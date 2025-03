Outlander: spiegato perché Claire ha visto le ali nella stagione 7

Claire ha ripetutamente avuto una visione di ali che sbattono nel finale della settima stagione di Outlander, ma cosa significava veramente? Questo episodio più recente ha seguito Claire mentre si riprendeva dalla ferita d’arma da fuoco e ha visto una serie di cose mentre si avvicinava alla morte. Tra le ali blu e la misteriosa visita del Maestro Raymond al suo capezzale, Claire ha sviluppato la teoria che la sua prima figlia, Faith, fosse in qualche modo sopravvissuta all’infanzia. Anche se è ancora un po’ azzardato, i dettagli della nascita di Faith nella seconda stagione di Outlander hanno tutto a che fare con le visioni di Claire nella settima stagione.

In Outlander non è ancora chiaro se le visioni di Claire fossero reali o semplicemente il risultato della sua ferita. Indipendentemente da ciò, ciò che vide fece emergere qualcosa dentro di lei e Claire non riuscì a togliersi dalla mente la piccola Faith. Quando il Maestro Raymond apparve al suo capezzale, si scusò per qualcosa che le aveva fatto, anche se non volle rivelare di cosa si trattasse. Fu durante questo sogno che Claire vide l’immagine delle enormi ali blu che portavano in volo un uccello. Poi, Claire vide di nuovo la stessa cosa in Outlander quando Fanny cantò “I Do Like to Be Beside the Seaside”, ma perché?

Claire ha visto le ali di un airone blu dopo l’aborto nella seconda stagione di Outlander

Le ali che Claire continua a vedere nel finale della settima stagione di Outlander sono quelle di un “grande airone blu”, che era un elemento significativo della seconda stagione di Outlander, episodio 7, “Fede”. Durante la scena iniziale dell’episodio, Claire e una piccola Brianna guardano insieme un libro sugli uccelli nel XX secolo. Brianna indica l’immagine dell’airone azzurro e chiede a sua madre se ne ha mai visto uno prima d’ora. Claire risponde di sì, dicendo che una volta aveva visto questo uccello in Scozia. Il pensiero la rende chiaramente malinconica e questa scena di Outlander ritorna rapidamente all’aborto spontaneo di Claire nella Francia del XVIII secolo.

La prima figlia di Claire, Faith, nacque morta nella seconda stagione di Outlander, episodio 7, e anche la stessa Claire rischiò di morire quando un pezzo di placenta rimase a marcire nel suo utero. Sopravvisse solo perché il Maestro Raymond apparve al suo capezzale e la guarì. Le mise le mani sul viso e sul corpo e disse a Claire di chiudere gli occhi e di dirgli cosa vedeva. Quando Claire obbedì, vide quelle stesse ali blu che battevano. Questa visione ritorna a Claire nella settima stagione di Outlander, quando il Maestro Raymond appare nel suo sogno e quando Fanny canta, e c’è un’ottima ragione.

Il Maestro Raymond disse a Claire che le ali blu avrebbero portato via il suo dolore

Quando Claire raccontò al Maestro Raymond delle ali blu che aveva visto nella seconda stagione di Outlander, lui le disse che il blu era il colore della guarigione. Continuò spiegando che le ali avrebbero portato via il dolore di Claire, ma solo se lei glielo avesse permesso. Il Maestro Raymond guarì Claire, ma è implicito che fosse in grado di farlo solo perché Claire aveva rinunciato al controllo del suo dolore. Aveva permesso a quelle ali blu di fare il loro lavoro, partecipando al processo di guarigione con il suo stesso potere misterioso.

Dopo che Claire fu guarita, il Maestro Raymond spiegò inoltre che la chiamava “Madonna” perché aveva un’aura blu, la stessa della Vergine Maria e di lui stesso. Ogni persona in Outlander ha un’aura colorata e il Maestro Raymond è tra coloro che possono vederla. Le persone con un’aura blu sono guaritrici naturali, quindi il fatto che Claire possieda questa qualità spiega perché è un’infermiera e un medico così appassionato. Non è solo la sua esperienza a renderla una guaritrice efficace, ma un aspetto naturale del suo stesso essere. Il Maestro Raymond è esattamente lo stesso.

Il fatto che Claire e il Maestro Raymond abbiano un’aura blu in Outlander dimostra che questi personaggi possiedono la stessa abilità magica di guarire. La magia che Raymond ha usato per scacciare l’infezione di Claire è qualcosa che la stessa protagonista di Outlander potrebbe padroneggiare se lo volesse. Naturalmente sono passati decenni da quando questo potere è stato usato per salvare la vita di Claire, e lei non ha più esercitato la sua abilità. Tuttavia, la visione delle ali dell’airone azzurro nella settima stagione di Outlander e la sua teoria che Faith potrebbe essere sopravvissuta potrebbero motivare Claire a farlo.

Perché l’airone azzurro è significativo per il personaggio di Claire in Outlander

La visione dell’airone azzurro da parte di Claire è strettamente legata al Maestro Raymond, quindi questo animale potrebbe rappresentare questo strano uomo in Outlander. Tuttavia, sembra più probabile che questo elegante uccello sia un riflesso del carattere di Claire e un simbolo di guarigione. Ha detto a Brianna di aver visto degli aironi blu in Scozia, che è chiaramente un luogo importante nella storia di Claire. È qui che ha viaggiato per la prima volta nel tempo e dove ha incontrato Jamie Fraser, la sua anima gemella. Tuttavia, è interessante notare che le grandi aironi blu non sono originarie della Scozia, proprio come la Scozia non è veramente la casa di Claire.

Le grandi aironi blu sono originarie del Nord America e non sembra una coincidenza che sia qui che Jamie e Claire si sono stabiliti in Outlander. La Scozia occupa un posto speciale nei loro cuori, ma i Fraser hanno fatto della Carolina del Nord la loro casa. Sembra che l’airone blu di Claire fosse un indizio che questa località sarebbe stata fondamentale per il suo futuro, ma potrebbe andare anche oltre. Claire ha visto l’airone blu quando ha perso sua figlia e ora lo ha visto di nuovo dopo aver incontrato Fanny Pocock, che è potenzialmente la figlia di Faith. L’airone blu potrebbe essere stato un segno che il Nord America è il luogo in cui Claire si riunirà con il suo sangue.

Cosa significano le ali dell’airone azzurro per la stagione 8 di Outlander

L’ultima volta che abbiamo visto l’airone azzurro di Claire nella stagione 7 di Outlander, Fanny Pocock aveva appena cantato “I Do Like to Be Beside the Seaside”. Questo è il numero del XX secolo che Claire aveva cantato alla piccola Faith nella seconda stagione, e questo particolare dettaglio ha ispirato la teoria che la bambina fosse sopravvissuta in qualche modo. La stagione 8 di Outlander dovrà rivelare se questo è vero o no. Indipendentemente da ciò, si può presumere che l’aura blu di Claire e la sua capacità di guarigione saranno una caratteristica chiave dei prossimi episodi. Ciò significa che il grande airone blu entrerà di nuovo in gioco.

Dovrebbe diventare più evidente nella stagione 8 di Outlander cosa rappresenti l’airone blu per Claire. L’uccello potrebbe essere la rappresentazione fisica del potere di Claire, oppure potrebbe essere un segno dell’universo su dove possa scoprire il suo destino. L’airone potrebbe essere legato direttamente a Master Raymond, oppure l’anima di Faith Fraser potrebbe essere rappresentata da questo uccello. In un modo o nell’altro, in Outlander è chiaro che queste bellissime ali sono essenziali per la storia di Claire. Hanno portato via il suo dolore e la porteranno anche verso la sua fine.