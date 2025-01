Death by Lightning: prime foto della nuova serie Netflix dai creatori di Game of Thrones

Le prime immagini di Death by Lightning sono state rivelate in vista dell’uscita della serie nel 2025. Prodotto dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, lo show di Netflix è un dramma storico incentrato sulla presidenza e sull’assassinio di James Garfield, interpretato da Michael Shannon. Il cast di Death by Lightning comprende anche Matthew Macfadyen nel ruolo dell’assassino, Charles J. Guiteau, Nick Offerman nel ruolo di Chester A. Arthur e Betty Gilpin nel ruolo di Lucretia Garfield.

Ora Netflix ha pubblicato le prime immagini che ritraggono Shannon, Macfadyen, Offerman e Gilpin nei panni dei loro personaggi storici. Le immagini includono una folla che festeggia e guarda verso l’alto, Garfield e sua moglie che si guardano amorevolmente durante un evento formale, un Guiteau preoccupato che si fa strada tra la folla e Garfield che viene acclamato, presumibilmente dopo essere stato eletto Presidente degli Stati Uniti d’America. Guardate le immagini qui sotto:

Cosa significa questo per Death By Lightning

Nonostante sia stato solo uno dei quattro presidenti in carica a essere assassinato, la storia di Garfield non è così nota rispetto a quella di molti altri ex presidenti degli Stati Uniti. La sua storia ha ora il potenziale per diventare più nota in base a ciò che viene mostrato nelle prime immagini di Death by Lightning. Tra la barba, l’abbigliamento e il modo in cui si tiene in piedi, Shannon ha l’aspetto e il comportamento appropriati per Garfield, sia per quanto riguarda il modo amorevole in cui guarda la moglie sia per il modo in cui si comporta quando è circondato da altri.

Death by Lightning è basato sul libro del 2011 di Candice Millard Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President, che racconta la presidenza e l’assassinio di James Garfield.

Il resto del cast, tra cui Macfadyen, Offerman e Gilpin, sembra altrettanto adatto ai rispettivi personaggi. Death by Lightning difficilmente raggiungerà le vette di Succession della HBO, ma potrebbe comunque finire per essere una delle migliori serie televisive di Matthew Macfadyen. Macfadyen conferisce a Guiteau un’aria preoccupata e frenetica che probabilmente si rifletterà sulla decisione di assassinare Garfield. La serie probabilmente esplorerà il disturbato Guiteau che prova risentimento nei confronti di Garfield per non avergli dato una posizione di governo, e questo risentimento si trasformerà in un omicidio.