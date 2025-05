Leonardo DiCaprio consegnerà a Robert De Niro la Palma d’Oro alla carriera in apertura di Cannes 78

Sarà Leonardo DiCaprio a consegnare a Robert De Niro la Palma d’Oro alla carriera alla cerimonia d’apertura del Festival di Cannes, martedì sera. DiCaprio e De Niro hanno recitato insieme per la prima volta nel film del 1993 “Voglia di ricominciare” e si sono riuniti per “Killers of the Flower Moon“, presentato nella selezione ufficiale a Cannes nel 2023.

De Niro parteciperà anche a una masterclass mercoledì al teatro Debussy del Palais. Il vincitore dell’Oscar per “Toro scatenato” e “Il Padrino – Parte II” è un veterano di Cannes e ha presieduto la giuria di Cannes nel 2011, anno in cui la Palma d’Oro è andata a “The Tree of Life” di Terrence Malick.

Quando il riconoscimento è stato annunciato per la prima volta, De Niro ha dichiarato: “Provo un sentimento così forte per il Festival di Cannes… Soprattutto ora che ci sono così tante cose nel mondo che ci dividono, Cannes ci unisce: narratori, registi, fan e amici. È come tornare a casa”.

“Ci sono volti che rappresentano la settima arte e dialoghi che lasciano un segno indelebile nella cinefilia. Con il suo stile interiorizzato, che emerge in un sorriso gentile o in uno sguardo severo, Robert De Niro è diventato una leggenda del cinema”, ha dichiarato il festival annunciando il riconoscimento.

Nel corso della sua lunga carriera, Robert De Niro è stato acclamato per i suoi ruoli in film come “Mean Streets – Domenica in chiesa“, “Novecento” e “Taxi Driver“, che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes. Anche i suoi film “C’era una volta in America” ​​e “Mission” sono stati proiettati al festival. Dopo la cerimonia della Palma d’Oro, verrà proiettata la commedia musicale di Amélie Bonnin “Leave One Day“.

Leonardo DiCaprio apparirà prossimamente in “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, la cui anteprima avverrà probabilmente in un festival autunnale prima della sua uscita il 16 settembre.