato nel cortometraggio “All Too Well: The Short Film” di Taylor Swift.

Natalia Dyer nel ruolo di Nancy Wheeler

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Nancy è la sorella maggiore di Mike, la fidanzata di Jonathan e amica di Robin e Steve (che è anche il suo ex fidanzato). Nancy è stata coinvolta nella lotta contro l’Upside Down sin dalla stagione 1, quando il Demogorgon ha rapito e ucciso la sua migliore amica, Barb. Nella quarta stagione, ha guidato la squadra di adolescenti di Hawkins nell’Upside Down, dove ha sparato più volte a Vecna.

Film e serie TV degni di nota dell’attrice: Prima di Stranger Things, Dyer ha interpretato Clarissa Granger in Hannah Montana: The Movie e Davina in I Believe in Unicorns. Alcuni dei suoi progetti più importanti dopo essere stata scritturata per Stranger Things sono Velvet Buzzsaw e Based on a True Story.

Joe Keery nel ruolo di Steve Harrington

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Steve è l’ex fidanzato di Nancy e un caro amico di Robin e Dustin. Steve è passato dall’essere un ragazzo arrogante e popolare a instaurare un legame con i personaggi più giovani e persino a diventare una figura fraterna per Dustin. Steve è maturato molto dalla stagione 1 ed è stato un membro chiave del gruppo di adolescenti di Hawkins nella stagione 4.

Film e serie TV degni di nota dell’attore: Stranger Things è il progetto che ha dato slancio alla carriera di Keery e alcuni dei suoi progetti più importanti da allora sono i film Molly’s Game, Slice, Free Guy e Cold Storage, e le serie TV No Activity e Fargo. Keery ha anche una carriera musicale, dove è conosciuto come Djo.

Charlie Heaton nel ruolo di Jonathan Byers

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Jonathan è il fratello maggiore di Will e il fidanzato di Nancy. Jonathan, insieme a sua madre Joyce, non ha smesso di cercare Will nella prima stagione e da allora è stato profondamente coinvolto nel porre fine agli orrori scatenati dal Laboratorio Hawkins. Ha un rapporto molto stretto con suo fratello.

Film e serie TV degni di nota dell’attore: Stranger Things è il progetto più importante di Heaton fino ad oggi e, da quando è entrato a far parte del cast di Hawkins, ha interpretato Cannonball in The New Mutants e Kurt nella serie TV Soulmates.

Maya Hawke nel ruolo di Robin Buckley

Debutto nella serie: Stagione 3

Personaggio: Robin è un’amica di Nancy e Steve, quest’ultimo suo collega di lavoro allo Scoops Ahoy nella terza stagione. Robin faceva parte del gruppo di adolescenti di Hawkins nella quarta stagione, entrando nell’Upside Down con Nancy, Steve, Eddie e Dustin, e giocando un ruolo chiave nell’indebolire Vecna.

Film e serie TV di rilievo dell’attrice: Oltre a Robin in Stranger Things, i ruoli più importanti di Hawke sono Jo March nella versione televisiva del 2017 di Little Women, Flower Child in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, Heather in Fear Street Part One: 1994, Eleanor in Do Revenge, June in Asteroid City e Anxiety in Inside Out 2. Hawke interpreterà Wiress in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Priah Ferguson nel ruolo di Erica Sinclair

Debutto nella serie: Stagione 2

Personaggio: Erica è la sorella minore di Lucas e, sebbene abbia fatto la sua prima apparizione nella stagione 2 come sua sorella infastidita, nella stagione 3 si è unita al divertimento come membro della Scoops Troop. Erica faceva parte della squadra di Hawkins nella stagione 3, rimanendo alla Creel House con Lucas e Max mentre gli altri entravano nell’Upside Down.

Film e serie TV degni di nota dell’attrice: Stranger Things è stata la grande occasione per Ferguson e i suoi ruoli più importanti da allora sono stati Bailey in Hamster & Gretel e Lisa in My Dad the Bounty Hunter.

Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Joyce è la madre di Jonathan e Will. È stata Joyce a scoprire che Will era vivo ma in una dimensione diversa nella stagione 1 e ha trovato un modo per comunicare con lui attraverso le luci di Natale sul muro. Joyce è entrata nell’Upside Down con Hopper per trovare Will nella stagione 1, ed è stata fondamentale per liberare Will dal Mind Flayer nella stagione 2.

Nella terza stagione, Joyce è entrata nella base sotterranea russa con Hopper, dove lo ha visto scomparire dopo aver chiuso il cancello. Nella quarta stagione, ha viaggiato con Murray in Russia per salvare Hopper e, quando è tornata a Hawkins e si è riunita con i suoi figli e Eleven, ha assistito alla conquista dell’Upside Down insieme al resto della troupe.

Film e serie TV degni di nota dell’attrice: Ryder è una delle attrici più importanti degli anni ’80 e ’90, con film come Beetlejuice, Heathers, Edward mani di forbice, Dracula di Bram Stoker, Reality Bites, Piccole donne, Ragazze interrotte e Beetlejuice Beetlejuice. In TV, i progetti più importanti di Ryder, oltre a Stranger Things, sono The Plot Against America e Show Me a Hero.

David Harbour nel ruolo di Jim Hopper

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Jim Hopper era il capo della polizia di Hawkins e, sebbene inizialmente credesse che non ci fosse nulla di rilevante nella scomparsa di Will, finì per scoprire gli esperimenti del Hawkins Lab e altro ancora. Alla fine della stagione 2, ha adottato legalmente Eleven, ma sono stati separati nella stagione 3 quando è stato rapito dai russi e dato per morto.

Con l’aiuto di Dmitri, Joyce e Murray, Hopper è fuggito dalla prigione russa, ha ucciso i Demogorgon tenuti dai russi ed è tornato a Hawkins, dove si è ricongiunto con Eleven.

Film e serie TV degni di nota dell’attore: I ruoli più importanti di Harbour in TV, oltre a Stranger Things, sono Elliot Hirsch in The Newsroom, David Patrick in State of Affairs ed Eric Frankenstein in Creature Commandos.

Sul grande schermo, Harbour ha interpretato Gregg Beam in Quantum of Solace, John Morris in Black Mass, Babbo Natale in Violent Night e Red Guardian in Black Widow, Thunderbolts* e Avengers: Doomsday.

Brett Gelman nel ruolo di Murray Bauman

Debutto nella serie: Stagione 2

Personaggio: Murray era un giornalista investigativo del Chicago Sun-Times, assunto dalla famiglia di Barb per indagare sulla sua scomparsa. Grazie a questo, Nancy e Jonathan, Murray ha scoperto gli orrori del laboratorio di Hawkins. Nella stagione 3, si è unito a Joyce e Hopper per infiltrarsi nella base russa e nella stagione 4 ha viaggiato in Russia con Joyce per salvare Hopper.

Film e serie TV di rilievo dell’attore: Oltre a Stranger Things, i progetti televisivi più importanti di Gelman sono Eagleheart, The Inbetweeners, Go On, Married, Another Period, Fleabag, Mr. Mercedes e Inside Job. Per quanto riguarda il cinema, i progetti più importanti di Gelman sono The Disaster Artist, Metal Lords e Boy Kills World.

Nell Fisher nel ruolo di Holly Wheeler

Debutto nella serie: Stagione 1

Personaggio: Holly Wheeler è la sorella minore di Mike e Nancy e, sebbene sia presente fin dalla stagione 1, non ha ancora preso parte all’azione. Holly era molto giovane nella stagione 1, ma ha visto il Demogorgon sfondare le pareti della stanza di Will. L’ultima volta che è stata vista stava guardando fuori dalla finestra con sua madre mentre le spore dell’Upside Down cadevano dal cielo.

Film e serie TV di rilievo dell’attrice: La grande occasione per Fisher è arrivata nel 2023, quando ha interpretato Kassie in Evil Dead Rise, mentre Stranger Things è il suo progetto televisivo più importante fino ad oggi.

Cast di supporto e personaggi della stagione 5 di Stranger Things

Cara Buono nel ruolo di Karen Wheeler: madre di Mike, Nancy e Holly. I progetti più importanti di Buono sono i film Il gladiatore, Hulk e Città di carta, e le serie TV Third Watch, I Soprano, The Dead Zone, Mad Men, Person of Interest e Supergirl.

Linda Hamilton nel ruolo della dottoressa Kay: la nuova capo scienziata che supervisiona l’occupazione militare a Hawkins e riprende il lavoro del dottor Brenner. Hamilton è una leggenda della fantascienza che ha interpretato Sarah Connor nella serie di film Terminator. Hamilton ha anche interpretato Mary Elizabeth Bartowski in Chuck, Carol in The Line e il generale McCallister in Resident Alien.

Amybeth McNulty nel ruolo di Vicky Dunne: la cotta di Robin. Il ruolo più importante di McNulty fino ad oggi è quello di Anne Shirley-Cuthbert in Anne with an E.

Joe Chrest nel ruolo di Ted Wheeler: il padre di Mike, Nancy e Holly e marito di Karen. Tra i progetti più importanti di Chrest ci sono i film Erin Brockovich, The Blind Side, 21 Jump Street e il suo sequel, The Hunger Games: Mockingjay – Part 2, Lisa Frankenstein, Fly Me To The Moon e le serie TV True Detective, Sun Records e Looking for Alaska.

Sherman Augustus nel ruolo del tenente colonnello Sullivan: Sullivan ha guidato la ricerca aggressiva di Eleven nella quarta stagione. Augustus ha recitato in serie TV come Chicago Hope, Profit, The Young and the Restless e American Odyssey. Augustus è un ex giocatore della NFL.

Jake Connelly nel ruolo di Derek Turnbow: un ragazzo maleducato e viziato che frequenta la stessa classe di Holly. Stranger Things è il ruolo più importante di Connelly fino ad oggi.

Alex Breaux nel ruolo del tenente Robert Akers: uno degli scagnozzi del dottor Kay. I progetti più importanti di Breaux sono When They See Us, See, Waco: The Aftermath, Joe Pickett e American Primeval.

