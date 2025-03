Spider-Man: Homecoming, guida al cast e ai personaggi del film!

Spider-Man: Homecoming (qui la recensione) presenta un ampio cast di personaggi, con gli adulti interpretati da attori con anni di esperienza alle spalle e un gruppo di giovani star che ricoprono invece il ruolo degli adolescenti con cui Peter Parker frequenta il liceo. Il regista Jon Watts, qui al suo terzo film, ha infatti potuto lavorare con talenti provenienti da tutta Hollywood per dare alla prima storia in solitaria dello Spider-Man del MCU solide basi su cui costruirsi. Sebbene sia il sesto film dedicato al supereroe, è il primo realizzato dalla Sony con l’aiuto dei Marvel Studios della Disney, cosa che ha quindi permesso al personaggio di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Ciò ha permesso all’amichevole Spider-Man di quartiere di combattere al fianco di Capitan America e Iron Man sul grande schermo, comparendo da qui in avanti in diversi altri film del franchise. Spider-Man, introdotto in Captain America: Civil War, ci viene qui presentato e raccontato in modo più approfondito, sia attraverso le sfide personali da adolescente di Peter Parker, sia nelle prime grandi avventure di questo giovane Spider-Man, seguito dallo sguardo attento del suo mentore Tony Stark, alias Iron Man.

Scopriamo di più sul cast principale di Spider-Man: Homecoming.

La trama di Spider-Man: Homecoming

Il film si apre sulla da poco conclusa battaglia di New York, il terribile scontro tra Avengers e Chitauri, giunti sulla Terra grazie al portale aperto da Loki sulla Stark Tower. A ripulire la città c’è Adrian Toomes con la sua squadra di operai, ma quando i lavori vengono fermati e l’appalto revocato, Toomes decide di vendicarsi e si appropria di alcuni resti dei Chitauri. L’uomo è infatti intenzionato a studiarne la tecnologia e riprodurre armi da vendere al mercato illegale. Trascorrono otto anni e ormai Peter Parker, alias Spider-Man, ha fatto il suo debutto con gli Avengers e, conclusa la trasferta, torna a essere un normale studente, in trepidante attesa della prossima, emozionante missione.

Nel frattempo, si dedica ad acciuffare malviventi e sventando piccoli crimini. Proprio in una delle sue spedizioni, si imbatte nella squadra di Toomes alle prese con la vendita di alcune armi super tecnologiche. Nello scontro interviene lo stesso Adrian, che con la sua tuta alata veste i panni dell’Avvoltoio. Dopo quel primo incontro, Peter capisce di dover intervenire per neutralizzare quanto prima il nuovo nemico, disubbidendo agli ordini di Tony Stark di tenersi lontano da guai. Ciò che Peter non sa, però, è che Toomes gli è più vicino di quanto creda e le sue intenzioni sono estremamente pericolose.

Il cast e i personaggi di Spider-Man: Homecoming

Tom Holland è Peter Parker/Spider-Man

Tom Holland ha fatto il suo debutto nel MCU in Captain America: Civil War. L’attore, nato a Londra, ha raggiunto la fama nel 2008, quando è apparso sul palcoscenico in Billy Elliot The Musical. Nel 2012 ha recitato nel film drammatico The Impossible e ha lavorato con Ron Howard in Heart of the Sea. Spider-Man: Homecoming è stato uno dei quattro film del 2017 in cui è comparso. Gli altri sono Civiltà perduta, Terre selvagge e Edison – L’uomo che illuminò il mondo. Ha recitato anche in Le strade del male, Cherry, Chaos Walking e Uncharted, oltre che in altri film del MCU.

Michael Keaton è Adrian Toomes/Avvoltoio

Michael Keaton, dopo aver interpretato – tra gli anni Ottanta e Novanta – Batman per Tim Burton ed essere risorto nel 2014 grazie al film Birdman, ottiene in Spider-Man: Homecoming il ruolo di Adrian Toomes, trasformatosi in trafficante di armi dopo che la sua azienda è stata costretta a cessare l’attività. Egli utilizza una tuta con ali meccaniche forgiate dalla tecnologia Chitauri, divenendo così uno dei più celebri villain di Spider-Man, l’Avvoltoio. Keaton è poi stato di recente protagonista anche di film come The Founder, Il caso Spotlight, Dumbo, The Flash e Beetlejuice Beetlejuice.

Robert Downey Jr. è Tony Stark/Iron Man

Robert Downey Jr. è uno degli attori più pagati al mondo grazie alla sua interpretazione di Tony Stark/Iron Man nel MCU. Homecoming è per lui l’ottavo film del MCU in cui è apparso in tali vesti come mentore di Peter Parker. In Spider-Man: Homecoming, infatti, il legame insegnante-allievo che Peter e Tony hanno avuto in Civil War continua, mentre Tony insegna a Peter le sfide e i pericoli dell’essere un supereroe. Oltre ai film Marvel, Downey Jr. ha recitato anche in Sherlock Holmes, Dolittle e Oppenheimer, con il quale ha vinto l’Oscar. Tornerà nel MCU con il ruolo di Dottor Destino.

Marisa Tomei è zia May

All’inizio, la scelta di Marisa Tomei per il ruolo di zia May ha sollevato qualche perplessità, poiché il personaggio è stato storicamente disegnato come una donna molto più anziana. Naturalmente, se Peter ha solo 15 anni nel MCU, è possibile che abbia una zia sulla cinquantina. La Tomei, che ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Mio cugino Vincenzo del 1992, ha interpretato zia May per la prima volta già in Captain America: Civil War. Tra gli altri suoi film ricordiamo Onora il padre e la madre (2007), The Wrestler (2008), The Lincoln Lawyer (2011), Crazy, Stupid, Love (2011) e La grande scommessa (2015), oltre ai sequel di Spider-Man.

Jon Favreau è Happy Hogan

Jon Favreau è noto per aver diretto i primi due film di Iron Man ed è apparso come attore nel MCU nel ruolo di Happy Hogan, l’autista di Tony Stark. Favreau ha diretto il film Chef del 2014 e ha diretto i remake di grande successo de Il libro della giungla e Il re leone della Disney. Tra gli altri suoi film da regista figurano il classico natalizio Elf, Zathura e Cowboys & Aliens. In Spider-Man: Homecoming si occupa di tenere d’occhio Peter Parker, evitando che si cacci nei guai.

Zendaya è Michelle “MJ” Jones

La ventenne Zendaya interpreta la compagna di classe di Peter, Michelle Jones. Non è la versione del film di Mary Jane Watson, ma viene comunque soprannominata “MJ” dai suoi amici. Zendaya è un’ex star di Disney Channel, che ha interpretato Rocky Blue in Shake It Up. Oggi estremamente popolare, ha preso parte a film come Dune e Dune – Parte Due, Challengers, The Greatest Showman e nella serie Euphoria, mentre prossimamente la si vedrà in The Odyssey. Ha preso parte anche ai sequel di Spider-Man.

Jacob Batalon è Ned

Jacob Batalon era qui poco più che un esordiente, essendo apparso solo in una manciata di progetti. Ha debuttato come attore nel film horror a basso costo North Woods. In Spider-Man: Homecoming (e nei successivi sequel) interpreta Ned, il migliore amico di Peter, l’unico a conoscenza della sua identità di Spider-Man. Per questo motivo, lo aiuta come può nelle sue battaglie. Ha interpretato anche Keon nel film di Netflix Let It Snow (2019), e il personaggio principale della serie televisiva di Syfy Reginald the Vampire (2022-2024), mentre nel 2025 recita in Mr. Morfina.

Donald Glover è Aaron Davis

Il ruolo di Donald Glover è rimasto un mistero finché Marvel e Sony hanno potuto mantenerlo. L’attore interpreta Aaron Davis, criminale nonché zio di Miles Morales, l’Uomo Ragno dell’universo “Ultimate Marvel”. Morales è stato successivamente introdotto nell’universo Marvel principale grazie alla popolarità del personaggio. Davis assume poi l’identità del villain Prowler, ma ciò non avviene in questo film. Glover, noto soprattutto per Community e Atlanta si esibisce anche come rapper Childish Gambino e di recente è stato protagonista della serie Mr. & Mrs. Smith.

Laura Harrier è Liz

Liz è una studentessa dell’ultimo anno, nonché l’interesse amoroso di Parker e figlia di Toomes. Questo ruolo ha portato Laura Harrier all’attenzione internazionale nel 2017. Ha poi ottenuto ulteriori riconoscimenti per il ruolo dell’attivista per i diritti civili Patrice Dumas in BlacKkKlansman (2018), mentre nel 2019 ha interpretato una studentessa d’arte nel film drammatico indipendente Balance, Not Symmetry. Nel 2020 ha ricevuto ulteriore attenzione per il ruolo di Camille Washington nella miniserie di Netflix Hollywood.

Tyne Daly è Anne Marie Hoag

Tyne Daly interpreta Anne Marie Hoag, che dirige il Dipartimento di Controllo Danni degli Stati Uniti, di proprietà di Stark. Il suo compito è quello di ripulire i disastri lasciati dai supereroi. Daly ha vinto un Emmy per i suoi ruoli televisivi in Judging Amy, Christy e Cagney & Lacey. Più recentemente, è apparsa in Hello, My Name Is Doris con Sally Field, Looking: Il film, Modern Family e Burn Notice.

Logan Marshall-Green è Jackson Brice, il primo Shocker

Logan Marshall-Green ha molti altri crediti televisivi all’attivo, ma uno dei più importanti è il fratello maggiore di Ryan Atwood (Ben McKenzie) in The O.C. È poi noto per i suoi ruoli nelle serie televisive 24, Traveler, Dark Blue e Quarry, nonché per i suoi ruoli in Devil, Prometheus, The Invitation, Upgrade e When They See Us.

Bokeem Woodbine è Herman Schulz, il secondo Shocker

Bokeem Woodbine ha avuto una lunga carriera sia al cinema che in televisione, ma è diventato popolare dopo il suo notevole lavoro durante la seconda stagione di Fargo, interpretazione che gli è valsa una meritata nomination agli Emmy. È noto anche per il ruolo del sassofonista David “Fathead” Newman nel film biografico Ray, dello sceriffo Sherman Domingo in Ghostbusters: Legacy.

Michael Mando è Mac Gargan, il villain Scorpion

Michael Mando viene spesso scritturato per interpretare qualcuno che opera al di fuori della legge, ma i suoi ruoli più importanti includono Orphan Black e Better Call Saul, quest’ultimo che gli permette di trovare una profondità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare nel personaggio di Nacho, un giovane uomo combattuto tra la sua posizione nel traffico di droga e la sua famiglia. In Spider-Man: Homecoming è presente solo nel finale, ma potrebbe tornare in futuro.