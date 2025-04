The Testaments: cast, storia e tutto quello che sappiamo sullo spinoff di The Handmaid’s Tale

Dopo l’annuncio che era in lavorazione uno spin-off di The Handmaid’s Tale, ci sono stati molti aggiornamenti sul cast e sui dettagli della storia di The Testaments. Ambientato 15 anni dopo Il racconto dell’ancella, I testamenti è il secondo libro della serie e segue le prospettive di tre donne (zia Lydia, Agnes Jemima e Daisy), che raccontano cosa è successo a Gilead dopo che June Osborne è stata presa dagli “Occhi”. Dopo che viene rivelato che zia Lydia era una talpa di Mayday, queste tre donne si uniscono e cercano di abbattere il regime dall’interno.

Scritto da Margaret Atwood, il secondo romanzo della serie The Handmaid’s Tale è pieno di sottotrame che fanno riflettere e continua a trattare argomenti come la repressione delle donne, la perdita di potere e l’abuso di potere. Tuttavia, dato che l’adattamento di Hulu di The Handmaid’s Tale ha cambiato il destino di diversi personaggi e ha aggiunto le proprie libertà artistiche, gli spettatori dovrebbero aspettarsi che The Testaments faccia lo stesso, dato che gli scrittori cercano di mantenere la coerenza della storia. Anche se inizialmente i dettagli erano scarsi, finalmente stanno arrivando le informazioni chiave.

Ultime notizie su The Testaments

Lo spin-off ottiene il via libera e altro Il cast è stato annunciato

Dopo molti mesi di sviluppo dietro le quinte, le ultime notizie confermano che The Testaments ha ricevuto il via libera da Hulu. Sebbene non ci fossero dubbi sul fatto che lo spinoff avrebbe visto la luce, l’ordine ufficiale di Hulu permette finalmente di fare il passo successivo. Le riprese dello spin-off di The Handmaid’s Tale inizieranno il 7 aprile 2025, anche se per ora non è ancora stata definita una tempistica precisa.

Il via libera è arrivato anche con l’aggiunta di nove nuovi membri del cast che si uniranno a Chase Infiniti, Lucy Halliday, Ann Dowd, Rowan Blanchard e Mattea Conforti che erano già stati annunciati. Tra i nuovi arrivati ci sono Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya e Kira Guloien, ma per ora i loro ruoli rimangono sconosciuti. Hulu ha condiviso un’immagine di X (ex Twitter) che mostra il cast a una lettura del copione per la nuova serie.

It’s official! The Testaments, based on Margaret Atwood’s sequel to The Handmaid’s Tale, starts production April 7. Ann Dowd will reprise her role as Aunt Lydia with Elisabeth Moss as an executive producer of the series. Follow @TestamentsHulu for more! pic.twitter.com/FxZBnjEDUD — Hulu (@hulu) April 1, 2025

Dettagli sul cast di The Testaments

Ann Dowd riprenderà il ruolo di zia Lydia

Non sorprende che Ann Dowd sia l’unico membro del cast di The Handmaid’s Tale confermato per apparire in The Testaments poiché è pronta a riprendere il ruolo di zia Lydia. Da allora, Chase Infiniti (Presunto innocente) è stata scelta per un ruolo da protagonista, ma per ora non si conoscono dettagli sul suo personaggio. Lucy Halliday (Blue Jean) interpreterà la figlia di June, Daisy, che è una figura cruciale nel romanzo. Si unirà a loro la star di Girl Meets World Rowan Blachard, che interpreterà l’adolescente viziata di Gilead, Shunammite e Mattea Conforti (Frozen 2) nel ruolo di Becka.

Il cast è esploso con l’aggiunta di nove nuove star nell’aprile 2024, ma nessuno dei loro ruoli è stato ancora annunciato. Tra i nuovi arrivati ci sono Mabel Li (Safe Home), Amy Seimetz (Pet Sematary), Brad Alexander (You), Zarrin Darnell-Martin (Snowbound for Christmas), Eva Foote (Sally), Isolde Ardies (Wayward), Shechinah Mpumlwana (13: The Musical), Birva Pandya (Northern Rescue) e Kira Guloien (Lullaby).

Quali personaggi di The Handmaid’s Tale potrebbero tornare

Dato che lo spin-off dovrebbe essere ambientato 15 anni dopo gli eventi del primo romanzo, è molto probabile che molti personaggi di The Handmaid’s Tale appariranno in The Testaments. Mentre Ann Dowd ha già confermato il suo ritorno nei panni di zia Lydia, i fan dovrebbero aspettarsi anche il ritorno dei figli di June, Nicole e Hannah (Daisy e Agnes nel libro), anch’essi protagonisti di The Testaments. Tuttavia, è probabile che vengano interpretati da attori diversi e più anziani.

C’è la possibilità che June, interpretata da Elisabeth Moss, possa fare una breve apparizione, poiché alla fine del romanzo sequel “Daisy/Nicole” e “Agnes” si riuniscono con la madre. Anche se gli sceneggiatori decidessero di farla morire nella sesta stagione, c’è ancora la possibilità che possa tornare in scene di flashback o registrare un messaggio per loro (proprio come ha fatto per Luke nella terza stagione, episodio 5 “Unknown Caller”).

Dettagli della storia di The Testaments

Anche se non è chiaro se l’adattamento televisivo di The Testaments seguirà la stessa linea temporale, la storia dovrebbe svolgersi 15 anni dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale. Invece di seguire June Osborne (altrimenti nota come Offred), la storia è raccontata dal punto di vista di tre donne: la famigerata zia Lydia, che si rivela essere una spia di Mayday, Agnes Jemima e Daisy (il cui vero nome è Nichole). Sebbene le loro storie inizino in luoghi diversi, vengono reclutate da Mayday e incaricate di aiutare il gruppo ribelle a far cadere Gilead dall’interno.

Considerando che la terza stagione di The Handmaid’s Tale era appena terminata quando il sequel di Atwood è stato pubblicato nel 2019, gli scrittori hanno dovuto trovare nuovi modi per far sì che The Handmaid’s Tale creasse The Testaments. Ci è voluto più tempo del previsto, ma il finale della quinta stagione ha lasciato intendere che la lealtà di zia Lydia verso Gilead sta diminuendo dopo aver assistito al trattamento orribile che Esther Keyes (Mckenna Grace) e Janine hanno subito per mano dei Comandanti. Con The Handmaid’s Tale che sta per entrare nella stagione finale, gli spettatori vedranno probabilmente zia Lydia diventare la figura ribelle che conoscono in The Testaments.