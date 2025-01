Yellowstone: la profezia del 1883 spiegata nel dettaglio che segnò la fine del Dutton Ranch

Yellowstone ha scritto la sua fine in un’altra storia che ha seguito la famiglia Dutton. Nel 1883, i primi membri della famiglia di John Dutton intrapresero un viaggio straziante dal Texas al Montana su una variante dell’Oregon Trail. Piuttosto che lottare contro criminali e complessi di sviluppo, la famiglia di James Dutton nel 1883 combatté contro i pericoli della natura. James, Margaret, Elsa e John attraversarono fiumi in Texas, sfidarono tornado nelle Grandi Pianure e affrontarono l’agghiacciante minaccia dell’inverno mentre si avvicinavano alle montagne in un carro coperto. Tuttavia, il nemico principale della famiglia Dutton nel 1883 era l’avidità, la stessa di sempre.

Alla fine del loro viaggio, i Dutton incontrano una figura saggia che li guida a destinazione e predice la fine della loro eredità. Nel finale della quinta stagione di Yellowstone, Kayce Dutton porta a compimento la profezia del 1883. Questo sviluppo dimostra che le storie dello sceneggiatore di Yellowstone Taylor Sheridan lavoreranno armoniosamente per formare la saga completa della famiglia Dutton. Pertanto, mentre altre puntate si sviluppano su ciò che è accaduto prima e dopo la famiglia di John Dutton III, è essenziale capire cosa è successo prima. Nel 1883 la famiglia Dutton fece una promessa che guidò tutte le storie successive sul loro ranch nel Montana.

La profezia del 1883 sul ranch di Yellowstone spiegata

Elsa Dutton è uno dei personaggi più essenziali del franchise di Yellowstone, perché la sua storia è direttamente responsabile dell’eredità della sua famiglia. Elsa è solo un’adolescente quando la sua famiglia intraprende un viaggio attraverso le pianure con una carovana di emigranti. Elsa sopravvive, mentre gli altri membri della sua carovana sono vittime degli elementi e della loro inesperienza di pionieri. La narrazione di Elsa Dutton a Yellowstone permette agli spettatori di comprendere la sua prospettiva completa sulla vita, la morte, l’amore e la terra, mentre vive un’esperienza di crescita nella natura selvaggia. Il monologo dell’attrice Elsa Isabel May contestualizza ogni capitolo con l’accento del sud del suo personaggio.

Alla fine, nonostante la sua arguzia, Elsa muore durante il viaggio della famiglia a causa di un’infezione. Un guerriero Lakota colpisce Elsa al fegato con una freccia avvelenata e la morte di Elsa Dutton nel 1883 segna la fine della serie. La ferita mortale di Elsa è un tragico equivoco che evidenzia la fragilità della natura umana. I capigruppo Shea e Thomas manomettono accidentalmente la brutale scena del crimine di donne e bambini Lakota assassinati, facendo apparire la loro carovana come responsabile della loro morte. Nonostante il piano di James, i guerrieri Lakota attaccano per errore i pionieri quando il loro cuoco si discosta dalla strategia prestabilita.

Pur evidenziando la natura complessa delle battaglie combattute sull’Oregon Trail e nell’Ovest americano, la morte di Elsa delinea il futuro di Yellowstone. James e Margaret continuano il loro viaggio nonostante la ferita della figlia e alla fine incontrano un gruppo di Crow mentre si avvicinano alle montagne. I Crow curano Elsa con una cerimonia, nonostante abbiano confermato a James che Elsa morirà perché i Lakota immergono le loro frecce nel letame di mucca. Quando James racconta ad Aquila Maculata la sua necessità di trovare un luogo di riposo per la figlia, il capo dei Crow gli parla generosamente della Valle del Paradiso.

Tuttavia, le indicazioni dell’anziano Crow sui vecchi territori di caccia del suo popolo sono accompagnate da un avvertimento. Aquila Maculata dice a James Dutton che il suo popolo si ribellerà e si riprenderà la terra in sette generazioni, stabilendo la profezia di Yellowstone nel 1883. Piuttosto che opporsi alla volontà dell’anziano Crow, James Dutton accetta che il popolo possa riavere la sua terra in sette generazioni, lasciando intendere che la sua famiglia non si opporrebbe. La promessa tra James Dutton e Spotted Eagle spiega in gran parte il finale della quinta stagione di Yellowstone.

Quanto si è avverata la profezia del 1883 a Yellowstone

Mentre le recensioni della quinta stagione di Yellowstone, episodio 14, riflettevano la delusione per i problemi di prevedibilità e di ritmo dello show, la quinta stagione di Yellowstone ha realizzato con successo la dualità della profezia del 1883. Il dialogo tra James Dutton e Spotted Eagle si articola in due parti. In primo luogo, Spotted Eagle minaccia di riprendersi la terra. Poi, James Dutton assicura al capo che i suoi antenati possono averla. Entrambi gli aspetti della profezia si realizzano in Yellowstone, con Sheridan che pone le basi nella prima stagione. La prima stagione di Yellowstone realizza l’aspetto indigeno della profezia, con Thomas Rainwater che minaccia di riprendersi la terra.

Il contesto di Yellowstone ci dice che Tate è la settima generazione della famiglia Dutton ad abitare la Paradise Valley del Montana, prefigurando la fine del regno della famiglia.

Nella stagione 1 di Yellowstone, Thomas Rainwater dice a John Dutton che acquisterà la Paradise Valley, a partire dallo Yellowstone Dutton Ranch. Il capo della Tribù di Broken Rock Rainwater vuole restituire la terra al suo popolo, gli antenati di Spotted Eagle. La minaccia di Thomas Rainwater a John Dutton nella stagione 1 di Yellowstone è la prima metà della profezia che si realizza, con i parenti del popolo Crow che si sollevano per reclamare la loro terra. Tuttavia, Sheridan non ha dimenticato nemmeno la metà della promessa di James Dutton. Le azioni di Kayce nella stagione 5 di Yellowstone riflettono la cooperazione di James con i Comanche, i Lakota e i Crow durante la sua storia a Yellowstone.

In Yellowstone, stagione 5, episodio 14, Kayce Dutton ha realizzato la profezia della sua famiglia. Kayce dice a Thomas e Mo che vuole offrire di rivendere la terra alla Tribù di Broken Rock per quello che costava 140 anni fa quando la sua famiglia la colonizzò. Il capo tribù accetta l’offerta e Kayce e Thomas concludono l’affare della terra dopo il funerale di John Dutton III. L’offerta di Kayce permette a Thomas Rainwater di riprendere la gestione della terra in modo pacifico, invece di usare i soldi del casinò per prenderla dopo la morte di John, completando la profezia e rimuovendo gli ostacoli all’acquisto della terra da parte della Tribù di Broken Rock.

Cos’altro viene rivelato nei prequel di Yellowstone che potrebbe accadere in futuro

La storia e la narrazione di Elsa Dutton sono potenti fonti di profezia nell’universo di Yellowstone. Nonostante la sua morte, Elsa Dutton continua a narrare la storia di Yellowstone nella stagione 1 di 1923. La saga dell’epoca della Depressione è il seguito di 1883 e la narrazione di Elsa spiega come l’eredità della sua famiglia si sia sviluppata nei 40 anni successivi alla sua morte. La narrazione di Elsa del 1923 contiene molte sfumature nel descrivere ciò che accadrà alla sua famiglia, ma il monologo in codice è l’indizio più profondo di ciò che accadrà nella stagione 1923, la seconda. In 1923 stagione 1, episodio 1, Elsa dice quanto segue:

Elsa: Mio padre aveva tre figli. Solo uno sarebbe vissuto per vedere i propri figli crescere. Solo uno avrebbe portato il destino di questa famiglia attraverso la depressione e ogni altro inferno che il XX secolo ha scagliato contro di loro.

Il monologo di Elsa lascia intendere ciò che accadrà nel 1923 e nel già annunciato 1944. Il prossimo capitolo del 1923 vedrà Spencer e Alexandra recarsi nel Montana dopo essersi separati nel finale della prima stagione. Inoltre, la storia di Jack Dutton continuerà insieme a quella di Elizabeth Strafford. Gli eventi della seconda stagione di 1923 chiariranno i dettagli del monologo di Elsa e prepareranno il prossimo prequel di Yellowstone , 1944. I prequel di Yellowstone completano la narrazione e arricchiscono l’albero genealogico dei Dutton. Tuttavia, le due puntate più importanti per la storia completa dei Dutton sono 1883 e Yellowstone, che stabiliscono e realizzano la profezia.