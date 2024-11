Robert Pattinson avrebbe incontrato Kevin Feige per un ruolo nel MCU

Notizie interessanti per Robert Pattinson: l’attuale Crociato Incappucciato potrebbe trovare la sua strada verso il Marvel Cinematic Universe. Secondo lo scooper Daniel Richtman, la star di The Batman ha incontrato il capo dei Marvel Studios Kevin Feige per un possibile ruolo in un futuro progetto MCU.

Per quanto possa sembrare inverosimile, vale la pena notare che lo studio incontra molti attori richiesti (o i loro agenti) senza entrare in alcun tipo di trattativa ufficiale per personaggi specifici, quindi è del tutto possibile che Pattinson e Feige si siano seduti per chiacchierare in modo indiretto sulla potenziale collaborazione in futuro.

Robert Pattinson tornerà come Bruce Wayne/Il cavaliere oscuro per il sequel di The Batman, e il regista Matt Reeves ha detto che spera di dirigere un terzo film. Ma sappiamo che James Gunn e Peter Safran alla fine sceglieranno un nuovo attore per il Batman del DCU per il film The Brave and the Bold, quindi Pattinson potrebbe non essere vincolato da nessun contratto a lungo termine con Warner Bros./DC Studios.

Detto questo, abbiamo recentemente appreso che Pattinson è pronto a collaborare nuovamente con il regista di Tenet, Christopher Nolan, per il suo prossimo film, quindi se sta pensando di fare il salto nel MCU, probabilmente non sarà una decisione a breve termine.

Una voce recente affermava che i Marvel Studios stavano scegliendo un “ruolo segreto” per Avengers: Doomsday, con il “noto personaggio Marvel” destinato ad avere un ruolo più significativo in Avengers: Secret Wars. C’è qualche possibilità che questa sia la parte per cui Pattinson ha tenuto un incontro?