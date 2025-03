Yellowjackets – Stagione 3, episodio 7: trailer, i nuovi personaggi di Wilderness sono spacciati

Il trailer dell’episodio 7 della terza stagione di Yellowjackets conferma che i nuovi personaggi sono destinati a morire. Dopo essere rimasti bloccati nella natura selvaggia per oltre un anno senza alcun segno di altra vita umana, i sopravvissuti adolescenti incontrano due nuovi personaggi, interpretati da Nelson Franklin e Ashley Sutton, durante il finale della terza stagione di Yellowjackets, episodio 6. Poiché il personaggio interpretato da Franklin ha visto la testa mozzata dell’allenatore Ben Scott (Steven Krueger) e il pubblico non sa cosa abbiano fatto gli Yellowjackets per sopravvivere, le sue possibilità di sopravvivere erano già basse.

Come condiviso da Paramount+ (tramite TV Promos), le probabilità che i personaggi di Franklin e Sutton sopravvivano sono ancora più basse ora, con Shauna Shipman (Sophie Nélisse) che insiste sul fatto che possono essere salvate senza lasciare testimoni vivi. Anche il fatto che Lottie Matthews (Courtney Eaton) sia coperta di sangue non promette nulla di buono per le nuove arrivate. Nella linea temporale attuale, la Shauna adulta (Melanie Lynskey) ha intenzione di affrontare la persona che crede essere la stalker e l’assassina. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa per la terza stagione di Yellowjackets

Oltre alle riprese del prossimo episodio, anche i nuovi personaggi sono condannati perché la linea temporale di Yellowjackets ha stabilito che gli adolescenti trascorrono due inverni nella natura selvaggia prima di essere salvati. Ciò significa che i personaggi di Franklin e Sutton sono destinati a morire e il loro arrivo non porterà i Yellowjackets a tornare a casa. Ciò che accadrà ai nuovi arrivati nella natura selvaggia non influenzerà solo la linea temporale degli anni ’90, ma anche il presente.

Nella registrazione lasciata a Shauna, sembra che gli adolescenti stiano dando la caccia alla loro preda, che potrebbero essere i nuovi personaggi. Ciò potrebbe significare che la persona che ha perseguitato Shauna e la persona che ha ucciso la Lottie adulta (Simone Kessell) potrebbero essere collegate agli eventi sul nastro. Sebbene le due linee temporali dello show siano sempre state profondamente interconnesse, questa è probabilmente la più connessa che siano mai state durante le tre stagioni dello show, il che renderà gli ultimi quattro episodi di questa stagione ancora più intriganti da guardare.