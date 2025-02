Last Samurai Standing: Netflix rivela il primo sguardo alla nuova serie giapponese, descritta come “Shogun incontra Squid Game”

Netflix ha pubblicato la prima immagine di Last Samurai Standing, una nuova serie giapponese. Il thriller storico di sopravvivenza si svolge alla fine del periodo Edo e segue 300 guerrieri samurai che si sono riuniti al tempio Tenryuji di Kyoto, tentati dal fascino di un premio da 100 miliardi di yen. Il debutto della serie Netflix è previsto per novembre 2025 e il cast comprende Junichi Okada, Masahiro Higashide, Shota Sometani, Hiroshi Tamaki, Takayuki Yamada, Jyo Kairi, Wataru Ichinose, Hideaki Ito e Yasushi Fuchigami.

Ha anche paragonato la serie a Shōgun e Squid Game, con la serie simile a quest’ultima nell’esplorazione di persone comuni che lottano per la propria vita in condizioni estreme. Date un’occhiata ai commenti di Sakamoto qui sotto:

“Last Samurai Standing” racconta cosa accadrebbe se questi guerrieri – i più duri e i migliori del Giappone – diventassero improvvisamente persone comuni e dovessero combattere per la loro vita. Pensate a “Shōgun” che incontra “Squid Game”.

Cosa significa per Netflix e Last Samurai Standing

Netflix sta investendo attivamente in serie in lingua giapponese e Last Samurai Standing è l’ultima aggiunta al suo catalogo in crescita. I drammi storici e d’azione si sono dimostrati un successo per il pubblico televisivo in passato, con spettacoli come Shogun che hanno ottenuto il plauso della critica e hanno ottenuto buoni risultati anche a livello internazionale. Inoltre, l’aspetto di sopravvivenza promesso da Last Samurai Standing si allinea ai precedenti successi di Netflix, in particolare a Squid Game, che è diventato un fenomeno globale poco dopo la sua uscita nel 2021.

Inoltre, la strategia di Netflix su Last Samurai Standing riflette la direzione attuale dell’industria cinematografica e televisiva. Le piattaforme di streaming continuano a investire in produzioni internazionali per espandere la loro portata globale e il loro pubblico. Con l’annuncio di Last Samurai Standing, Netflix continua a espandere la sua offerta di film e serie giapponesi, dopo titoli come Alice in Borderland e House of Ninjas.