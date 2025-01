Babygirl sovverte le aspettative sul personaggio di Jacob (grazie alla storia di Antonio Banderas)

Il successo nelle sale USA di Babygirl ha riportato creativamente alla ribalta il genere del thriller erotico. Nicole Kidman guida il cast del film nel ruolo dell’amministratore delegato dell’azienda tecnologica Romy Mathis, con Harris Dickinson e Antonio Banderas che interpretano “gli uomini della sua vita“.

Oltre a consentire al personaggio di Kidman di soddisfare i suoi desideri, il film affronta la natura delle relazioni, esaminando l’amore, le dinamiche di potere e, infine, il perdono. Sebbene il film non cerchi mai di incastrare Romy come se avesse ragione per le sue azioni, Kidman la ritrae con tale complessità che il pubblico ha ancora la speranza che troverà felicità e amore con la sua famiglia. Babygirl ha raccolto recensioni positive in particolare per questa interpretazione, ma c’è un altro personaggio che sovverte abilmente i ruoli passati dell’attore che lo interpreta, creando il perfetto contrasto ai desideri di Romy.

Powered by

Babygirl sovverte il sex appeal di Antonio Banderas

Jacob è l’esatto opposto del solito ruolo di Banderas

Poiché Antonio Banderas è stato spesso scelto come protagonista romantico, Babygirl è in grado di sovvertire quell’immagine e dare al pubblico qualcosa di inaspettato. Fin dall’inizio del film, il personaggio di Banderas viene fatto sembrare debole e persino un po’ patetico nel suo rapporto con la moglie. Babygirl si apre con una scena di sesso, dopo la quale Kidman esce dalla stanza per finire da sola, cosa che serve agli spettatori a capire che non è la donna soddisfatta dopo il rapporto con Jacob.

Questa scena non è un caso isolato, più avanti Romy ammette con rabbia di fronte a Jacob di non aver mai avuto un orgasmo dopo aver fatto sesso con lui. A differenza di molti altri ruoli in cui interpreta l’eroico e attraente protagonista maschile, Babygirl vede Antonio Banderas apparire come un marito amorevole, ma non passionale. Nonostante il suo successo, l’aspetto fisico attraente e il suo sostegno alla moglie, Jacob non riesce a capire di cosa ha bisogno Romy, il che lo rende l’opposto di molti dei personaggi sicuri e attraenti di Banderas e crea una grande differenza nel modo in cui il pubblico lo percepisce.

Antonio Banderas è un sex symbol da decenni

Banderas ha interpretato molti ruoli principali romantici

Banderas ha iniziato a recitare in film spagnoli negli anni ’80 e, anche all’inizio della sua carriera, il suo sex appeal è emerso. Infatti, il film del 1989 di Banderas Lègami!, sebbene sia una commedia satirica, racchiude sicuramente alcuni aspetti comuni nei thriller erotici. Questo e gli altri suoi primi ruoli nei film di Pedro Almodóvar hanno affermato Banderas sia come attore fenomenale che come sex symbol. Come Babygirl, questi film hanno spesso esaminato la natura del desiderio e le situazioni a cui le persone sono disposte ad arrivare per soddisfarlo, delineando personaggi più simili a Romy.

Man mano che Antonio Banderas diventava più popolare, molti dei suoi ruoli continuavano a riflettere il suo status di sex symbol, poiché combinava senza soluzione di continuità l’eroe d’azione con il protagonista romantico. Film come Desperado e La maschera di Zorro hanno dimostrato che Banderas poteva uccidere in modo credibile i cattivi e conquistare la ragazza, mentre Original Sin del 2001 gli ha dato il suo grande thriller erotico in un ruolo in contrapposizione a questo che è arrivato ora in Babygirl. Ma soprattutto, i personaggi migliori di Antonio Banderas sono sempre sembrati passionali.

Sulla base della sua passata personalità nei film, gli spettatori potrebbero essersi aspettati qualcosa di simile qui, ma il film è in grado di sostituire perfettamente il suo status di protagonista maschile a favore dell’ignaro marito. Dal momento che Babygirl non si tira indietro di fronte alle scene di sesso, la differenza di carattere è ancora più netta. Quando Romy e Jacob vengono visti a letto insieme, lui sembra dolorosamente ignaro dei desideri della moglie ed è molto titubante nel provare qualcosa di nuovo. Tuttavia, le scene familiari dimostrano che, nonostante la sua inconsapevolezza, il suo cuore è nel posto giusto.

Jacob è patetico in Babygirl (e questo è il punto)

Rappresenta l’opposto di ciò che Romy desidera

In un certo senso, l’intera trama di Babygirl è in realtà basata su ciò che manca a Jacob. Il film raffigura intenzionalmente il personaggio di Banderas come patetico perché funge da punto di partenza per esplorare l’insoddisfazione di Romy. Attraverso i suoi desideri non soddisfatti, il film affronta l’argomento del piacere sessuale delle donne, un argomento spesso trascurato nei film, in un modo che sembra autentico per il personaggio. Mentre Romy ama davvero suo marito, lotta anche per impedirsi di volere qualcosa in più o di diverso.

Inoltre, Babygirl è la storia di Romy. Tocca i suoi desideri e il senso di colpa che comportano. Quindi, la rappresentazione di Jacob come patetico dovrebbe in realtà essere considerata uno spaccato di come Romy lo vede. Se fosse stato lui il fulcro del film, la storia si sarebbe concentrata di più su di lui come padre e marito amorevole, ma poiché il film è raccontato dal punto di vista di Romy, il personaggio di Antonio Banderas sembra debole e incapace di soddisfare la moglie.

Questo punto di vista di Jacob nella mente di Romy serve anche a renderlo il perfetto contraltare di Samuel. Mentre Jacob è prevedibile, Romy vede Samuel come qualcuno di nuovo ed eccitante che ha il potenziale per darle qualcosa che non ha mai avuto prima. La gentilezza e la passività di Jacob aiutano a giocare con il desiderio di Romy di essere dominata dall’uomo più giovane, da qui la differenza di età di Babygirl. Mentre si sente in colpa sapendo di avere un marito amorevole a casa, Romy è anche affascinata dal distacco e dal dominio di Samuel, creando un contrasto perfetto tra i due uomini.

Babygirl regala ad Antonio Banderas il suo personaggio romantico più avvincente di sempre

Babygirl consente all’attore di raggiungere una nuova profondità emotiva con Jacob

Sebbene Jacob sia sicuramente un punto di partenza per Antonio Banderas rispetto a molti dei suoi ruoli passati, in realtà funziona perfettamente nel mettere in mostra il suo talento. Banderas conferisce a Jacob una certa dolcezza che è in grado di trasmettere il suo amore per la sua famiglia deviando la sua solita personalità seducente. Inoltre, dopo aver scoperto la relazione della moglie, è sia arrabbiato che contenuto nella sua risposta emotiva, il che evidenzia come il suo cuore spezzato contrasti con il suo desiderio di riconciliarsi con la moglie che ama ancora.

Attraverso gli alti e bassi emotivi di Babygirl, il finale vede Jacob finalmente disposto a tornare a una relazione felice, ma con una differenza fondamentale. Il tempo che hanno passato l’uno distante dall’altra lo ha reso più disposto a sperimentare ciò di cui Romy ha bisogno a letto, dimostrando che Jacob è in realtà un brav’uomo che Romy stava semplicemente trascurando. Nella riconciliazione dei due personaggi principali, Antonio Banderas è al suo massimo del romanticismo. Si spera che il successo del suo ruolo dia all’attore la possibilità di esplorare anche in futuro personaggi romantici più complessi.