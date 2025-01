Daredevil: Rinascita, anticipati i piani per la stagione 3 e grandi sorprese per la stagione 2

Daredevil: Rinascita è stato annunciato per la prima volta come una serie di 18 episodi. Da allora, è stato poi diviso in due stagioni da 9 episodi, e la produzione della seconda stagione dovrebbe iniziare prima che i 9 episodi iniziali arrivino su Disney+. In rete si è già parlato molto di una potenziale terza stagione, il che significa che lo show eguaglierebbe il numero di stagioni con Charlie Cox apparso su Netflix. A tenere sotto controllo le aspettative è lo scooper Daniel Richtman, che oggi ha dichiarato che Daredevil: Rinascita non ha ancora ottenuto il via libera per la terza stagione.

Non sorprende che la decisione finale dipenda dall’andamento della prima e della seconda stagione sullo streamer. Richtman ha anche detto che “la seconda stagione conterrà dei camei a sorpresa”. Non ha fornito dettagli su chi saranno, anche se l’Elektra di Elodie Yung, il Luke Cage di Mike Colter e la Jessica Jones di Krysten Ritter sono tra i candidati più probabili. La serie arriverà sulla piattaforma streaming tra meno di due mesi, quindi a partire da quel momento sarà idealmente possibile avere notizie più certe sulla seconda e terza stagione.

Powered by

Il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.

La serie è interpretata da Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Matt Murdock e Wilson Fisk si affrontano ancora una volta nella nuova serie Marvel Television Daredevil: Rinascita, che in Italia debutterà il 5 marzo alle ore 3:00 del mattino (ora italiana) su Disney+.