Constantine, il regista Francis Lawrence aggiorna sul sequel: “Siamo più vicini che mai”

Francis Lawrence, regista di Constantine, ci aggiorna sullo stato di avanzamento del sequel del film. In una nuova intervista, il regista ha infatti fatto intendere che il seguito dell’horror supereroistico del 2005 con protagonista Keanu Reeves è “più vicino che mai”. “Dirò che siamo più vicini che mai a poter fare un sequel, il che è una cosa fantastica”, ha detto Lawrence a Collider. Il regista ha anche affermato che hanno in cantiere qualcosa di “veramente forte”, aggiungendo che lui, Reeves e il produttore Akiva Goldsman “sono super, super eccitati al riguardo”.

Per quanto riguarda il sequel, Lawrence afferma poi che “hanno una grande idea”, aggiungendo: “Abbiamo esaminato un sacco di fumetti nel corso degli anni e abbiamo valutato le cose”. Lawrence afferma che l’idea del sequel deriva dal fatto che il personaggio “è rimasto nella nostra mente per vent’anni, e che abbiamo messo a punto idee, storie e personaggi che amiamo, e idee che amiamo”. Al momento non ci sono altri dettagli, per cui non resta che prendere per buone le parole del regista e rimanere fiduciosi sulla realizzazione di questo atteso sequel.

Di cosa parla Constantine?

L’originale Constantine (2005) segue John Constantine, un esorcista e demonologo che può vedere esseri soprannaturali. Quando aiuta la detective della polizia di Los Angeles Angela Dodson (interpretata da Rachel Weisz) a indagare sull’apparente suicidio della sorella gemella, scoprono un complotto dei demoni che cercano di entrare nel mondo umano. Nel film recitano anche Tilda Swinton nel ruolo di Gabriel, un angelo con motivazioni discutibili; Djimon Hounsou nel ruolo di Papa Midnite, un ex stregone diventato neutrale; Peter Stormare nel ruolo di Lucifero, il diavolo in persona; Gavin Rossdale nel ruolo di Balthazar, un antagonista mezzo demone; e un giovane Shia LaBeouf nel ruolo di Chas Kramer, amico, apprendista e autista di Constantine.

Quello che sappiamo sul sequel di Costantine

Constantine si basa vagamente su Hellblazer della DC Comics/Vertigo Comics. Kevin Brodbin e Frank Cappello hanno scritto la sceneggiatura sulla base di una storia di Brodbin. Keanu Reeves dà vita a John Constantine, un cinico fumatore con la capacità di percepire il vero volto di mezzi angeli e mezzi demoni. Quel film, diretto da Francis Lawrence, ha creato una fanbase devota e il sequel mira dunque a essere a sua volta un film vietato ai minori, esplorando di più il mondo soprannaturale con Reeves che riprende il suo ruolo di esorcista cacciatore di demoni.

Il progetto ha dovuto però affrontare dei ritardi a causa dello sciopero della Writers Guild of America del 2023, ma con la sceneggiatura ora completata, segna un passo avanti significativo per il film. Il produttore Lorenzo Di Bonaventura ha elogiato lo sceneggiatore Goldsman per il suo duro lavoro, accennando a uno sviluppo entusiasmante per i fan del film originale. Con la sceneggiatura ora terminata, sono attesi presto altri aggiornamenti su Constantine 2, poiché i fan attendono con ansia il suo ritorno.