Il CEO della Sony Pictures incolpa la critica per il flop di Madame Web e Kraven: “Non sono film terribili”

Anche se potrebbe esserci ancora un po’ di vita nello Spider-Man Sony’s Universe della Sony Pictures, il franchise sarà sottoposto a una profonda revisione (come minimo) dopo l’abissale performance al botteghino dell’ultimo spin-off di Spider-Man senza Spider-Man, Kraven – Il cacciatore. Tuttavia, non è certo quanto la nuova versione del franchise sarà effettivamente migliorata, poiché non sembra che il CEO dello studio sia disposto ad ammettere che la qualità dei film abbia qualcosa a che fare con il loro fallimento al botteghino.

Parlando con il Los Angeles Times, il CEO della Sony Pictures Tony Vinciquerra ha ammesso che quello di Kraven – Il cacciatore è “probabilmente il peggior lancio che abbiamo avuto” nei quasi otto anni in cui è stato allo studio. “Ancora non capisco”, ha aggiunto. “Perché il film non è un brutto film”. Il 15% di Rotten Tomatoes indica però che la maggior parte dei critici non è d’accordo. A parte i film di Spider-Man con Tobey Maguire e Andrew Garfield, nessuno dei film live-action dello studio basati sulla Marvel è stato un successo di critica, anche se i primi due film di Venom sono stati un successo al botteghino e il recente Venom: The Last Dance ha ottenuto risultati migliori di Kraven, Morbius e Madame Web.

“Parliamo un attimo di Madame Web”, continua Vinciquerra. “Madame Web ha avuto un rendimento insufficiente nelle sale perché la stampa lo ha crocifisso. Non era un brutto film, e su Netflix è andato benissimo. Per qualche motivo, la stampa ha deciso che non voleva che facessimo questi film su Kraven e Madame Web, e la critica li ha distrutti. Lo hanno fatto anche con Venom, ma il pubblico ha amato Venom e ne ha fatto un grande successo. Non si tratta di film terribili. Sono stati solo distrutti dalla critica della stampa, per qualche motivo”.

Ad ogni modo, gli addetti ai lavori della Sony hanno dichiarato che lo studio sarà “più perspicace nel decidere quali – se del caso – personaggi della scuderia di Spider-Man dovranno essere elevati a franchise cinematografico proprio”, ma Vinciquerra è chiaramente convinto che la critica sia prevenuta nei confronti di questi film e che non darebbe una giusta considerazione a eventuali futuri episodi di SSU. “È una morsa di serpenti. Se ne facciamo uscire un altro, verrà distrutto, non importa quanto sia buono o cattivo”.

Dopo il successo di Venom: La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven – Il Cacciatore si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Woman di Olivia Wilde.

“Kraven – Il Cacciatore è la storia viscerale di come e perché è nato uno dei cattivi più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il personaggio principale in questo film vietato ai minori”. Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, prodotto dalla Columbia Pictures in associazione con la Marvel Entertainment, il film è stato diretto da J. C. Chandor e scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk.

Oltre ad Aaron Taylor-Johnson nel ruolo del protagonista, Ariana DeBose interpreterà Calypso, una sacerdotessa voodoo e interesse amoroso occasionale di Kraven (almeno nei fumetti); Fred Hechinger sarà Dmitri Smerdyakov, alias il Camaleonte, fratellastro di Kraven; Alessandro Nivola vestirà i panni di Aleksei Sytsevich, alias il Rinoceronte, e Christopher Abbott interpreterà un altro cattivo noto come lo Straniero.

Il film è stato classificato come R per “forte violenza sanguinosa e linguaggio” ed è al cinema dal 13 dicembre 2023 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.