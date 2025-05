Hawkeye – Stagione 2 si farà senza Jeremy Renner, Hailee Steinfeld sarà la protagonista [RUMOR]

Hawkeye rimane probabilmente la serie televisiva più sottovalutata dei Marvel Studios. Anche se non tutte le sottotrame hanno colpito nel segno, Hailee Steinfeld e Florence Pugh hanno rubato la scena nei panni di Kate Bishop e Yelena Belova, mentre Jeremy Renner è stato al top della forma nel ruolo di Clint Barton. Nella serie si incontrano anche Maya Lopez – poi protagonita della serie Echo –, mentre Vincent D’Onofrio ha fatto il suo ritorno a sorpresa nel MCU come Kingpin.

Sono passati quasi quattro anni da quando Hawkeye ha debuttato su Disney+ e, sebbene si sia parlato molto di una seconda stagione, questa non ha ancora preso forma. La causa è da ricercarsi inizialmente negli scioperi di Hollywood del 2023 e nell’incidente con lo spazzaneve che è quasi costato la vita a Renner. Tuttavia, si è ora appreso che l’attore ha rifiutato la seconda stagione dopo che gli era stata offerta solo la metà di quanto era stato pagato per la prima stagione (per un periodo di riprese di 8 mesi, nientemeno).

Renner non sembra dunque disposto a tornare con questi presupposti, ma sembra che la serie potrebbe continuare anche senza di lui. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, “Nonostante la decisione di Jeremy Renner di non fare la seconda stagione di Hawkeye, [la serie] andrà avanti con Hailee Steinfeld come protagonista”. Hawkeye doveva infatti essere un passaggio di testimone da Clint a Kate, quindi ha senso puntare i riflettori su di lei. Un altro team-up sarebbe stato probabilmente più divertente, quindi si spera che i Marvel Studios riescano a trovare una soluzione con Renner da qui all’inizio della produzione.

Di cosa parlerà Hawkeye – Stagione 2?

Inizialmente, qualche mesa fa, era stato riportato che “Hawkeye è stato rinnovato per una seconda stagione“, affermano. “Il fratello di Clint, Barney, avrà un ruolo importante e la stagione sarà ispirata a The Raid, con Kate e Clint bloccati in un unico luogo“. La cosa, non confermata, aveva portato già all’epoca ad ipotizzare una seconda stagione realizzata in nome di un budget più contenuto. Cosa che potrebbe trovare conferma nella proposta di un compenso dimezzato a Renner, sulla quale non ci sono però ulteriori delucidazioni. Al momento, se davvero ci sarà una stagione 2 di Hawkeye, non è chiaro cosa potrebbe presentare.