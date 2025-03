God Of War: la serie riceve un sorprendente aggiornamento dallo showrunner dopo una revisione creativa

Ronald D. Moore, showrunner di God of War, condivide un nuovo aggiornamento sul prossimo adattamento di Prime Video. Annunciato per la prima volta nel 2022, l’adattamento della fortunata serie di videogiochi per PlayStation era stato originariamente guidato da Mark Fergus, Hawk Ostby e Rafe Judkins. Si diceva che la serie TV God of War seguirà il protagonista del gioco, Kratos, mentre si imbarca in un pericoloso viaggio con il figlio da cui è separato dopo la morte della moglie. La serie ha però incontrato un ostacolo lo scorso ottobre, quando Fergus, Otsby e Judkins hanno lasciato il progetto e Amazon ha cercato di portare le cose in una nuova direzione.

Durante una recente intervista con Katee Sackhoff sul podcast The Sackhoff Show, Moore, che si è unito al team una settimana dopo la partenza del team precedente, rivela che Amazon ha già ordinato due stagioni della God of War serie di. Lo showrunner dice che attualmente sta lavorando sodo nella stanza degli sceneggiatori per la serie, nonostante non sia effettivamente in grado di giocare. Guarda il suo commento qui sotto:

“In questo momento sto lavorando all’adattamento di questo videogioco chiamato God of War, un grande titolo nel mondo dei videogiochi di cui Amazon ha ordinato due stagioni e mi hanno chiesto di partecipare. Sono letteralmente nella sala degli sceneggiatori e ci sto lavorando. Questa è la mia nuova attività […] E non sono un giocatore, quindi è ancora più come, ‘Ok, non l’ho mai fatto prima’.”

Quando Sackoff chiede se Moore ha provato a giocare, lo showrunner spiega che non è riuscito ad andare molto lontano a causa della scarsa familiarità con i moderni controller per videogiochi:

“Ci ho provato. Non sono un giocatore, sapete. Ci ho provato ma non ho… Sono cresciuto nell’era delle sale giochi […] ma i controller ora […] ‘Premi R1’. E io penso, quale è R1? Oh, sono morto.”

Cosa significa l’aggiornamento di Moore per la serie TV God of War

Amazon è fiduciosa nella nuova direzione della serie

La revisione del team creativo di qualsiasi programma televisivo può a volte essere fonte di problemi. Chiaramente, dietro le quinte c’erano disaccordi su come procedere con la serie God of War, che hanno portato alla partenza di Fergus, Otsy e Judkins. Il fatto che Amazon abbia ora ordinato due stagioni dello show, tuttavia, quando le riprese della prima stagione non sono nemmeno iniziate, parla della fiducia che l’azienda ripone nella serie sotto la sua nuova guida.

Anche se Moore potrebbe avere difficoltà a interpretare i veri giochi God of War, è un veterano nel mondo della TV. Ha sviluppato programmi come For All Mankind, Outlander e il reboot di Battlestar Galactica. Ha anche scritto più di 90 episodi solo per il franchise di Star Trek, tra cui The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager. Anche se non è chiaro quale sia la visione di Moore per God of War, la decisione di Amazon potrebbe essere stata stimolata anche dal successo della serie TV Fallout, che ha debuttato lo scorso anno e ha ottenuto recensioni entusiastiche oltre a diventare un successo di pubblico.