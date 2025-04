You – stagione 5: il motivo per cui il finale riporta in vita un personaggio originale spiegato dallo showrunner

La quinta stagione di You ha riportato sullo schermo diversi volti noti per il drammatico finale della serie, ma uno dei personaggi ricorrenti ha avuto un ruolo particolarmente centrale nella conclusione della storia di Joe Goldberg. Basata sulla serie di romanzi scritti da Caroline Kepnes, la serie di successo di Netflix sul serial killer ha visto più volte Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, sfuggire alla giustizia per i suoi numerosi crimini. Tuttavia, nel finale della serie You, Joe viene finalmente arrestato e processato per i suoi crimini, con Louise Flannery (alias Bronte), interpretata da Madeline Brewer, amica intima ed ex assistente di Guinevere Beck, vittima della prima stagione, che lo consegna alla giustizia.

In un’intervista a Variety dopo la recente uscita in streaming della quinta stagione di You, il co-showrunner Michael Foley ha spiegato perché era così importante rendere il personaggio di Beck una figura centrale nella punizione di Joe. Foley ha affermato che l’omicidio di Beck è stato il “peccato originale” in cui il pubblico della serie è diventato complice, nonostante i precedenti omicidi di Joe. Nel riscrivere postumo il libro di Beck, The Dark Face of Love, Foley ha anche spiegato che Joe le aveva rubato la voce ed era importante che Louise gliela restituisse. Ecco i suoi commenti:

Perché abbiamo chiesto il massimo al pubblico quando Joe uccide Beck e abbiamo chiesto a tutti di tornare per la seconda stagione. Niente contro Peach o Benji, ma alla fine quello era il peccato originale di cui noi, il pubblico, ci siamo resi complici continuando a seguire la serie e tifando per Joe.

Ci sembrava giusto che, se fosse tornato a New York, avremmo chiuso il cerchio, tornando al peccato originale di non aver solo ucciso Beck, ma anche di averle rubato la voce. Poi ci è venuta l’idea di usare “The Dark Face of Love”, di farle restituire la voce da Louise facendogli cancellare ciò che aveva fatto al libro.

Cosa significano questi commenti per il finale della serie You

Beck ricorda al pubblico che Joe non è da ammirare

Nel corso delle cinque stagioni di You, il personaggio di Badgley ha accumulato un numero impressionante di vittime nel suo contorto tentativo di mantenere la sua visione illusoria di un amore perfetto. Mentre nella prima stagione di You Joe uccideva anche gli amici di Beck, Peach Salinger (Shay Mitchell) e Benji Ashby (Lou Taylor Pucci), il pubblico era in gran parte invitato a considerare quegli omicidi come un sacrificio necessario per conquistare l’oggetto dell’ossessione romantica di Joe. Tuttavia, è stato l’omicidio di Beck nel finale della prima stagione di You che ha davvero iniziato a spogliare Joe di ogni pretesa che le sue azioni fossero in qualche modo giustificate.

Anche fino agli ultimi momenti di You, Joe è rimasto impenitente come sempre, cercando persino di deviare la natura ripugnante delle sue azioni sul pubblico. Louise, tuttavia, è riuscita almeno a restituire la voce alla sua amica assassinata, costringendo Joe a cancellare tutto ciò che aveva scritto in The Dark Face of Love sotto la minaccia di una pistola. In questo modo, Louise costringe il pubblico a rivivere la stessa storia in cui era diventato complice dei crimini di Joe e spazza via ogni traccia delle illusioni e delle contorte giustificazioni di Joe dalla sua versione dei fatti.