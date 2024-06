Colman Domingo raggiunge Tina Fey e Steve Carell in Four Seasons

Colman Domingo è l’ultima aggiunta al cast della serie Four Seasons di Netflix. Reciterà insieme ai membri del cast precedentemente annunciati Tina Fey e Steve Carell. Lo spettacolo è basato sul film omonimo del 1981, diretto e interpretato da Alan Alda con Carol Burnett, Rita Moreno, Sandy Dennis e Len Cariou anche tra i membri del cast. La serie è stata annunciata per la prima volta a gennaio con un ordine di otto episodi e l’inizio della produzione è previsto entro la fine dell’anno.

Nel film, tre coppie sposate vanno in vacanza insieme ogni stagione, ma le cose si complicano quando uno dei mariti lascia la moglie e inizia a portare con sé una donna più giovane. Il film è stato precedentemente adattato in una serie TV del 1984 per la CBS.

Colman Domingo è una star molto apprezzata sia sul palcoscenico che sullo schermo. Recentemente ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per il film Rustin, per il quale ha ricevuto anche una candidatura al Golden Globe. Ha vinto un Emmy nel 2022 come miglior attore guest in una serie drammatica per il suo lavoro nella serie di successo della HBO Euphoria.

Ad oggi ha ricevuto due nomination ai Tony Award: una come miglior attore protagonista in un musical per “The Scottsboro Boys” e un’altra per il suo lavoro come produttore in “Fat Ham”. In televisione, Domingo è forse meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista nella serie AMC Fear The Walking Dead. Nel cinema, ha recitato in film come Il colore viola, Ma Rainey’s Black Bottom, Zola, Se la strada potesse parlare e Selma – La strada per la libertà.