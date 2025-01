Kaitlyn Dever avrà un ruolo da protagonista nel prossimo Godzilla e Kong

Alla fine dello scorso anno abbiamo avuto la conferma che il seguito di Godzilla e Kong – Il nuovo impero era ufficialmente in lavorazione, con lo scrittore Dave Callaham arruolato per scrivere la sceneggiatura del film senza titolo. Adam Wingard, che ha diretto Il nuovo impero e il precedente film del MonsterVerse Godzilla vs. Kong, era inizialmente destinato a tornare, ma alla fine ha lasciato il progetto in circostanze “amichevoli”, con Grant Sputore che lo ha sostituito poco dopo. Ora, Deadline riporta che il prossimo film del MonsterVerse ha trovato la sua protagonista in Kaitlyn Dever (The Last of Us, Nessuno ti salverà, La rivincita delle sfigate).

Non ci sono dettagli su chi interpreterà la Dever, ma il sito riporta che, mentre Kong e Godzilla saranno ancora i protagonisti effettivi del film, la Legendary sta cercando di introdurre anche nuovi personaggi umani. Kaitlyn Dever sarà dunque tra questi, aggiungendosi o forse sostituendo la “squadra umana” vista nel precedente film. La storia, come ad ora riportato in modo vago, sarà incentrata su “Godzilla e Kong che si scontrano con una minaccia cataclismatica che minaccia il mondo”.

Di cosa parla Godzilla e Kong – Il nuovo impero?

Il film (qui la recensione) è la nuova avventura del MonsterVerse che vede l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. Il film approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Adam Wingard dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”). La sceneggiatura è di Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett(“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”).

