Chris Pratt promette di onorare la sua promessa sul ritorno di Star-Lord

Sembra che potremmo rivedere lo Star-Lord di Chris Pratt in Avengers: Doomsday e/o Secret Wars dopo tutto. Guardians of the Galaxy Vol. 3 è sempre stato pensato per essere l’ultimo film di GOTG (almeno per il prossimo futuro), ed è stato un degno saluto per la squadra, ma ha anche gettato le basi per il ritorno di alcuni personaggi.

Una scena post-credit ha introdotto una nuova incarnazione dei Guardiani guidata da Rocket Raccoon, e l’altra ha stuzzicato la possibilità di un’avventura da solista di Star-Lord, con Peter Quill (Chris Pratt) che torna sulla Terra per ricongiungersi con suo nonno.

Il regista James Gunn ha già parlato di quel titolo finale “The Legendary Star-Lord Will Return“, e ci sono (o c’erano) effettivamente piani provvisori in atto per uno spin-off incentrato sull’avventura di Quill che prova a adattarsi alla vita su Terra.

“Oh, ma non è ancora finita. Vogliamo sempre dare a qualcuno qualcosa di speciale. E Chris e io, da sempre, abbiamo parlato di quanto sarebbe bello poter fare un film di Star-Lord leggendario, una storia con Star-Lord sulla Terra che cerca di adattarsi all’ambiente della Terra nello stesso modo in cui qualcun altro potrebbe cercare di adattarsi all’ambiente alieno dello spazio. È un pesce fuor d’acqua in un’acqua normale. Quindi non vedo l’ora di vederlo.”

Naturalmente, da allora molto è cambiato e Gunn è ora co-CEO dei DC Studios. Il regista ha espresso interesse nel lavorare con i suoi attori di GOTG nel DCU, il che ha portato a speculazioni sul fatto che Pratt potrebbe assumere un ruolo nel franchise in rapida crescita.

Durante un’intervista del 2024 con ComicBook.com per promuovere The Garfield Movie, a Chris Pratt è stato chiesto cosa sarebbe stato più probabile: lui che riprendeva il ruolo di Star-Lord o che passa al DCU. “Beh, probabilmente avrebbe più senso che fossi di nuovo Star Lord. Ma tutto è possibile, e specialmente con James alla DC. Forse c’è qualcosa che andrebbe bene laggiù. Forse entrambi. Che ne dici di entrambi? Facciamo entrambi. Penso che sia al 100% entrambi.”

Che Pratt alla fine si presenti o meno nel DCU, sembra che non abbia ancora finito con Star-Lord. L’attore potrebbe essere stato allontanato da qualsiasi domanda relativa alla Marvel sul red carpet della première di The Electric State ieri sera, ma ha dato a Jimmy Kimmel una risposta abbastanza definitiva quando gli è stato chiesto se avrebbe fatto parte di Doomsday. “C’era una promessa che [The Legendary Star-Lord] sarebbe tornato… manterremo quella promessa!”

Sebbene questa fosse una risposta a una domanda diretta su Doomsday, non significa necessariamente che Quill farà parte del film, poiché Pratt potrebbe semplicemente aver confermato che ha intenzione di tornare nell’MCU a un certo punto