Zack, cane eroe: il film è tratto da una storia vera?

Tratto dal romanzo The Jewish Dog di Asher Kravitz, divenuto un best seller di fama internazionale, il film Zack, cane eroe porta sullo schermo un’inedita storia di amicizia e speranza ambientata durante il periodo della Seconda guerra mondiale e in particolare all’interno dei campi di concentramento. Diretto da Lynn Roth nel 2020, il film ha così riproposto un argomento delicato inserendosi però in un filone di opere per tutti, grandi e piccoli, in cui anche un momento buio della storia come fu quello del secondo conflitto mondiale viene sempre mostrato con un barlume di speranza a cui aggrapparsi.

Zack, cane eroe si inserisce inoltre in un lungo elenco di film sui cani in cui il migliore amico dell’uomo dimostra continuamente qualità uniche, a cui nessun cuore può resistere. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Zack, cane eroe. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera dietro il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Zack, cane eroe

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film ha per protagonista Joshua, un ragazzino ebreo che vive a Berlino e ha un pastore tedesco che si chiama Zack e che ama moltissimo. Dopo la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga, le SS sottraggono Zack a Joshua e alla sua famiglia, gli danno il nuovo nome di Blitz e lo addestrano per usarlo come cane di guardia nei campi di concentramento. Zack dovrà quindi imparare ad attaccare e a radunare gli ebrei detenuti.

Quando Joshua viene poi deportato in un campo, qui riconosce il suo fedele amico che a sua volta riconosce l’odore del suo amato padrone. Questo ovviamente manderà in confusione Zack, che non sarebbe mai in grado di tradire Joshua, a cui deve i momenti più belli e spensierati della sua vita. I due, forti della loro complicità e nella speranza di tornare a vivere, tenteranno insieme di fuggire dal campo di concentramento. Riuscire nell’intento non sarà facile, ma il potere dell’amicizia li guiderà in ogni loro peripezia.

Ad interpretare Joshua vi è l’attore August Maturo, mentre Viktória Stefanovszky è l’attrice interprete di sua sorella maggiore Rachel. Shoshanna, la madre dei due, è invece interpretatata da Ayelet Zurer, mentre Ádám Porogi interpreta il padre Samuel. Infine, nel ruolo dell’ufficiale delle SS, Ralph vi è l’attore Ken Duken. Nel ruolo di Zack, il cane protagonista vi è un pastore tedesco, appositamente addestrato per compiere tutte le prodezze che gli si vede fare all’interno del film.

Il film è tratto da una storia vera?

Solitamente, le storie ambientate durante la Seconda guerra mondiale sono tratte da eventi realmente accaduti e che vengono riscoperti proprio grazie al cinema. Tuttavia, non è questo il caso di Zack, cane eroe. Come avvenuto per Il bambino dal pigiama a righe, tanto per fare un esempio noto, il contesto descritto nel film è reale, come reali sono molte delle dinamiche che si vedono accadere. La storia di un ragazzo deportato nei campi di concentramento e del suo amato cane, il loro perdersi e poi ritrovarsi e progettare insieme la fuga è invece frutto della fantastica dello scrittore Asher Kravitz.

Non ci sono infatti documenti che attestino che una vicenda di questo tipo sia realmente avvenuta. Ciò non toglie che, come già riportato, il brutale contesto in cui la vicenda si svolge sia reale e un film come Zack, cane eroe ci permette di ricordare gli orrori che sono stati perpetrati con l’obiettivo di far sì che quanto avvenuto non si ripeta mai più. Il libro, come il film, offrono dunque una prospettiva insolita sull’Olocausto. Sebbene l’atmosfera sia cupa, non è infatti mai priva di speranza e permette di sperare in un domani migliore insieme ai due protagonisti.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Zack, cane eroe grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 28 gennaio alle ore 21:20 sul canale Rai 3.