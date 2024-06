FBI: International, Jesse Lee Soffer, ex star di Chicago P.D. per la quarta stagione

Sebbene il futuro di Jesse Lee Soffer in Chicago P.D. sembri più oscuro, egli rimarrà nella famiglia di Dick Wolf. Deadline riporta che Jesse Lee Soffer si è unito a FBI: International come series regular per la quarta stagione. Dopo l’uscita di Luke Kleintank dalla serie nella terza stagione, Jesse Lee Soffer occupa il posto lasciato alla guida del Fly Team. Lee Soffer non riprenderà il personaggio di Jay Halstead di Chicago P.D., ma interpreterà un nuovo personaggio i cui dettagli non sono ancora stati rivelati.

Soffer è la seconda stari di One Chicago a entrare in FBI: International dopo l’apparizione di Colin Donell nella terza stagione. Come nel caso di Donell, il personaggio sarà costruito da zero, ma avrà un arco più lungo e un’attenzione più profonda, in quanto andrà a sostituire l’agente Forrester. Nonostante le numerose partenze di alto profilo nella terza stagione, FBI: International è stata rinnovata per una nuova stagione insieme ai membri della famiglia FBI. La nuova stagione debutterà in autunno e sarà un vero e proprio cambiamento per gli spettatori, con tutti i volti nuovi e quelli vecchi scomparsi.

Dove avete già visto Jesse Lee Soffer?

Jesse Lee Soffer è noto soprattutto per aver interpretato il detective Jay Halstead in Chicago P.D. e in altri show dell’universo One Chicago. Ha interpretato il personaggio per nove stagioni prima di abbandonarlo bruscamente nella decima stagione. Anche se il suo periodo di interpretazione di Halstead è terminato, non si è allontanato dalla serie, tornando più volte a dirigere. Di recente ha diretto il dodicesimo episodio dell’undicesima stagione. Ha anche recitato in una stagione di The Mob Doctor su Fox, oltre a numerosi altri show.

Dopo la sua uscita da Chicago P.D., lo show ha portato Benjamin Levy Aguilar a riempire il posto vuoto nell’Intelligence. Il suo personaggio era sposato con quello di Tracy Spiridakos, che ha lasciato lo show nella scorsa stagione. Sebbene la produzione non abbia ancora confermato se questo sia il caso, si parla di reclutare la Petrovic di Bojana Nocakovic per occupare il posto vacante nella prossima stagione. Chicago P.D. e il resto di One Chicago sono stati rinnovati per nuove stagioni e debutteranno in autunno.

Ripercorrete le stagioni passate di FBI: International su Paramount+ prima che la quarta stagione debutti in autunno.

FBI: International in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: