Daredevil: Rinascita, Charlie Cox rivela quanto tempo è trascorso dalla terza stagione Netflix

Anche se Daredevil di Netflix non è una serie perfetta, ha comunque offerto un’interpretazione convincente dell’Uomo senza Paura. Charlie Cox è stato giustamente elogiato per il suo lavoro nel ruolo di Matt Murdock e, dopo i passi falsi creativi di The Defenders, la terza stagione della serie solista dell’eroe si è rivelata un ritorno alla qualità. Sfortunatamente, la serie è finita lì dopo che Netflix ha interrotto l’accordo con la precedente iterazione di Marvel Television in risposta al lancio di Disney+. I Marvel Studios sono stati quindi costretti ad aspettare anni prima di poter far rivivere il supereroe di Hell’s Kitchen con Daredevil: Rinascita.

Parlando con SFX, Cox ha ora spiegato come Daredevil: Rinascita riprende da dove si era interrotta la terza stagione di Daredevil. “Abbiamo dovuto onorare alcune cose dello show [originale], alcuni aspetti tonali, che non erano stati fatti”, ha detto l’attore a proposito della revisione creativa del revival. “Per esempio, non era molto cupo e lo è ora. A volte è incredibilmente sinistro, incredibilmente brutale. Questi personaggi funzionano meglio quando vivono in quel mondo”. “Ma non sembra esattamente la stessa cosa. Il ritmo è diverso. L’identità è cambiata. Sono passati sei anni”, ha confermato Cox.

Powered by

“Il tipo di show che le persone guardano in televisione, influenzano il modo in cui si realizza uno show televisivo”. “Il motivo per cui sembra un ibrido tra la quarta e la prima stagione è che è passato abbastanza tempo da permettere un reset e non è necessario che le cose siano esplicitamente riprese dalle telecamere”, ha detto a proposito del salto temporale di sei anni. “Matt si è reso conto che forse ha sottovalutato i danni collaterali e che, nonostante tutto il bene che ha cercato di fare, quanto ha effettivamente funzionato? Quanto ha solo generato altri problemi?”.

“Forse ha bisogno di mettere più energia nel lavoro che fa con l’avvocato e nell’aiutare le persone in modo legale. C’è una scena in cui si incontra con Kingpin e si dice: ‘Tu stai fuori dai miei piedi, io starò fuori dai tuoi, non avremo problemi’”, ha detto Cox, riferendosi all’incontro che abbiamo visto nel trailer dello show. “Il resto della stagione è una rotta di collisione tra queste due persone che si spingono oltre i limiti e si costringono l’un l’altra a superare le linee che non vogliono superare”, ha concluso.

CORRELATE:

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Rinascita

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.