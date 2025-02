Jenna Ortega sarebbe in lizza per un importante ruolo nel MCU

Grazie ai ruoli di spicco nel revival di Scream, nella serie Mercoledì di Netflix e nel sequel Beetlejuice Beetlejuice dello scorso anno, Jenna Ortega sta rapidamente diventando una delle giovani attrici più richieste di Hollywood, quindi probabilmente non sarà una sorpresa sapere che sembra sia corteggiata anche dai Marvel Studios. Già in precedenza era stato riportato che la Ortega era stata presa in considerazione per un ruolo da supereroe, ma Daniel Richtman riferisce ora che l’attrice sarebbe stata presa in considerazione per un ruolo descritto come “importante” nel Marvel Cinematic Universe.

Vale sempre la pena di notare che la Marvel incontra molti talenti, ma se la Ortega è effettivamente entrata in trattative per un progetto imminente, c’è una buona probabilità che i trade entrino in possesso della storia prima di troppo tempo. Anche se fosse in trattativa, non c’è garanzia che le cose vadano a buon fine. Jenna Ortega ha un’agenda fitta di impegni, con un ruolo da protagonista nell’adattamento di Klara and the Sun di Taika Waititi e altri progetti ancora, tra cui l’imminente Death of a Unicorn con Paul Rudd.

Powered by

La Ortega è diventata nota come una sorta di “Scream Queen” grazie a una serie di parti in film horror, ma non è ancora apparsa in un progetto basato sui fumetti. In passato si diceva che fosse in lizza per il ruolo di White Tiger in Daredevil: Rinascita, ma ora sappiamo che non è così. Di certo è un’attrice in grande ascesa, per cui sarebbe più che comprensibile se i Marvel Studios volessero averla dalla loro parte. Al momento non ci sono però conferme ufficiali, per cui non resta che attendere di scoprire se quanto riportato da Richtman si rivelerà fondato o meno.