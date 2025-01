Black Doves – stagione 2: Ben Whishaw anticipa su e Sam e la seconda stagione: “Deve uccidere ancora”

Black Doves – stagione 2 riceve un nuovo messaggio da Ben Whishaw, che condivide ulteriori dettagli sulla mentalità di Sam nei nuovi episodi. Creata da Joe Barton e rilasciata a dicembre, la serie thriller di spionaggio di successo di Netflix ha come protagonista Keira Knightley nel ruolo di Helen, un membro dell’organizzazione spionistica Black Doves che si allea con Sam per svelare una cospirazione mortale dopo l’omicidio del suo amante. La prima stagione è stata un successo di critica e di pubblico e la seconda stagione di Black Doves è ora confermata, con Whishaw e Knightley che riprenderanno i loro ruoli.

In una recente intervista rilasciata a ScreenRant in occasione del Sundance Film Festival 2025, Whishaw ha anticipato qualcosa di ciò che accadrà a Sam nella seconda stagione di Black Doves, lasciando intendere che il personaggio potrebbe trovarsi in una posizione difficile per il futuro. Sebbene Whishaw non si lasci sfuggire alcun dettaglio specifico sull’imminente arco narrativo di Sam, rivela che il personaggio non è ancora fuori dai guai e che ci sono altre violenze in vista. Guardate il commento di Whishaw qui sotto:

Immagino che saranno piuttosto duri. Voglio dire, è sopravvissuto, quindi è già qualcosa! Ma per quanto tempo? Sì, credo che avrà una nuova vita. E credo che debba uccidere ancora, purtroppo, prima di poter cambiare direzione”.

Cosa significa l’aggiornamento di Whishaw per l’arco della seconda stagione di Black Doves

Il finale della prima stagione di Black Doves vede Sam con le mani sporche di sangue. Sebbene sia Helen a cercare vendetta per tutta la stagione, l’episodio finale vede Sam vendicarsi per lei, risparmiandole il peso di questi omicidi. Sam uccide Trent Clark (Angus Cooper) e Alex Clark (Tracey Ullman), mettendo un bersaglio sulla sua schiena con i restanti membri della famiglia Clark.

L’episodio finale della stagione 1 di Black Doves vede però anche Sam accettare un lavoro da Hector (Luther Ford). Nella sua veste di risolutore di Hector e con la famiglia Clark presumibilmente in cerca di sangue, non c’è da stupirsi che Sam avrà più uccisioni da fare nella seconda stagione. Come afferma la prima stagione, Helen e Sam sono ora strettamente legati, ed è probabile che il personaggio di Whishaw non sarà da solo mentre affronta le forze oscure del sottosuolo criminale di Londra.

FOTO DI COPERTINA – L’attore Ben Whishaw alla premiere di SUFFRAGETTE. Photo by YAY_Images via Depositphotos.com