Dune: Prophecy, trailer dell’episodio 3, Gli Harkonnen tornano a casa mentre Lila lotta per la sua vita

Il nuovo trailer del prossimo episodio di Dune: Prophecy, il prossimo episodio, mostra il ritorno di Valya Harkonnen alla sua patria ancestrale, mentre Lila lotta per la sopravvivenza. La serie HBO, diretta da Diane Ademu-John e Alison Schapker, esplora le origini della sorellanza Bene Gesserit. Ambientata secoli prima dell’ascesa di Paul Atreides in Dune, Dune: Prophecy si concentra sulle sorelle Valya (Emily Watson) e Tula Harkonnen (Olivia Williams), tracciando la loro ascesa al potere. La serie è interpretata anche da Travis Fimmel nel ruolo di Desmond Hart, un mercenario disonesto, e da Chloe Lea nel ruolo di Lila, una giovane accolita il cui legame con le Bene Gesserit diventa fondamentale alla fine del secondo episodio.

HBO/Max ha rilasciato un trailer per il prossimo episodio di Dune: Prophecy‘, che anticipa il ritorno alla patria degli Harkonnen e mostra le conseguenze dell’incontro quasi mortale di Lila durante il rituale noto come “L’Agonia”, in cui le Sorelle devono superare una riunione indotta dal veleno con i loro antenati. L’anteprima accenna anche a uno sguardo più approfondito sull’educazione di Valya e Tula. Guardate il trailer dell’episodio 3 di Dune: Prophecy è il trailer dell’episodio 3:

Cosa significa il trailer di Dune: Prophecy per l’episodio in arrivo

Un’esplorazione più approfondita del mondo natale degli Harkonnen

Il trailer dell’episodio 3 evidenzia la continua esplorazione delle origini dei Bene Gesserit e il loro ruolo nel plasmare il panorama politico e sociale della galassia attraverso l’uso della forza indiretta da parte della Sorella. Rivisitando la patria degli Harkonnen, la serie approfondirà le dinamiche di una delle case più famigerate dell’Imperium, forse esplorando ulteriormente il loro lignaggio di malevolenza, ambizione e la faida con gli Atreides che dura da 10.000 anni. Il trailer suggerisce che il ritorno di Valya e Tula svelerà anche sviluppi cruciali della trama per quanto riguarda il loro duro addestramento sotto la Sorellanza.

La sopravvivenza di Lila dopo “L’agonia” lascia intendere la sua crescente importanza per il futuro della Sorellanza, soprattutto per quanto riguarda la profezia di Raquella su un soldato molto simile a Desmond Hart. L’arco narrativo della giovane sorella indica anche una potenziale frattura tra la sorellanza di Valya e Tula, in quanto l’amore materno di Tula per la sua assistente potrebbe iniziare ad apparire come una debolezza per Valya. Inoltre, il trailer suggerisce che la patria degli Harkonnen fungerà da sfondo critico per la lotta di potere in corso tra l’imperatore Javicco Corrino e le Sorelle, forse svelando segreti legati al legame della casa con le Bene Gesserit.