Charlie Cox è convinto che alcune scelte non siano state “la mossa giusta” in Daredevil: Rinascita

In base a quanto appreso dalle reazioni sui social media, il primo episodio di Daredevil: Rinascita inizia con una scena scioccante che fungerà da catalizzatore per l’arco narrativo di Matt Murdock (Charlie Cox) per tutta la stagione.

Mentre parlava con Extra TV, Cox ha stuzzicato questa sequenza “brutale” e ha ammesso di non essere ancora convinto che fosse il modo giusto di portare la storia. “All’inizio di questa stagione, c’è un evento molto traumatico, che cambierà la vita di Matt Murdock… Probabilmente non sarà mai più lo stesso. Non sono ancora convinto che sia stata la cosa giusta da fare, ma dobbiamo tornare grandi e audaci, sai, dobbiamo fare una dichiarazione dopo tutti questi anni di assenza, e ciò che fa è essere un meraviglioso catalizzatore per il resto della storia”.

Charlie Cox ha continuato a parlare delle sequenze d’azione dello show, tra cui una scena di battaglia in un’unica inquadratura, anche se non un vero “oner”, che a quanto si dice rivaleggia con l’iconica lotta in corridoio della prima stagione della serie Netflix.

“Siamo molto fortunati ad avere Phil Silvera di nuovo, il coordinatore dei combattimenti, per riportare il suo genio nel nostro show”, ha detto. “Ci sono alcuni momenti iconici. C’è un fantastico oner nel primo episodio che è il nostro marchio di fabbrica, e poi c’è questa sequenza di combattimento più avanti, penso forse nell’episodio 6, che rispecchia qualcosa che sta accadendo nella trama di Wilson Fisk, il che è piuttosto bello, qualcosa che non abbiamo fatto in passato. Quindi, c’è molto da apprezzare”.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.