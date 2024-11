Andor – stagione 2, le nuove foto anticipano i prossimi cinque anni della storia di Cassian Andor

Mancano solo cinque mesi alla seconda stagione di Andor e una nuova serie di fotogrammi offre un assaggio di ciò che accadrà con il proseguimento della storia di Cassian Andor (pubblicati per la prima volta sull’ultimo numero di Empire Magazine).

Queste immagini mettono in evidenza quasi tutto il cast, compreso il nuovo look di Cassian ora che è diventato un Ribelle a tutti gli effetti. Stellan Skarsgård torna a vestire i panni di Luthen Rael e c’è un’ottima inquadratura del suo incontro con Mon Mothma, mentre sullo sfondo si staglia un plotone di Stormtroopers imperiali.

C’è anche un momento di tenerezza tra Cassian e Bix Caleen; se dovesse sbocciare una storia d’amore tra questi due, non possiamo fare a meno di pensare che finirà in tragedia (ammesso che Bix sia ancora vivo, cosa garantita dagli eventi di Rogue One).

Cosa ha detto Adria Arjona su Andor – Stagione 2?

“Sicuramente si riuniranno”, ha dichiarato Adria Arjona alla rivista. “Quando immaginate cosa possono passare questi due personaggi, ricordatevi che l’ha scritto Tony. Quindi, è molto più complesso di quanto la mia immaginazione personale, conoscendo questo personaggio e conoscendo la storia, avrebbe mai potuto comprendere”.

“È stata incredibilmente incasinata dal dottor Gorst. Il fatto che sia sopravvissuta è un enorme trionfo”, ha continuato l’attore. “Non è sicuramente perfetta, ma sicuramente non è così incasinata come l’abbiamo vista alla fine della prima stagione”.

Come avrete notato nel titolo qui sopra, alla serie è stato dato il sottotitolo “A Star Wars Story”, rendendola più in linea con Rogue One: A Star Wars Story del 2016 (e Solo: A Star Wars Story del 2018). Questo moniker potrebbe essere nuovamente utilizzato per progetti spin-off al di fuori della Saga principale? Vedremo.

Potete vedere alcuni dei nuovi fotogrammi qui sotto, anche se una galleria completa è stata pubblicata da Star Wars News Net.

New look at ANDOR Season 2 (Source: Empire Magazine) pic.twitter.com/EoOEPH6JUI — Star Wars Holocron (@sw_holocron) November 21, 2024

La seconda stagione di Andor sarà diversa dalla prima in un modo importante

La prima stagione di Andor si svolge nell’arco di un anno, ma la seconda stagione di Andor allungherà ulteriormente la storia. La seconda stagione di Andor seguirà Cassian nei quattro anni che precedono gli eventi di Rogue One, con una stagione di 12 episodi suddivisi in quattro puntate da tre episodi che contribuiranno a distribuire la storia. Questo livello di salto temporale può essere difficile da realizzare, ma Andor Stagione 1 ha dimostrato che Tony Gilroy merita la massima fiducia quando si tratta di realizzare la sua visione di Star Wars. La seconda stagione di Andor debutterà il 22 aprile.