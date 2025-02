Euforia: HBO promette ai fan una soddisfacente terza e probabilmente ultima stagione

La scorsa settimana sono finalmente iniziate le riprese della tanto rinviata terza stagione di Euphoria, la serie drammatica di successo della HBO con protagonista la due volte vincitrice dell’Emmy Zendaya. Anche se i fan dovranno aspettare circa un anno per i nuovi episodi, arrivare a questo punto è un piccolo miracolo, dato che la serie è stata condizionata dallo sciopero della WGA del 2023, dall’impegno del creatore Sam Levinson con l’altra serie HBO, The Idol, e dalla morte inaspettata della star Angus Cloud e del produttore esecutivo Kevin Turen.

Ci sono stati anche dei disaccordi sulla direzione creativa della terza stagione, che hanno fatto slittare la produzione dalla primavera del 2023 al gennaio del 2024, consentendo agli attori di accettare altri lavori. Ora il cast – che presenta probabilmente la più forte schiera di star del cinema attuale mai riunita, oltre a Zendaya ci sono Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Colman Domingo – è stato riportato con successo e sta lavorando alla terza stagione a Los Angeles.

Francesca Orsi, responsabile del settore drama della HBO, ha dichiarato di aver programmato di visitare a breve il set. “Volevo dare loro la prima settimana di tempo per ambientarsi. Hanno fatto benissimo”, ha detto durante un’intervista a Deadline sulla prossima serie drammatica della HBO in occasione della première di The White Lotus. “Ho parlato con Sam stamattina alle 6:30 mentre andava sul set. Sono tutti così felici di essere tornati e io sono sollevata che finalmente ci siamo”.

La terza stagione dovrebbe essere inoltre quella conclusiva per Euphoria e a riguardo Orsi ha dichiarato: “Ne abbiamo parlato, non credo che qualcosa sia finito finché non è finito, ma si è discusso che questa è la fine”, ha detto Orsi. Ha poi aggiunto: “Penso che sarete molto soddisfatti di questa stagione e di come abbiamo portato avanti l’intera narrazione di ciascuno dei personaggi”. Come noto, la terza stagione di Euphoria, composta da otto episodi e caratterizzata da un salto temporale che porterà i personaggi fuori dalle scuole superiori, debutterà nel 2026, ovvero quattro anni dopo la seconda stagione dello show.