Tutti tranne te 2: Sydney Sweeney fornisce un intrigante aggiornamento sul sequel

Il film Tutti tranne te (qui la recensione), diretto da Will Gluck e che ha debuttato nel 2023, era un adattamento modernizzato di Molto rumore per nulla di William Shakespeare, in cui si seguono Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) che, pur non sopportandosi, fingono di avere una relazione durante un matrimonio. L’esordio al botteghino del film è stato modesto, quando il film ha debuttato al quarto posto nel weekend di Natale con un incasso di 6 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni, ma grazie al passaparola è diventato un successo straordinario e alla fine ha raggiunto un totale di 220 milioni di dollari in tutto il mondo.

L’ultima edizione cartacea della rivista Empire contiene ora un’intervista proprio alla protagonista Sydney Sweeney. Durante la conversazione, l’attrice ha parlato dello stato di sviluppo di un possibile Tutti tranne te 2, che non è però ancora stato ufficialmente approvato. Sweeney, che è stata produttrice esecutiva del film originale, ha risposto: “Dovrete aspettare e vedere. Non è un no e non è un sì. È un “non ho una risposta che posso darvi”. Una risposta apparentemente vaga, che però non smentisce la possibilità di rivedere insieme sul grande schermo lei e Glen Powell.

LEGGI ANCHE: Tutti tranne te, la spiegazione del finale: Ben e Bea finiranno insieme?

Vedremo mai un Tutti tranne te 2?

Anche se questa è quindi ben lontana da una conferma ufficiale che il possibile Tutti tranne te 2 stia andando avanti, il fatto che Sydney Sweeney non abbia detto un secco no sembra infatti indicare che ci sono state almeno continue conversazioni sulla possibilità che il film abbia un sequel. Sebbene il successo al botteghino dell’originale sia un argomento a favore della realizzazione di un sequel, un ostacolo potrebbe essere rappresentato dagli impegni dei due protagonisti. Oltre a Euphoria, Sweeney è impegnata in numerosi progetti, tra cui i prossimi film Echo Valley e The Housemaid, oltre a un possibile remake di Barbarella.

Dopo l’uscita di Tutti tranne te, c’è stato un solo un altro film con Glen Powell al cinema, ma anche quel progetto – Twisters – è stato un successo. Questo, unito al successo della commedia romantica del 2023 e del suo film del 2022 Top Gun: Maverick, lo rendono una merce preziosa a Hollywood. Proprio come Sweeney, Powell è al momento legato a un gran numero di progetti imminenti, in particolare il prossimo adattamento di Stephen King di Edgar Wright, The Running Man, e la serie comica di Hulu Chad Powers. Tuttavia, non è escluso che i due attori possano trovare l’occasione giusta per dar vita ad un Tutti tranne te 2.