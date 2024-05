Agatha: i Marvel Studios sono in procinto di cominciare a promuovere lo spin-off di WandaVision

Echo è ormai in secondo piano e l'attesa per la seconda e unica serie live-action Disney+ dei Marvel Studios, che uscirà nel 2024. Il reveal è imminente? Un nuovo indizio suggerisce che potrebbe esserlo.

Con X-Men ’97 in pieno svolgimento su Disney+ e Deadpool & Wolverine in rapido avvicinamento, i Marvel Studios toglieranno presto il sipario sul seguito di WandaVision, Agatha?

Questa è la teoria prevalente, perché l’immagine del profilo sugli account dei social media di WandaVision è stata appena aggiornata con un tocco di viola familiare. Non ci dà molto su cui basarci, anche se diremmo che deve esserci un significato in tutto questo, visto che Agatha Harkness rimane intrappolata a Westview grazie a Scarlet Witch!

Non ci sentiamo di entusiasmarci troppo per l’imminente rivelazione, perché è già stato riferito che Agatha: Diari di Darkhold (Agatha: Darkhold Diaries) punta a un lancio a settembre. Disney+ ha anche sviluppato la frustrante abitudine di promuovere le sue offerte del MCU sorprendentemente vicine alle rispettive anteprime.

Nonostante la sensazione di aver aspettato a lungo per la serie, sembra che le cose stiano andando bene per uno spin-off che è stato precedentemente chiamato “Agnes of Westview”, “Coven of Chaos”, “Darkhold Diaries” e “House of Harkness“.

All’inizio di quest’anno, infatti, abbiamo appreso che Agatha ha richiesto un solo giorno di riprese.

“Vorrei potervi dire tutto. Posso dirvi che è piuttosto favoloso per i fan, lo dico subito“, ha detto Kathryn Hahn del suo ritorno nel MCU. “Stavo per dire fantastico, ma poi ho deciso di dire favoloso“.

“È un cast incredibile. Sono in soggezione per il lavoro di tutti in questo show e penso che le persone rimarranno sorprese“, ha continuato l’attrice. “Non credo che penseranno che si tratti di un solo modo e, naturalmente, prenderà un milione di strade diverse, un po’ come WandaVision“.

Agatha vedrà il ritorno di molti volti noti di WandaVision, tra cui Emma Caulfield Ford (Sarah Proctor), Debra Jo Rupp (Sharon Davis), David Payton (John Collins), David Lengel (Harold Proctor), Asif Ali (Abilash Tandon), Amos Glick (Dennis), Brian Brightman (Sceriffo Miller) e Kate Forbes (Evanora Harkness).

Cosa sappiamo di Agatha: Diari di Darkhold

Agatha: Diari di Darkhold (Agatha: Darkhold Diaries) vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo di Agatha Harkness di WandaVision, tanto amato dai fan. Per la sua interpretazione, apprezzata dai fan, ha ottenuto una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista. La serie vedrà anche il ritorno di Emma Caulfield Ford e Debra Jo Rupp, che riprenderanno il loro ruolo di abitanti di Westview. A loro si aggiungono le new entry del MCU Aubrey Plaza, Joe Locke, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata e Patti LuPone. Si dice che Locke sarà il protagonista maschile e LuPone interpreterà la strega siciliana Lilia Calderu.

La LuPone ha anche confermato in precedenza che la serie conterrà diversi numeri musicali degli autori di Agatha All Along Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Agatha: Diari di Darkhold (Agatha: Darkhold Diaries) proviene dallo scrittore capo Jac Schaeffer, che è anche produttore esecutivo insieme a Kevin Feige. La squadra di regia sarà composta da Schaeffer, Gandja Monteiro e Rachel Goldberg.