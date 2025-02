Willem Dafoe sarebbe in trattative per un ritorno di Green Goblin

Willem Dafoe ha debuttato nel ruolo del cattivo Norman Osborn in Spider-Man del 2002, anche se la storia del Green Goblin si è conclusa definitivamente, in modo fedele ai fumetti, quando è stato impalato dal suo aliante. Nonostante ciò, l’attore ha ripreso il ruolo in Spider-Man 2 e Spider-Man 3 come spettro che perseguita suo figlio Harry. Tuttavia, la serie si è conclusa prima che Norman potesse seguire le orme della sua controparte fumettistica tornando dalla morte (vale la pena notare che il regista Sam Raimi non ha mai suggerito che fosse prevista una resurrezione).

Quasi due decenni dopo aver vestito per la prima volta i panni dell’iconico cattivo, Dafoe ha però ripreso il suo ruolo forse più iconico in Spider-Man: No Way Home. Trasportato sulla Terra 616 prima della sua morte, Norman ci ha ricordato perché è il più grande nemico di Spidey, uccidendo zia May e quasi trasformando il Peter Parker di Tom Holland in un assassino. Curato e rispedito nella sua realtà, l’ultima volta abbiamo visto l’amministratore delegato della Oscorp chiaramente devastato da ciò che aveva fatto.

Powered by

Il ritorno di un Norman sano di mente nella sua realtà avrà creato una nuova linea temporale ramificata o quel mondo ha ora varianti eroiche di Green Goblin, Doctor Octopus e Sandman? A queste domande non ci sono ad oggi risposte. Potremmo però averle presto, dato che lo scooper @MyTimeToShineH riporta oggi la notizia che “Willem Dafoe è in trattative per tornare nei panni di Norman Osborn/Green Goblin”. Non ci sono ulteriori dettagli sul fatto che si tratti di Spider-Man 4, dei prossimi film sugli Avengers o anche di un MCU post-Secret Wars.

Willem Dafoe parla di un possibile ritorno di Green Goblin

Naturalmente, una maggiore presenza del Green Goblin di Dafoe sarebbe tutt’altro che una cattiva cosa, e se anche gli altri Spider-Man dovessero tornare in scena, è logico che qualche volto familiare potrebbe unirsi a loro. In occasione della promozione di Nosferatu, lo scorso dicembre, a Dafoe è stato chiesto se sarebbe disposto a continuare la storia di Norman in Spider-Man 4. “Vedremo. Vedremo. Potrei tornare”, ha stuzzicato. “Ascoltate, Tom è stato fantastico per lavorare con me e l’intera serie di film di Spider-Man che ho fatto è stata molto divertente. Molto divertente”. Willem Dafoe sarebbe dunque disposto a tornare nel ruolo, se l’occasione giusta dovesse presentarsi.