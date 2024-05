Il regista di The Fall Guy David Leitch rivela il motivo per cui ha lasciato Jurassic World 4

Il regista di Rogue One: A Star Wars Story e Godzilla, Gareth Edwards, sarà al timone dell’ultimo film della Universal Pictures, Jurassic World 4, mentre David Leitch (Deadpool 2, Atomica bionda, Bullet Train) era stato ingaggiato per un breve periodo come regista prima di decidere di abbandonare il progetto.

All’epoca ci era stato detto che David Leitch si era tirato indietro dopo aver capito che il suo “contributo creativo sarebbe stato minimo a causa dello stato di avanzamento rapido del progetto“, e ora il regista ha spiegato le ragioni per cui ha abbandonato il film.

“Abbiamo il privilegio di scegliere e questo è scoraggiante“, ha spiegato durante un’apparizione al podcast Happy Sad Confused. “È vero, però, che ce lo siamo guadagnato, in termini di film che abbiamo fatto e di successi che hanno avuto, e speriamo che continuino ad avere, ma se ci viene chiesto di far parte di questi mondi, vuoi prendere sul serio queste conversazioni, e noi siamo creativi per trovare il modo di entrare in molte cose. Quindi è stata una conversazione davvero fantastica, essere in trattativa con Steven e Frank, su quel franchise che ci è così caro, è stato un momento davvero bello“.

“In definitiva, devi fare ciò che è meglio per il film in questione e fare ciò che è meglio per te come artista“, ha continuato Leitch. “E assicurarsi di fare lo stesso film, e di poterlo fare entro i parametri, e a un certo punto abbiamo detto – volevamo dare questa risposta in fretta perché devono andare a fare questo film in fretta che tutti sono entusiasti di vedere e penso che siano approdati, ovviamente, a un regista brillante, che amiamo e rispettiamo e… sarà fantastico“.

Sembra che lo studio possa esitare a prendere qualsiasi decisione creativa che discosti molto il film dai recenti successo dopo l’accoglienza critica e commerciale di Jurassic World: Il Dominio, e Leitch potrebbe aver avuto delle idee che non erano del tutto condivise.

Cosa sappiamo su Jurassic World 4?

I dettagli sulla trama di Jurassic World 4 non sono ancora stati resi noti, ma secondo quanto riferito il film lancerà una “nuova era giurassica” con una trama completamente nuova, il che sembrerebbe indicare che le star di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, insieme al cast originale della JW interpretato da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, non faranno ritorno.

Scarlett Johansson (Black Widow, Jojo Rabbit) e Jonathan Bailey (Bridgerton) interpreteranno i protagonisti, mentre Dev Patel (Monkey Man) avrà un ruolo di supporto e Colman Domingo (Il colore viola) si dice sia in trattative per interpretare il cattivo.

Il film, ancora senza titolo (si è parlato di Jurassic City), dovrebbe arrivare nelle sale il 2 luglio 2025. L’ultimo film di Leitch, The Fall Guy, è uscito questo fine settimana e vale la pena vederlo sul grande schermo.