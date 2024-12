Dune: Prophecy episodio 3: la giovane interprete di Tula spiega le ragioni del suo personaggio

L’episodio 3 di Dune: Prophecy è intitolato “Sisterhood Above All” e, sebbene faccia principalmente riferimento all’incapacità di Valya Harkonnen di pronunciare quelle parole come voto al Bene Gesserit, evidenzia anche la devozione incondizionata di Tula agli obiettivi della sorella maggiore. L’episodio dedica molto tempo all’esplorazione delle vite delle ragazze Harkonnen prima che si unissero ufficialmente alla Sorellanza, portando gli spettatori sul loro desolato pianeta natale di Lankiveil e mostrando quanto Valya si senta diversa dai suoi genitori riguardo allo stato di emarginata della famiglia. Quando suo fratello Griffin muore nel tentativo di portarle la giustizia che desidera, Valya viene mandata nella Sorellanza e Tula resta a farsi portatrice di vendetta.

Nonostante i suoi modi mansueti e compassionevoli, la giovane Tula (interpretata brillantemente da Emma Canning) riesce a riportare in riga gli Atreides entro la fine dell’episodio 3 di Dune: Prophecy, seducendo Orry Atreides e uccidendo la sua famiglia mentre dorme. Quando lui si sveglia e scopre cosa ha fatto, lei gli rivela tutta la verità sulla sua identità e i suoi piani prima di ucciderlo. I suoi genitori sono inorriditi, ma l’approvazione di Valya è tutto ciò di cui Tula ha bisogno, ed è la spinta finale di cui entrambe le sorelle hanno bisogno per unirsi definitivamente alla Sorellanza.

ScreenRant ha intervistato Emma Canning, interprete della giovane Tula Harkonnen nell’episodio 3 di Dune: Prophecy. L’attrice ha condiviso la sua opinione sulla devozione di Tula per Valya in mezzo alle sue insicurezze e ha anticipato i futuri episodi della stagione.

Il legame tra i fratelli Harkonnen è molto complesso in Dune: Prophecy

“Perché non ho quella voce o quella passione? Mi hanno preso tutto e non mi è rimasto niente nella genetica?”

Screen Rant: sentiamo Tula dire che sua sorella non si è mai presa molto cura di lei, ma sembra che Tula tenga molto a lei. Puoi parlarci della sua prospettiva iniziale sull’ambizione di Valya per la famiglia?

Emma Canning: Tula pensa che Valya sia la persona più incredibile in tutto, anche se non è così. Valya probabilmente la pensa allo stesso modo perché non vuole essere come nessuno nella sua famiglia; è un po’ disgustata da loro e vuole essere il più diversa possibile. I fratelli maggiori di Tula, Griffin e Valya, hanno obiettivi molto chiari per se stessi. Griffin sarà il capo della casa e, si spera, ci solleverà da questo pianeta sperduto e ci aiuterà a crescere nell’universo, mentre Valya sarà al suo fianco come questa incredibile Truthsayer e donna colta.

Penso che Tula si senta un po’ come un vuoto. Ha questi due fratelli a cui guardare che sono così decisi, così se stessi, così schietti, e si chiede: “Perché non ho quella voce o quella passione? Mi hanno preso tutto e non mi è rimasto niente nella genetica?” Sì, si sente solo un po’ persa.

Screen Rant: Tula potrebbe non avere quella passione, ma ha compassione nonostante abbia massacrato la famiglia Atreides, cosa che vediamo quando salva sia il cavallo che il giovane Albert. È un interessante parallelo con la Tula più anziana che fa tutto il possibile per salvare Lila. Hai guardato alla performance di Olivia Williams per guidare la crescita di Tula nelle tue scene di flashback e hai avuto modo di parlare con lei del tempo trascorso tra le vostre interpretazioni?

Emma Canning: Penso che Olivia abbia avuto il lavoro più difficile perché ha dovuto fare un enorme lavoro di immaginazione. Ovviamente, deve interpretare quelle scene e poi deve anche segnare un percorso attraverso cosa quegli eventi avrebbero fatto a una persona, mentre io ho potuto semplicemente viverli, interpretarli e reagire in essi. Il seguito e le scosse di assestamento sono più piccole, e c’è meno da costruire e si tratta più di tenere fede a un’idea già tracciata, mentre reciti.

Ma è stato davvero utile che io e lei abbiamo parlato di Tula e di come la vedevamo. Siamo state piuttosto gentili nel nostro dialogo su di lei, ma Olivia è la figlia più piccola [nella sua famiglia], quindi è stata in grado di parlare davvero di quella sensazione di come sei percepito. Un esempio che ha fatto è stato tipo, “Possiedo una casa, ma sono ancora una fottuta bambina. Cos’è? Perché posso fare tutte queste cose da adulta e non essere mai vista come una pari?”

Olivia aveva fatto un po’ di lavoro prima che iniziassi a girare, quindi la produzione mi ha inviato un piccolo pacchetto di scene, che è stato più che utile. Significava che Olivia aveva davvero dato un tono e costruito una forma. Anche con la sua voce: io sono irlandese e ovviamente lei è inglese e parla con un accento inglese. Quindi, anche così, non avevo molto da costruire da sola. Avevo molto che mi era stato presentato, e dovevo solo raccoglierlo e assicurarmi di tenerlo vivo.

Emma Canning analizza le motivazioni di Tula Harkonnen nell’episodio 3 di Dune: Prophecy

“È come se il pavimento si fosse aperto sotto di lei, e non ha più una visione realistica.”

Screen Rant: Amo davvero come vediamo svilupparsi la storia d’amore con Orry Atreides. Il fatto che lei gli dice la verità un attimo prima di ucciderlo fa pensare che abbia dei veri sentimenti per lui nonostante il suo piano omicida?

Emma Canning: Sì, penso che si sia innamorata di lui al 100%. È stato un po’ unanime; è stata presa la decisione che questa fosse una storia d’amore. Questi sono amanti sfortunati alla Romeo e Giulietta, intrappolati tra due famiglie in guerra.

Ovviamente, non è intenzione di Tula innamorarsi di Orry. Penso che le dia sicuramente un’idea del fatto che lui è interessato, e lei lo accetta. Penso che sia così abituata a guardare fuori di sé e ad aspettare per ottenere un feedback che i suoi sentimenti spesso le sono sconosciuti. Si insinuano davvero, e penso che tutto vada fuori controllo.

Non credo che si aspettasse che lui le chiedesse di sposarla, e non so nemmeno se si senta degna di essere la moglie di qualcuno. Il fatto che lui la veda in quel modo è un grande cambiamento di prospettiva; avere qualcuno che vuole che tu occupi quello status nella sua vita? Non le è mai stato concesso all’interno delle sue dinamiche familiari, quindi penso che sia uno shock importante. Il fatto che la sua famiglia sia piuttosto accogliente è un altro enorme shock.

Abbiamo parlato della scena del mattino dopo, dove rivela la sua vera identità. Ho recitato la scena all’inizio in cui, nella mia testa, sto effettivamente decidendo di sgattaiolare fuori dalla porta. So cosa è successo fuori e so che non posso restare, quindi esco ora. È così che ho recitato la scena e ha dato un vero senso di “Non so cosa succederà ora che ti sei svegliato. Vedrai cosa c’è fuori, ma voglio anche che tu sappia perché ho fatto le cose che ho fatto, perché ti rispetto e ti amo abbastanza da volertelo far sapere”.

Penso che un’altra palla curva sia lui che dice “Non penso che importi che tu sia un Harkonnen e io un Atreides. Non penso che dovrebbe influenzarci”. Questo è un pensiero che non aveva mai avuto prima e penso che lui che dice questo sia un momento così importante. È come se il pavimento si fosse aperto sotto di lei, e non ha più una visione realistica. Ma comunque, “Facciamo ciò che dobbiamo. Tu sei un Atreides, e io sono un Harkonnen. Questo deve accadere.” Sì, ho provato a recitare quella scena come se non lo sapessi, e non ero sicura di poterla seguire.

Screen Rant: Prendi la decisione di entrare nella Sorellanza alla fine dell’episodio 3, seguendo Valya contro la volontà dei tuoi genitori. Ti vedremo acclimatarti a quel nuovo scopo, e perché hai fatto quella scelta proprio in quel momento?

Emma Canning: Sì, vedremo Tula entrare nella Sorellanza e la vedremo cercare di scrollarsi di dosso ogni eco di quella che era la sua vita prima di entrare nella Sorellanza – [qualsiasi eco] se non quella di essere la sorella di Valya. Vedremo anche come tutto ci segue, dato che non c’è una rottura netta. La vedremo affrontare quelle conseguenze.

Perché ha deciso di seguire Valya? Di sicuro, all’inizio dell’episodio, non aveva mai pensato di unirsi alla Sorellanza. Ma in questo momento non ha altro. Ha il cuore spezzato. Penso che odi se stessa e abbia enormi, enormi rimpianti. La sua famiglia non le permetterà di dimenticarlo, e tutti ne parlano.

Poi Valya torna a casa e dice: “Dovremmo celebrare Tula. Sei fantastica. Griffin ne sarebbe così orgoglioso”. All’improvviso, ho un’immagine di Tula che si guarda allo specchio e odia ciò che vede. Ma poi ha questo nuovo specchio in Valya, ed è uno specchio di positività e orgoglio.

Tutto quello che sappiamo su Dune: Prophecy

Si espande l’universo di “Dune” creato dall’acclamato autore Frank Herbert: da lunedì 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva Dune: Prophecy (la recensione), la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides raccontata nei blockbuster di Denis Villeneuve.

Co-prodotta con Legendary Television, la serie in sei episodi segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit. Dune: Prophecy è ispirata al romanzo “Sisterhood of Dune”, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Nel cast Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

Alison Schapker è showrunner e produttrice esecutiva. Diane Ademu-John ha co-sviluppato la serie ed è produttrice esecutiva. Anna Foerster ha prodotto e diretto diversi episodi, compreso il primo. Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts sono i produttori esecutivi insieme all’autore del bestseller “Sisterhood of Dune” Brian Herbert, mentre Byron Merritt e Kim Herbert sono i produttori esecutivi per conto della Frank Herbert Estate. Il co-autore di “Sisterhood of Dune” Kevin J. Anderson è co-produttore. La serie è co-prodotta da HBO e Legendary Television, che produce anche il franchise cinematografico di cui sono già usciti due film acclamati dalla critica, il primo dei quali ha ottenuto sei premi Oscar.