Waller: il terzo spin-off del DCU riceve un altro emozionante aggiornamento

Mentre l’Universo DC sta per iniziare, uno dei protagonisti dello show ha rivelato lo stato di avanzamento della Waller. Mentre il Capitolo 1 del DC Universe: “Gods and Monsters ” servirà principalmente come reboot per i DC Studios, alcuni elementi del DCEU stanno arrivando, tra cui l’Amanda Waller di Viola Davis. Nonostante la serie spinoff sulla Waller sia stata rivelata nel maggio 2022, gli aggiornamenti sono stati estremamente limitati, anche dopo che James Gunn e Peter Safran hanno annunciato il team creativo nel gennaio 2023.

In una recente intervista con Screen Rant in occasione dell’imminente première di Creature Commandos, è stato chiesto a Steve Agee, che torna a riprendere il ruolo di John Economos da Suicide Squad e Peacemaker, se ci fossero nuovi dettagli da condividere su Waller, il cui ritorno è stato confermato da Gunn in un aggiornamento ufficiale del 2023. Quando gli è stato chiesto se sapesse quando sarebbero iniziate le riprese di Waller, Agee ha detto di credere che lo show di Max sia ancora in fase di sceneggiatura, affermando quanto segue:

Steve Agee: Credo che stiano ancora preparando i copioni, quindi non c’è ancora una data stabilita, e James non inizierà qualcosa finché non sarà assolutamente soddisfatto dei copioni e non saranno pronti a partire. Quindi, una volta che saranno pronti, sono sicuro che annuncerà l’orario di inizio – come attore che ama lavorare, non potrà mai accadere abbastanza presto, però, per me! [ride]

Cosa significano i commenti di Steve Agee per Waller

Anche se la Waller potrebbe non avanzare così velocemente come alcuni si aspettavano, l’aggiornamento di Agee sullo spinoff dell’Universo DC è promettente per una serie di motivi. Waller ha uno dei team creativi più forti dell’Universo DC: Christal Henry di Watchmen e Jeremy Carver di Doom Patrol stanno scrivendo e producendo lo show. Dato che Waller è stato anche uno degli show dell’Universo DC colpiti dagli scioperi del 2023, è facile capire perché le sceneggiature potrebbero non essere ancora state completate.

Nonostante la Davis interpreti Amanda da Suicide Squad del 2016, Waller sarà il primo progetto live-action della DC a mettere il suo personaggio al centro dell’attenzione e a dare finalmente corpo alla sua mitologia nell’Universo DC, il che è particolarmente promettente se il personaggio è destinato a rimanere in circolazione per molto tempo. Per questo motivo è preferibile che il team della Waller riesca a lucidare il più possibile le sceneggiature per assicurarsi che la serie Max di Davis sia il più forte possibile nell’ambito dell’Universo DC di Gunn. Se la serie televisiva della Waller entrerà in produzione nel 2025, potrebbe essere uno dei progetti dell’Universo DC ad arrivare nel 2026.